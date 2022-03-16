Как Виктор Минков сделал «Приют комедианта» культовым театром, в котором ставят Богомолов, Диденко и Волкострелов

У «Приюта комедианта» нет постоянной труппы. С одной стороны, революционная идея, а с другой — будто логичная практика, не так ли?

Только московский «Театр Наций» после нас внедрил такую систему, больше в России таких театров нет. Практика действительно логичная, но только для Петербурга и Москвы. В других городах у артиста есть только театр, у него нет (или мало) съемок и немного возможностей для реализации за пределами сцены. Так что это, конечно, столичный формат, и таких театров должно быть больше. Но эта система предполагает и более мощную активность, и более интенсивную работу. Мы долго искали место и роль «Приюта комедианта» в театральном ландшафте Петербурга и России. Сегодня это современный, модный, умный театр. Это авторский и даже продюсерский театр, но все-таки и авторский художественный. И сейчас, когда есть большой опыт, в том числе мой личный — 26 лет руководства, мы можем сказать, что звучим на всю страну. Сейчас у нас пять номинаций на «Золотую маску» за мюзикл «Дорогой мистер Смит» Алексея Франдетти. И я замечаю, что становится престижным поставить или сыграть на нашей сцене. Востребованные режиссеры и артисты двигают театральные и съемочные графики, чтобы попасть к нам.

Ведь здесь они могут сделать то, что по каким-то причинам невозможно в их театрах.

Именно! Я могу предложить им эту свободу. Мне в первую очередь помогает, конечно, мое режиссерское образование. Когда внутри меня между собой договариваются директор и художественный руководитель, я всегда ставлю на первое место творца и то, что нужно творцу. Даже если ко мне приходит мой технический директор и говорит: «Это невозможно», я отвечаю: «Возможно все». Я ставлю себя на место режиссера. То, что задумал творец, должно быть. Иначе ради чего это все?