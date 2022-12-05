Вишнева, «Отелло» с Жизневским и «Палата №6»: Что смотреть в театрах Петербурга в декабря

Премьеры «Отелло» с Тихоном Жизневским в роли Кассио, «Палаты №6» в режиссуре Анатолия Праудина и новой (драматической!) версии «Щелкунчика», Диана Вишнева на сцене Мариинки (в том числе в образе Кармен!), а также недавние хиты: от «Материнского сердца» Андрея Могучего до волшебных постановок Яны Туминой. Рассказываем, что покажут в театрах Петербурга в последний месяц 2022 года.
«Кармен-сюита. Дивертисмент», Мариинский-2 (12+)
Практически весь декабрь в Мариинском театре будет идти фестиваль «Щедрин-90», посвященный юбилею композитора. Так, 7 декабря в «Кармен-сюите» — «личном балете Майи Плисецкой» — главную партию исполнит Екатерина Кондаурова. А вечер продолжится дивертисментом из разных номеров. Среди них — адажио из балета «Парк» на музыку Моцарта в хореографии Прельжокажа, на сцену выйдут Диана Вишнева и Константин Зверев.
7 декабря
Руслан Кудашов
«Небеса, по которым мы так тоскуем», Большой театр кукол (16+)
В своем новом спектакле режиссер Руслан Кудашов будет ставить вопросы о счастье — что оно такое и может ли иногда заключаться и в несчастии. При этом поиски ответов будут в необычной компании из Гертруды, Блудного сына, Суламиты, Дон-Кихота, Жанны д’Арк, Акакия Акакиевича и Франциска.
8 декабря
«Миф о Светлане», Небольшой драматический театр (16+)
Первая пьеса Елены Греминой, написанная при участии Вероники Долиной, узнаваемая история несчастливой семьи всего лишь с двумя героинями: матерью и дочерью. Время действия охватывает четверть века истории советской страны, а местом, где кипят нешуточные страсти, служит провинциальный город. Ученица Льва Эренбурга, режиссер Мария Скачкова, ставит этот текст в жанре трагикомедии. Одинокую мать и ее взрослую дочь, по уши увязших в созависимых отношениях, играют Мария Семенова и Нина Малышева, а роли мужчин, появляющихся на их пути, исполнит Дмитрий Честнов.
8, 9 декабря
«Папа», театральное агентство «entracte» (на сцене ДК «Выборгский») (16+)
В предновогоднее время в Петербург привозят множество антрепризных спектаклей. Большинство из них — способ зарабатывания, в которых одинаково удручают и форма, и содержание. «Папа» с Сергеем Маковецким в главной роли — счастливое исключение в этом ряду. И дело не только в таланте актера, но и литоснове постановки — это пьеса Флориана Зеллера, одного из ведущих драматургов европейского театра прямо сейчас. А еще — начинающего кинорежиссера: возможно, вы видели его фильм «Отец» по этому же тексту, принесший очередной «Оскар» Энтони Хопкинсу. Помимо Маковецкого, в спектакле также играют Мария Рыщенкова, Дмитрий Гизбрехт, Иван Бровин, Надежда Лумпова, Дарья Урсуляк / Евгения Крегжде.
9 декабря
«Материнское сердце», БДТ им. Товстоногова (18+)
Отдохнув немного после почти пятилетнего марафона «Трех толстяков», Андрей Могучий поставил спектакль по рассказам Василия Шукшина, добавив к ним тексты Николая и Елены Рерих и стихи Козьмы Пруткова. Главную роль он предложил актрисе Нине Усатовой. Ну, а кто еще способен органично и без фальши не сыграть, а прожить роль простой русской женщины Авдотьи Громовой, которая отправляется в почти безнадежную одиссею ради спасения последнего сына? Можно, конечно, подивиться, что для себя близкого мог найти в прозе Шукшина режиссер, работавший с текстами Ионеско, Андреева и Кафки. Но это лишь на первый взгляд. Шукшинские герои сегодня воспринимаются скорее, как обитатели других планет. В постановке занято несколько поколений артистов театра: от народных до студентов первого курса Мастерской Андрея Могучего.
9, 10, 11 декабря
«Один восемь восемь один», Александринский театр (18+)
Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус.
