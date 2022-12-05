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Вишнева, «Отелло» с Жизневским и «Палата №6»: Что смотреть в театрах Петербурга в декабря

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Премьеры «Отелло» с Тихоном Жизневским в роли Кассио, «Палаты №6» в режиссуре Анатолия Праудина и новой (драматической!) версии «Щелкунчика», Диана Вишнева на сцене Мариинки (в том числе в образе Кармен!), а также недавние хиты: от «Материнского сердца» Андрея Могучего до волшебных постановок Яны Туминой. Рассказываем, что покажут в театрах Петербурга в последний месяц 2022 года.

Наташа Разина / предоставлено пресс-службой Мариинского театра

«Кармен-сюита. Дивертисмент», Мариинский-2 (12+)

Практически весь декабрь в Мариинском театре будет идти фестиваль «Щедрин-90», посвященный юбилею композитора. Так, 7 декабря в «Кармен-сюите» — «личном балете Майи Плисецкой» — главную партию исполнит Екатерина Кондаурова. А вечер продолжится дивертисментом из разных номеров. Среди них — адажио из балета «Парк» на музыку Моцарта в хореографии Прельжокажа, на сцену выйдут Диана Вишнева и Константин Зверев.

7 декабря

Елена Насибуллина для "Собака.ru"

 Руслан Кудашов

«Небеса, по которым мы так тоскуем», Большой театр кукол (16+)

В своем новом спектакле режиссер Руслан Кудашов будет ставить вопросы о счастье — что оно такое и может ли иногда заключаться и в несчастии. При этом поиски ответов будут в необычной компании из Гертруды, Блудного сына, Суламиты, Дон-Кихота, Жанны д’Арк, Акакия Акакиевича и Франциска.

8 декабря

предоставлено пресс-службой театра

«Миф о Светлане», Небольшой драматический театр (16+)

Первая пьеса Елены Греминой, написанная при участии Вероники Долиной, узнаваемая история несчастливой семьи всего лишь с двумя героинями: матерью и дочерью. Время действия охватывает четверть века истории советской страны, а местом, где кипят нешуточные страсти, служит провинциальный город. Ученица Льва Эренбурга, режиссер Мария Скачкова, ставит этот текст в жанре трагикомедии. Одинокую мать и ее взрослую дочь, по уши увязших в созависимых отношениях, играют Мария Семенова и Нина Малышева, а роли мужчин, появляющихся на их пути, исполнит Дмитрий Честнов.

8, 9 декабря

Предоставлено entracte.moscow

«Папа», театральное агентство «entracte» (на сцене ДК «Выборгский») (16+)

В предновогоднее время в Петербург привозят множество антрепризных спектаклей. Большинство из них — способ зарабатывания, в которых одинаково удручают и форма, и содержание. «Папа» с Сергеем Маковецким в главной роли — счастливое исключение в этом ряду. И дело не только в таланте актера, но и литоснове постановки — это пьеса Флориана Зеллера, одного из ведущих драматургов европейского театра прямо сейчас. А еще — начинающего кинорежиссера: возможно, вы видели его фильм «Отец» по этому же тексту, принесший очередной «Оскар» Энтони Хопкинсу. Помимо Маковецкого, в спектакле также играют Мария Рыщенкова, Дмитрий Гизбрехт, Иван Бровин, Надежда Лумпова, Дарья Урсуляк / Евгения Крегжде.

9 декабря

Стас Левшин, предоставлено пресс-службой театра

«Материнское сердце», БДТ им. Товстоногова (18+)

Отдохнув немного после почти пятилетнего марафона «Трех толстяков», Андрей Могучий поставил спектакль по рассказам Василия Шукшина, добавив к ним тексты Николая и Елены Рерих и стихи Козьмы Пруткова. Главную роль он предложил актрисе Нине Усатовой. Ну, а кто еще способен органично и без фальши не сыграть, а прожить роль простой русской женщины Авдотьи Громовой, которая отправляется в почти безнадежную одиссею ради спасения последнего сына? Можно, конечно, подивиться, что для себя близкого мог найти в прозе Шукшина режиссер, работавший с текстами Ионеско, Андреева и Кафки. Но это лишь на первый взгляд. Шукшинские герои сегодня воспринимаются скорее, как обитатели других планет. В постановке занято несколько поколений артистов театра: от народных до студентов первого курса Мастерской Андрея Могучего.

9, 10, 11 декабря

Владимир Постнов, пресс-служба Александринского театра

«Один восемь восемь один», Александринский театр (18+)

Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус.

