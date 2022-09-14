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Размышление об эскапизме, памяти и миграции: Как устроена выставка «Как поймать мотылька?» в Музее Набокова

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В Музее-квартире Владимира Набокова на Большой Морской улице открылась первая за полтора года художественная выставка, напрямую связанная с жизнью писателя. Экспозиция «Как поймать мотылька?» — поэтическое размышление об эскапизме, памяти и миграции в контексте творчества Набокова — разместилась в трех залах (в том числе недавно открытой для публики «Зеленой гостиной»!). Специально для «Собака.ru» куратор проекта Илья Крончев-Иванов составил гид по выставке — рассказываем, как она устроена.

Предложив современным художникам ступить на территорию родительского дома Набокова, где стены еще помнят детство и отрочество писателя, куратор выставки, искусствовед и научный сотрудник галереи Anna Nova Илья Крончев-Иванов, ненароком поставил не простую «ловушку», из которой каждый пытался выкарабкаться по-своему. В своих работах они отвечают уже на другой вопрос «Как все-таки остаться не пойманным?». Особенно когда вокруг так много обманок, сачков, капканов, закрывающихся окон, а где-то за углом поджидает расправилка. Осмысляя опыты спасительного побега — миграции, ускользания и эскапизма — работы художников образуют межвременный диалог с наследием Набокова, где точки отсчета — это произведения писателя, события из его биографии, личные увлечения, путешествия во сне и наяву.

Каждый находит свой способ быть «не пойманным». Убежать, мимикрируя под растительные «побеги» (Лера Лернер). Превратить память о другом в свою собственную (Галя Фадеева). Понять, как выбраться из той ловушки, которую ты поставил себе сам (Марья Дмитриева). Изучить процесс ловли с неожиданной точки зрения (Алина Кугуш). Распасться на хрупкий свет, который невозможно поймать (Денис Прасолов). Трансформировать жизнь в воображение, а воображение в жизнь (Женя Музалевский). Обратиться к памяти, чтобы заставить ее говорить, как это, собственно, делал и сам Набоков (Наталья Федорова).

Илья Крончев-Иванов

Искусствовед, научный сотрудник галереи Anna Nova, куратор выставки 

Как поймать мотылька? Сперва возьмите хороший сачок. Лучше с длинной ручкой — это позволит совершить коварный бросок и остаться незамеченным. Обратите внимание на сетку — она должна быть надежной и прочной, а также достаточно большой, чтобы поймать даже самые крупные редкие экземпляры. Подобный сачок был у Набокова. Когда вы поймаете мотылька — усыпите его ледяным эфиром. Вы должны увидеть последнее содроганье его тела. Возьмите расправилку. Это специальное приспособление для расправления крыльев бабочек. Воткните энтомологическую булавку в жесткую корочку груди насекомого. Вы услышите приятный хруст. Аккуратно поместите образец в желобок расправилки и приведите крылья мотылька в необходимое положение осторожным втыканием булавочного острия в пробковую щель. Расположите крылья симметрично под проколотыми полосками чертежной бумаги. Ждите месяц, а лучше больше.

Выставка «Как поймать мотылька?» могла бы стать отличным пособием для тех, кто возводит это страстное научное увлечение в личный фетиш. Но сегодня я бы хотел задаться прямо противоположным вопросом: как все-таки остаться не пойманным? Набокову удалось это сделать целых четыре раза, несмотря на то, что однажды он сам, будучи усыпленный эфиром, был расправлен и распорот, словно бабочка из своей коллекции.

предоставлено куратором

Галя Фадеева. Из проекта Hydria (Сестра)

Бумага, акварель, графит, линер, керамика

предоставлено куратором

Галя Фадеева. Из проекта Hydria (Сестра)

Практически всю жизнь Елена Сикорская — родная сестра Набокова — работает библиотекарем. Словно ребенка, она вынашивает знания писателя о бабочках. Они не видятся на протяжении 23 лет, находясь на разных континентах, но пишут друг другу письма. Набоков рассказывает сестре о способе поимки ночных мотыльков с помощью патоки и пива. Елена вклеивает вырезки из статей о брате в толстые тетради. В 1970-х Сикорская первой из семьи Набоковых приезжает в Ленинград и посещает дом на Большой Морской, но ее не пускают на третий этаж, где когда-то располагались детские комнаты и «игральня».