9, 10 декабря
«Антигона», «Мастерская» (16+)
Обычно когда речь заходит об этом сюжете про отважную девушку, которая следует законам рода, а не долга, вспоминают сам миф и пьесу Жана Ануя, написанную в оккупированном Париже. Версия Софокла на ум приходит реже. Однако Григорий Козлов и Максим Фомин для своей постановки выбрали именно этот текст — да еще и в переводе поэта Мережковского. Авторы решают хрестоматийную историю не как историю политического либо социального протеста и противостояния, не как столкновение мировоззрений, а как историю семьи. Юная героиня хочет быть со своими родными — и ничего более. Боги Эллады не возражают против милосердия и сострадания, но здесь, на земле, правит царь Креонт, для которого следование установленным им законам превыше всего, и никакие родовые связи не имеют значения.
9 декабря
«Щелкунчик», «Приют комедианта» (12+)
Под Новый год всегда хочется чудес. А в этом году — особенно. На сцене «Приюта комедианта» такое чудо обещают показать в декабре. Волшебство срежиссирует Виталий Любский, выбравший для постановки сказочную мистическую историю, более всего известную по балету Петра Чайковского и Мариуса Петипа. Сюжет рождественской повести, написанной в начале XIX столетия романтиком Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом, в представлении не нуждается и кажется выбранным очень точно, ибо содержательно резонирует с настоящим так, как не всякому современному тексту удастся.
10, 11, 30, 31 декабря
«Хроники Раздолбая», «Балтийский дом» (18+)
15 лет назад режиссер Игорь Коняев поставил на сцене «БалтДома» спектакль по автобиографической повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». А теперь последует продолжение. Изданные в 2013 году «Хроники», по словам самого Санаева, не являются сиквелом истории жизни Саши Савельева, описанной в дебютном произведении. Раздолбай (имя персонажа собирательное) живет с мамой и отчимом, слушает тяжелый рок и всем умным и просто книгам предпочитает эротические журналы. Окончание школы практически совпадает с финалом распада той страны, в которой герой родился и достиг совершеннолетия, он обнаруживает, что совершенно неприспоблен к новой жизни. К старой, впрочем, тоже. Герои нового спектакля режиссера Коняева делятся со зрителями теми мыслями и чувствами, которые знакомы всем, кто помнит, как провожал олимпийского мишку в 1980-е, жил в лихие 1990-е и сумел дожить до 2020-х.
10, 18 декабря
«Ленин из Ревды», «Балтийский дом» (мраморная лестница театра) (16+)
В основу спектакля Дмитрия Крестьянкина для «БалтДома» положены документальные интервью жителей среднеуральского города Ревда. Сохранив реальные имена и особенности речи опрошенных, авторы предъявят галерею архетипов: от молодого человека, считающего необходимым уничтожить «все пережитки прошлого», до женщины, поражающей объемом памяти — героиня знает практически наизусть труды вождя мирового пролетариата (а это несколько десятков томов!). Один из центральных вопросов, который волнует авторов, — историческая память, способы ее сохранения, а также открытие новых символов эпохи. Вместе со зрителями создатели спектакля попробуют понять, почему за одни символы большинство продолжает держаться буквально до последнего, а с другими расстается легко и без всякого сожаления.
12 декабря
Елизавета Боярская
«Чайка», МДТ — Театр Европы (18+)
Спустя двадцать лет после первой версии художественный руководитель Малого драматического Лев Додин вновь ставит пьесу Чехова. В спектакле, выпущенном на стыке столетий, многие герои выглядели непривычно и неканонично. Нину Заречную играла молодая Ксения Раппопорт, и ее героиня оказывалась девушкой прагматичной, целеустремленной и без всяких иллюзий. Константин Треплев в исполнении Александра Завьялова был похож не на драматурга-новатора, полного ошеломительных идей, а несчастного ребенка, некогда покинутого матерью. В новой постановке Заречной стала Анна Завтур, Аркадину играет Елизавета Боярская, Треплева — Никита Каратаев, а Тригорина — Игорь Черневич. Подробнее здесь.
13, 28, 31 декабря
«Идальго из Ла-Манчи», Михайловский театр (12+)
Испанский хореограф Начо Дуато создал собственную версию балета по мотивам романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — «Идальго из Ла-Манчи», передающую атмосферу Кастилии. В центре спектакля остается история любви Китерии и бедного крестьянина Басилио, но Дон Кихот превратится из мимического персонажа, лишь формально объединяющего эпизоды балета, в полноправное действующее лицо.