9, 10 декабря

Ольга Ланцетова, предоставлено пресс-службой театра

«Антигона», «Мастерская» (16+)

Обычно когда речь заходит об этом сюжете про отважную девушку, которая следует законам рода, а не долга, вспоминают сам миф и пьесу Жана Ануя, написанную в оккупированном Париже. Версия Софокла на ум приходит реже. Однако Григорий Козлов и Максим Фомин для своей постановки выбрали именно этот текст — да еще и в переводе поэта Мережковского. Авторы решают хрестоматийную историю не как историю политического либо социального протеста и противостояния, не как столкновение мировоззрений, а как историю семьи. Юная героиня хочет быть со своими родными — и ничего более. Боги Эллады не возражают против милосердия и сострадания, но здесь, на земле, правит царь Креонт, для которого следование установленным им законам превыше всего, и никакие родовые связи не имеют значения.

9 декабря

предоставлено пресс-службой театра

«Щелкунчик», «Приют комедианта» (12+)

Под Новый год всегда хочется чудес. А в этом году — особенно. На сцене «Приюта комедианта» такое чудо обещают показать в декабре. Волшебство срежиссирует Виталий Любский, выбравший для постановки сказочную мистическую историю, более всего известную по балету Петра Чайковского и Мариуса Петипа. Сюжет рождественской повести, написанной в начале XIX столетия романтиком Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом, в представлении не нуждается и кажется выбранным очень точно, ибо содержательно резонирует с настоящим так, как не всякому современному тексту удастся.

10, 11, 30, 31 декабря

предоставлено пресс-службой театра

«Хроники Раздолбая», «Балтийский дом» (18+)

15 лет назад режиссер Игорь Коняев поставил на сцене «БалтДома» спектакль по автобиографической повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». А теперь последует продолжение. Изданные в 2013 году «Хроники», по словам самого Санаева, не являются сиквелом истории жизни Саши Савельева, описанной в дебютном произведении. Раздолбай (имя персонажа собирательное) живет с мамой и отчимом, слушает тяжелый рок и всем умным и просто книгам предпочитает эротические журналы. Окончание школы практически совпадает с финалом распада той страны, в которой герой родился и достиг совершеннолетия, он обнаруживает, что совершенно неприспоблен к новой жизни. К старой, впрочем, тоже. Герои нового спектакля режиссера Коняева делятся со зрителями теми мыслями и чувствами, которые знакомы всем, кто помнит, как провожал олимпийского мишку в 1980-е, жил в лихие 1990-е и сумел дожить до 2020-х.

10, 18 декабря

Валентин Блох для "Собака.ru"

«Ленин из Ревды», «Балтийский дом» (мраморная лестница театра) (16+)

В основу спектакля Дмитрия Крестьянкина для «БалтДома» положены документальные интервью жителей среднеуральского города Ревда. Сохранив реальные имена и особенности речи опрошенных, авторы предъявят галерею архетипов: от молодого человека, считающего необходимым уничтожить «все пережитки прошлого», до женщины, поражающей объемом памяти — героиня знает практически наизусть труды вождя мирового пролетариата (а это несколько десятков томов!). Один из центральных вопросов, который волнует авторов, — историческая память, способы ее сохранения, а также открытие новых символов эпохи. Вместе со зрителями создатели спектакля попробуют понять, почему за одни символы большинство продолжает держаться буквально до последнего, а с другими расстается легко и без всякого сожаления.

12 декабря

Собака.ru

Елизавета Боярская

«Чайка», МДТ — Театр Европы (18+)

Спустя двадцать лет после первой версии художественный руководитель Малого драматического Лев Додин вновь ставит пьесу Чехова. В спектакле, выпущенном на стыке столетий, многие герои выглядели непривычно и неканонично. Нину Заречную играла молодая Ксения Раппопорт, и ее героиня оказывалась девушкой прагматичной, целеустремленной и без всяких иллюзий. Константин Треплев в исполнении Александра Завьялова был похож не на драматурга-новатора, полного ошеломительных идей, а несчастного ребенка, некогда покинутого матерью. В новой постановке Заречной стала Анна Завтур, Аркадину играет Елизавета Боярская, Треплева — Никита Каратаев, а Тригорина — Игорь Черневич. Подробнее здесь.

13, 28, 31 декабря 

предоставлено пресс-службой театра

«Идальго из Ла-Манчи», Михайловский театр (12+)

Испанский хореограф Начо Дуато создал собственную версию балета по мотивам романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — «Идальго из Ла-Манчи», передающую атмосферу Кастилии. В центре спектакля остается история любви Китерии и бедного крестьянина Басилио, но Дон Кихот превратится из мимического персонажа, лишь формально объединяющего эпизоды балета, в полноправное действующее лицо.