Обращая внимание на роль сестры Елены в жизни Набокова, Галя Фадеева ставит ее фигуру в центр своего художественного нарратива. Художница размышляет о ее нерешительности перед входом в дом, где прошло их с братом детство. В этой не до конца осуществленной встрече с прошлым Елена попадает в воображаемый сачок и расправилку художницы.

предоставлено куратором

Марья Дмитриева. Фрагмент работы "Quércus"

Стекло, полимерная глина, мягкий фарфор, акварель, бумага

Quércus (в переводе с латинского «дуб») — название вымышленного романа, который тщетно пытается одолеть набоковский герой «Приглашения на казнь» Цинциннат Ц. Пребывая в безвременном заключении, он ожидает смертного приговора за «гносеологическую гнусность», то есть «непрозрачность» для окружающих, непохожесть на них.

Марья Дмитриева, выбирая образ мощного, но хрупкого дубового корня, задается вопросом о сущности художественного эскапизма и сопутствующего ему одиночества. Можно ли быть внутри произведения, но при этом оставаться снаружи? Подобно корню дуба, встретившему камень, огибать его, уходя в глубину, в затаенные низины, туда, где не властны ни формы культуры, ни реальность, ни быт. И что делать с образовавшимися пустотами внутри, которые словно ловушки, встречаются на этом тернистом пути?

предоставлено куратором

Лера Лернер. "Побег"

Объекты, видео

предоставлено куратором

Лера Лернер. "Побег"

«Побег» — по словарю Ожегова это бегство из места заключения, из плена, тайный уход. Набоков переживал этот опыт не один раз. В 1919-м он вместе с семьей бежал из России, когда власть захватили большевики. Потом из Германии, когда в конце 30-х к власти пришли нацисты. И в 1960-м, когда эмигрировал из США в Швейцарию, объясняя это ностальгией по России.

Играя с семантикой слова «побег», Лера Лернер предлагает подключиться к опыту бегства, который она перенимает у молодых растений. Перелезая через забор сада, образующего, словно институция, побеги внутри и сдерживающего их во вне, мы можем научиться у растений практикам ускользания, зависания, вегетативной миграциии и высвобождения.

предоставлено куратором

Алина Кугуш. "Open Mo(u)th"

Сачки, кирпич, кожа, нить, бумага, сухая игла

предоставлено куратором

Алина Кугуш. "Open Mo(u)th"

предоставлено куратором

Алина Кугуш. "Open Mo(u)th"

За свою жизнь Набоков собрал огромную лепидепторологическую коллекцию — более 5 000 экземпляров. Именно это страстное увлечение поддерживало Набокова-мигранта и сопутствовало ему. Одна из первых статей, написанных писателем в европейской эмиграции, была посвящена бабочкам. Его первым постоянным местом работы после бегства в Америку стал отдел чешуекрылых в Музее сравнительной зоологии Гарвардского университета. Забавно, что перемещаясь из Европы в Америку и обратно, Набоков повторял маршрут миграций его любимых Голубянок, которым он посвятил свои энтомологические исследования.

В своей художественной практике Алина Кугуш методично обращается к образу мотылька. В Зеленой гостиной дома Набоковых она создает пространство для межвидовой эмпатии, где не столько говорит от лица бабочки, сколько предлагает ситуации, в которых зритель сможет пережить судьбу насекомого, заключенного в энтомологическую коллекцию.