13, 14, 16 декабря
«Привидения», БДТ им. Товстоногова (16+)
Эта пьеса, написанная Генриком Ибсеном в 1881 году, считается одной из самых мрачных в истории театра. Суровый норвежский драматург собрал здесь внушительную коллекцию аморальных тем по временам тогдашним и сегодняшним — от нечистоплотности церковников до кровосмесительных связей. Режиссер Роман Мархолиа, впечатляюще поработавший с «Игроком» Достоевского на все той же сцене БДТ, и с Ибсеном обошелся соответствующе: то есть с присущими ему размахом и фантазией. Главная звезда спектакля — Светлана Крючкова в роли Элен Алвинг.
14, 31 декабря
«Эйнштейн. Что нам светит», Karlsson Haus (6+)
Декабрьской премьерой Karlsson Haus станет постановка по биографии Альберта Эйштейна. Хотя выведенные им постулаты будут звучать постольку поскольку. С юными зрителями, конечно, поговорят немного про корпускулярно-волновую теорию света. Но гораздо важнее тут тот же свет прикладной (гирлянды, фонарики, пайетки!) и метафизический (тот, что, по заветам The Smiths, никогда не погаснет). Режиссер спектакля — Наталья Слащева, художник — Виктор Клочко. Идти спектакль будет на той сцене Karlsson Haus, что расположена на улице Ломоносова.
15 декабря
«Джинжик», Театральная лаборатория Яны Туминой (на сцене БТК) (12+)
В истории дружбы одинокого старика и спасенного им пингвина Яна Тумина реформирует язык театра кукол. Визуально изысканные, технически изощренные (опыт, полученный в театре «АХЕ», продолжает переплавляться в предельно индивидуальный театральный язык), философски содержательные, а некоторые еще и с ненавязчивым, но точным и тонким социальным месседжем работы Яны Туминой становятся событием не только в Петербурге. «Джинжик» — один из давних замыслов Яны, но реализован был лишь в апреле 2021-го. В его основе — реальная история, случившаяся на бразильском побережье и кажущаяся невероятной: отпущенная птица ежегодно стала приплывать к своему спасителю, делая крюк в 8000 километров.
16, 17, 19 декабря
Диана Вишнева
«Кармен-сюита. Озорные частушки», Мариинский театр (12+)
Кульминация фестиваля «Щедрин-90» Мариинки будет 16 декабря: в собственно сам день рождения композитора. В этот вечер в главной партии Кармен на сцену Мариинки выйдет Диана Вишнева. Также тут покажут и «Озорные частушки» на музыку Щедрина и в хореографии Вячеслава Самодурова — премьеру Театра балета им. Л. Якобсона.
16 декабря
«Обыкновенное чудо», ТЮЗ им. Брянцева (16+)
В ТЮЗе продолжаются премьерные показы мюзикл «Обыкновенное чудо» по мотивам пьесы Евгения Шварца. Ее постановщиком стал лауреат «Золотой маски» и (символично!) главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти. Главные роли исполняют Нонна Гришаева (Эмилия) и Иван Ожогин (Волшебник). Сценографию спектакля создал Вячеслав Окунев — главный художник Михайловского театра.
17 декабря
«Жаль, что тебя здесь нет», Новая сцена Александринского театра и театральная компания «Разговоры» (12+)
Инклюзивный мюзикл является совместной продукцией фонда Alma Mater и Новой сцены Александринского театра при участии центра «Антон тут рядом». «Жаль, что тебя здесь нет» — коллективное сочинение театральной компании «Разговоры». Текст и либретто спектакля создавался горизонтально, в том числе нейроотличными людьми. Тема спектакля — музыка и ее множественные роли в жизни человека. И, конечно, признание в любви музыке, без которой мы бы не были сами собой. И это просто признание в любви, потому что музыка — это и есть любовь. Команда мюзикла — лауреаты нашей премии «ТОП 50. Самые знамениты люди Петербурга» 2022 года в номинации «Театр». Подробнее о проекте читайте здесь.
18, 20 декабря
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета (16+)
Лоренс Стерн писал главный труд всей жизни семь лет, но так его и не закончил. Тристрам Шенди — один из самых грустных литературных героев всех времен и народов, а роман получился, конечно же, ироничным и смешным. Рассказ начинается еще до рождения протагониста и по дороге от завязки к следующему пункту в повествование постоянно кто-то вклинивается со своими сюжетами, уводя от магистральной мысли. Режиссер Борис Павлович подхватывает безумную игру Лоренса Стерна, перемешивая абсурдный британский юмор, личные истории артистов спектакля и музыку позднего барокко. Хотя за последнее наверняка поручиться нельзя. Как и быть уверенным в том, что истории действительно документальные. Главная роль у Александра Новикова.
