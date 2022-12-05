Вишнева, «Отелло» с Жизневским и «Палата №6»: Что смотреть в театрах Петербурга в декабря

«Антигона», «Мастерская» (16+)

Обычно когда речь заходит об этом сюжете про отважную девушку, которая следует законам рода, а не долга, вспоминают сам миф и пьесу Жана Ануя, написанную в оккупированном Париже. Версия Софокла на ум приходит реже. Однако Григорий Козлов и Максим Фомин для своей постановки выбрали именно этот текст — да еще и в переводе поэта Мережковского. Авторы решают хрестоматийную историю не как историю политического либо социального протеста и противостояния, не как столкновение мировоззрений, а как историю семьи. Юная героиня хочет быть со своими родными — и ничего более. Боги Эллады не возражают против милосердия и сострадания, но здесь, на земле, правит царь Креонт, для которого следование установленным им законам превыше всего, и никакие родовые связи не имеют значения.

9 декабря