13, 14, 16 декабря

Стас Левшин / предоставлено БДТ

«Привидения», БДТ им. Товстоногова (16+)

Эта пьеса, написанная Генриком Ибсеном в 1881 году, считается одной из самых мрачных в истории театра. Суровый норвежский драматург собрал здесь внушительную коллекцию аморальных тем по временам тогдашним и сегодняшним — от нечистоплотности церковников до кровосмесительных связей. Режиссер Роман Мархолиа, впечатляюще поработавший с «Игроком» Достоевского на все той же сцене БДТ, и с Ибсеном обошелся соответствующе: то есть с присущими ему размахом и фантазией. Главная звезда спектакля — Светлана Крючкова в роли Элен Алвинг.

14, 31 декабря

предоставлено пресс-службой театра

«Эйнштейн. Что нам светит», Karlsson Haus (6+)

Декабрьской премьерой Karlsson Haus станет постановка по биографии Альберта Эйштейна. Хотя выведенные им постулаты будут звучать постольку поскольку. С юными зрителями, конечно, поговорят немного про корпускулярно-волновую теорию света. Но гораздо важнее тут тот же свет прикладной (гирлянды, фонарики, пайетки!) и метафизический (тот, что, по заветам The Smiths, никогда не погаснет). Режиссер спектакля — Наталья Слащева, художник — Виктор Клочко. Идти спектакль будет на той сцене Karlsson Haus, что расположена на улице Ломоносова.

15 декабря

Марина Воробева, предоставлены Яной Туминой

«Джинжик», Театральная лаборатория Яны Туминой (на сцене БТК) (12+)

В истории дружбы одинокого старика и спасенного им пингвина Яна Тумина реформирует язык театра кукол. Визуально изысканные, технически изощренные (опыт, полученный в театре «АХЕ», продолжает переплавляться в предельно индивидуальный театральный язык), философски содержательные, а некоторые еще и с ненавязчивым, но точным и тонким социальным месседжем работы Яны Туминой становятся событием не только в Петербурге. «Джинжик» — один из давних замыслов Яны, но реализован был лишь в апреле 2021-го. В его основе — реальная история, случившаяся на бразильском побережье и кажущаяся невероятной: отпущенная птица ежегодно стала приплывать к своему спасителю, делая крюк в 8000 километров. 

16, 17, 19 декабря

Собака.ru

Диана Вишнева

«Кармен-сюита. Озорные частушки», Мариинский театр (12+)

Кульминация фестиваля «Щедрин-90» Мариинки будет 16 декабря: в собственно сам день рождения композитора. В этот вечер в главной партии Кармен на сцену Мариинки выйдет Диана Вишнева. Также тут покажут и «Озорные частушки» на музыку Щедрина и в хореографии Вячеслава Самодурова — премьеру Театра балета им. Л. Якобсона.

16 декабря

предоставлено пресс-службой ТЮЗа им. Брянцева

«Обыкновенное чудо», ТЮЗ им. Брянцева (16+)

В ТЮЗе продолжаются премьерные показы мюзикл «Обыкновенное чудо» по мотивам пьесы Евгения Шварца. Ее постановщиком стал лауреат «Золотой маски» и (символично!) главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти. Главные роли исполняют Нонна Гришаева (Эмилия) и Иван Ожогин (Волшебник). Сценографию спектакля создал Вячеслав Окунев — главный художник Михайловского театра.

17 декабря

Данил Ярощук для Собака.ru

«Жаль, что тебя здесь нет», Новая сцена Александринского театра и театральная компания «Разговоры» (12+)

Инклюзивный мюзикл является совместной продукцией фонда Alma Mater и Новой сцены Александринского театра при участии центра «Антон тут рядом». «Жаль, что тебя здесь нет» — коллективное сочинение театральной компании «Разговоры». Текст и либретто спектакля создавался горизонтально, в том числе нейроотличными людьми. Тема спектакля — музыка и ее множественные роли в жизни человека. И, конечно, признание в любви музыке, без которой мы бы не были сами собой. И это просто признание в любви, потому что музыка — это и есть любовь. Команда мюзикла — лауреаты нашей премии «ТОП 50. Самые знамениты люди Петербурга» 2022 года в номинации «Театр». Подробнее о проекте читайте здесь

18, 20 декабря

Ю.Смелкина / предоставлено театром им. Ленсовета

«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета (16+)

Лоренс Стерн писал главный труд всей жизни семь лет, но так его и не закончил. Тристрам Шенди — один из самых грустных литературных героев всех времен и народов, а роман получился, конечно же, ироничным и смешным. Рассказ начинается еще до рождения протагониста и по дороге от завязки к следующему пункту в повествование постоянно кто-то вклинивается со своими сюжетами, уводя от магистральной мысли. Режиссер Борис Павлович подхватывает безумную игру Лоренса Стерна, перемешивая абсурдный британский юмор, личные истории артистов спектакля и музыку позднего барокко. Хотя за последнее наверняка поручиться нельзя. Как и быть уверенным в том, что истории действительно документальные. Главная роль у Александра Новикова.