предоставлено куратором

Денис Прасолов. "Дар"

Акрил, светодиоды

предоставлено куратором

Денис Прасолов. "Дар"

Акрил, светодиоды

Встретив однажды отрывок из набоковского «Дара» с описанием пробуждения бражника, художник Денис Прасолов отчаянно вычитал весь роман в поисках когда-то увиденного фрагмента. В процессе чтения Прасолов создал настоящую работу — стаю светящихся бражников с изображением на груди рисунка, напоминающего череп. Латинское название этого вида звучит как Acherontia atropos и отсылает к двум значениям: «Ахерон» — это название реки скорби в царстве мертвых, а «Атропос» — имя одной из богинь человеческих судеб, которая перерезала нить, отвечающую за жизнь. Расположившись на письменном столе в библиотеке Набокова, эти крылатые существа становятся свидетелями новой реальности, в которой мы оказались, а свечение, которое они излучают, оказывается светом надежды.

предоставлено куратором

Наталья Федорова. "Сигнал"

Голограмма, свет

предоставлено куратором

Наталья Федорова. "Сигнал"

Ответом на главный вопрос Набокова — вопрос о бессмертии или послесмертия души — стал опыт обращения к памяти. Эта тема ярко раскрывается в его автобиографическом романе «Другие берега» или англоязычном двойнике «Память, говори», а также в первой главе неоконченного романа «Solus Rex», содержащей следующие строки: «Если ты не помнишь, то я за тебя помню, память о тебе может сойти, хотя бы грамматически, за твою память и ради крашеного слова вполне могу допустить, что если после твоей смерти я и мир еще существуем, то лишь благодаря тому, что ты мир и меня вспоминаешь». Помнить — возможно, та способность, которая помогает преодолеть ловушки этого мира, пытающегося нас поймать.

Художница Наталья Федорова пытается сохранить и передать сигнал, посланный когда-то от ее родного дедушки — советского исследователя и одного из авторов системы управления ракеты «Буран» Сулима Леопольда Александровича. Совмещая на голограмме автобиографические письма изобретателя, написанные незадолго до его смерти по просьбе художницы, в которых он рассказывает о прожитой жизни, и его личные вещи, найденные в харьковской квартире, художница создает виртуальный портал. Возможно, именно через него можно ускользнуть от самой главной ловушки в нашей жизни — смерти.

предоставлено куратором

Женя Музалевский. Без названия.

Бумага, акварель, карандаш

предоставлено куратором

Женя Музалевский. Без названия.

«Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше Отечество. Смерть неизбежна».

Отрывок из грамматики Смирновского, который Набоков цитирует в «Даре».

В феврале этого года Женя Музалевский начинает активно читать тексты Набокова. В это же время он создает акварельные листы, в которых его постоянно развивающейся визуальный язык с трудом поддается текстуализации. Разложение красок. Аффективность. Геометрические пещеры. Раздробленность, текущая по листу. Наслоения. Порталы, похожие на мутные прячущиеся экраны. Фрактальное пространство. Акварельное путешествие, в котором действительности разворачиваются к нам спиной.

На выставке представлены четыре среднеформатных работы, во время создания которых художник увлекался церковными витражами и мозаиками, рассматривал кладбищенские склепы, размышляя об устаревании человеческого тела и памяти, отраженной в материалах. Много времени он проводил в одиночестве, шатаясь по ночным паркам и иногда прогуливаясь с стаями светлячков и летучих мышей.

В одном из интервью Набоков говорит: «Искусство не бежит к баррикадам». Музалевскому запоминается эта фраза писателя. Можно сказать, что их обоих интересует в искусстве то, что можно назвать безвременьем или даже бессмертием. Образы этого царства левитируют между кладбищем памяти и воображением, разрывая ткань повседневности. Интимные, дневниковые рисунки Музалевского в витринах наводят на мысль о том, что бессмертие уже не за горами.

Выставка «Как поймать мотылька?» открыта до 26 ноября 2022 года в Музее-квартире Владимира Набокова на Большой Морской улице, 47.

Текст: Илья Крончев-Иванов. 

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