18 декабря
Анатолий Праудин
«Палата № 6», «Балтийский дом»
Завершить этот год «Палатой № 6» — такое и захочешь, нарочно не придумаешь. Анатолий Праудин начал репетировать чеховский текст около года назад, но вряд ли мог предположить в каких обстоятельствах будет выпускать премьеру. Чтобы максимально проникнуться бытием будущих персонажей и набраться необходимых впечатлений, режиссер Праудин и драматург Виктор Бугаков устроились санитарами в соответствующее медицинское учреждение. Но каким в итоге выйдет спектакль, предугадать все равно не удастся — Анатолий Аркадьевич хорошо известен парадоксальностью мышления и сценических решений. От того его спектакли больше похожи на жизнь, чем театр.
23, 24 декабря
Тихон Жизневский
«Отелло», Александринский театр (18+)
Петербургские режиссеры в этом сезоне все больше делают выбор в пользу проверенных временем сюжетов и текстов (нежели берутся осваивать современные произведения). Вот и Николай Рощин замахнулся на «Уильяма нашего Шекспира» и приступит к репетициям. Казалось бы, что можно сказать нового про историю, пережившую сотни, если не тысячи интерпретаций. Нового, может быть, и ничего, зато интересная и любопытная версия выйдет наверняка. В спектакле Рощина Отелло сыграет Сергей Мардарь, Дездемона — Мария Лопатина, Яго — Иван Волков, Кассио — Тихон Жизневский.
24, 25 декабря
Мариинский-2
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Мариинский-2 (12+)
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» — последняя большая эпическая опера Римского-Корсакова. Новую редакции собственной ее постановки 1994 года готовит для Мариинского театра режиссер Алексей Степанюк. В команде также: художник по костюмам – Ирина Чередникова, художник по свету – Егор Карташов, художник по видео – Вадим Дуленко, ассистент по пластике – Илья Устьянцев. Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев.
24, 25 декабря
Петр Шерешевский
«Идиот», «Приют комедианта» (18+)
Петр Шерешевский использует все технические возможности сцены «Приюта комедианта». Соединяя театр и кино, режиссер намерен прогуляться по чертогам княжеского разума, прихватив в это увлекательное путешествие и зрителей. Герои хрестоматийного романа обитают в том же пространстве, что и современные петербуржцы. Реалии XIX столетия прочно сплетаются с веком ХХI-м, и, может так статься, что Львом Мышкиным окажется ваш сосед справа или слева, коллега по работе или и вовсе — вы сами.
24 декабря
«Спектакль номер один», «Каннон Данс» (на сцене Александринского театра) (12+)
Постановка хореографа Валерии Каспаровой — универсальная история познания человеком самого себя и мира вокруг. Танцевальный спектакль вдохновлен музыкой группы The Beatles — и да, она тут, конечно, тоже звучит. Проект стал первой работой для обновленной труппы театра. Исполнители — Адэлина Алчинова, Екатерина Афанасьева, Ника Калинина, Ольга Огородникова, Ольга Перминова, Ван Цзе Фу, Алексей Мороз, Вячеслав Ларькин.
24 декабря
«Волшебная флейта», Мариинский-2 (6+)
Одна из самых волшебных и легких для восприятия (то есть подходит даже неофитам и самым юным зрителям) опер в истории мировой музыки. Новую версии истории о том, как принц Тамино влюбляется в дочь Царицы Ночи принцессы Памину и переживает множество приключений, чтобы быть вместе с ней, поставила Екатерина Малая. Художником по декорациям стал Петр Окунев, костюмы придумывал Мартин Руппрехт, а за свет и видеопроекции отвечает Глеб Фильштинский. Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев. Кто будет исполнять главные партии, пока не сообщается. Оперу репетирует несколько поколений артистов.
29, 31 декабря
«Будь здоров, школяр», МДТ — Театр Европы (16+)
Для своей второй постановки в Малом драматическом Яна Тумина выбрала повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Писатель рассказал здесь не только свою историю, но и сотен тысяч таких же ребят, уходивших на Великую Отечественную войну сразу после школы и погибавших в первых же боях. А излагает этот сюжет режиссер современными визуальными средствами. Например, используя граффити (с ними помогал актер и художник Никита Касьяненко).
30 декабря
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