18 декабря

Анатолий Праудин

«Палата № 6», «Балтийский дом»

Завершить этот год «Палатой № 6» — такое и захочешь, нарочно не придумаешь. Анатолий Праудин начал репетировать чеховский текст около года назад, но вряд ли мог предположить в каких обстоятельствах будет выпускать премьеру. Чтобы максимально проникнуться бытием будущих персонажей и набраться необходимых впечатлений, режиссер Праудин и драматург Виктор Бугаков устроились санитарами в соответствующее медицинское учреждение. Но каким в итоге выйдет спектакль, предугадать все равно не удастся — Анатолий Аркадьевич хорошо известен парадоксальностью мышления и сценических решений. От того его спектакли больше похожи на жизнь, чем театр.

23, 24 декабря

Данил Ярощук для Собака.ru

Тихон Жизневский

«Отелло», Александринский театр (18+)

Петербургские режиссеры в этом сезоне все больше делают выбор в пользу проверенных временем сюжетов и текстов (нежели берутся осваивать современные произведения). Вот и Николай Рощин замахнулся на «Уильяма нашего Шекспира» и приступит к репетициям. Казалось бы, что можно сказать нового про историю, пережившую сотни, если не тысячи интерпретаций. Нового, может быть, и ничего, зато интересная и любопытная версия выйдет наверняка. В спектакле Рощина Отелло сыграет Сергей Мардарь, Дездемона — Мария Лопатина, Яго — Иван Волков, Кассио — Тихон Жизневский.

24, 25 декабря

Валентин Барановский, предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Мариинский-2

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Мариинский-2 (12+)

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» — последняя большая эпическая опера Римского-Корсакова. Новую редакции собственной ее постановки 1994 года готовит для Мариинского театра режиссер Алексей Степанюк. В команде также: художник по костюмам – Ирина Чередникова, художник по свету – Егор Карташов, художник по видео – Вадим Дуленко, ассистент по пластике – Илья Устьянцев. Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев.

24, 25 декабря

предоставлено пресс-службой театра

Петр Шерешевский

«Идиот», «Приют комедианта» (18+)

Петр Шерешевский использует все технические возможности сцены «Приюта комедианта». Соединяя театр и кино, режиссер намерен прогуляться по чертогам княжеского разума, прихватив в это увлекательное путешествие и зрителей. Герои хрестоматийного романа обитают в том же пространстве, что и современные петербуржцы. Реалии XIX столетия прочно сплетаются с веком ХХI-м, и, может так статься, что Львом Мышкиным окажется ваш сосед справа или слева, коллега по работе или и вовсе — вы сами.

24 декабря

предоставлено пресс-службой театра

«Спектакль номер один», «Каннон Данс» (на сцене Александринского театра) (12+)

Постановка хореографа Валерии Каспаровой — универсальная история познания человеком самого себя и мира вокруг. Танцевальный спектакль вдохновлен музыкой группы The Beatles — и да, она тут, конечно, тоже звучит. Проект стал первой работой для обновленной труппы театра. Исполнители — Адэлина Алчинова, Екатерина Афанасьева, Ника Калинина, Ольга Огородникова, Ольга Перминова, Ван Цзе Фу, Алексей Мороз, Вячеслав Ларькин.

24 декабря

афиша, предоставлено Мариинским театром

«Волшебная флейта», Мариинский-2 (6+)

Одна из самых волшебных и легких для восприятия (то есть подходит даже неофитам и самым юным зрителям) опер в истории мировой музыки. Новую версии истории о том, как принц Тамино влюбляется в дочь Царицы Ночи принцессы Памину и переживает множество приключений, чтобы быть вместе с ней, поставила Екатерина Малая. Художником по декорациям стал Петр Окунев, костюмы придумывал Мартин Руппрехт, а за свет и видеопроекции отвечает Глеб Фильштинский. Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев. Кто будет исполнять главные партии, пока не сообщается. Оперу репетирует несколько поколений артистов.

29, 31 декабря

Данил Ярощук для Собака.ru

«Будь здоров, школяр», МДТ — Театр Европы (16+)

Для своей второй постановки в Малом драматическом Яна Тумина выбрала повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Писатель рассказал здесь не только свою историю, но и сотен тысяч таких же ребят, уходивших на Великую Отечественную войну сразу после школы и погибавших в первых же боях. А излагает этот сюжет режиссер современными визуальными средствами. Например, используя граффити (с ними помогал актер и художник Никита Касьяненко).

30 декабря

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