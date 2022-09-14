Размышление об эскапизме, памяти и миграции: Как устроена выставка «Как поймать мотылька?» в Музее Набокова

Предложив современным художникам ступить на территорию родительского дома Набокова, где стены еще помнят детство и отрочество писателя, куратор выставки, искусствовед и научный сотрудник галереи Anna Nova Илья Крончев-Иванов, ненароком поставил не простую «ловушку», из которой каждый пытался выкарабкаться по-своему. В своих работах они отвечают уже на другой вопрос «Как все-таки остаться не пойманным?». Особенно когда вокруг так много обманок, сачков, капканов, закрывающихся окон, а где-то за углом поджидает расправилка. Осмысляя опыты спасительного побега — миграции, ускользания и эскапизма — работы художников образуют межвременный диалог с наследием Набокова, где точки отсчета — это произведения писателя, события из его биографии, личные увлечения, путешествия во сне и наяву.

Каждый находит свой способ быть «не пойманным». Убежать, мимикрируя под растительные «побеги» (Лера Лернер). Превратить память о другом в свою собственную (Галя Фадеева). Понять, как выбраться из той ловушки, которую ты поставил себе сам (Марья Дмитриева). Изучить процесс ловли с неожиданной точки зрения (Алина Кугуш). Распасться на хрупкий свет, который невозможно поймать (Денис Прасолов). Трансформировать жизнь в воображение, а воображение в жизнь (Женя Музалевский). Обратиться к памяти, чтобы заставить ее говорить, как это, собственно, делал и сам Набоков (Наталья Федорова).