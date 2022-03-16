Как Виктор Минков сделал «Приют комедианта» культовым театром, в котором ставят Богомолов, Диденко и Волкострелов

Директор и художественный руководитель «Приюта комедианта» Виктор Минков отмечает 35-летие театра, который он визионерски (и удачно!) перезапустил, придя на свой пост всего в 24 года. На самой экспериментальной сцене Петербурга теперь ставят Богомолов, Диденко и многообещающие молодые режиссеры, как Семен и Евгений Серзины (у последнего премьера «Дяди Вани» уже 19 и 20 марта!).
Виктор Минков
У «Приюта комедианта» нет постоянной труппы. С одной стороны, революционная идея, а с другой — будто логичная практика, не так ли?
Только московский «Театр Наций» после нас внедрил такую систему, больше в России таких театров нет. Практика действительно логичная, но только для Петербурга и Москвы. В других городах у артиста есть только театр, у него нет (или мало) съемок и немного возможностей для реализации за пределами сцены. Так что это, конечно, столичный формат, и таких театров должно быть больше. Но эта система предполагает и более мощную активность, и более интенсивную работу. Мы долго искали место и роль «Приюта комедианта» в театральном ландшафте Петербурга и России. Сегодня это современный, модный, умный театр. Это авторский и даже продюсерский театр, но все-таки и авторский художественный. И сейчас, когда есть большой опыт, в том числе мой личный — 26 лет руководства, мы можем сказать, что звучим на всю страну. Сейчас у нас пять номинаций на «Золотую маску» за мюзикл «Дорогой мистер Смит» Алексея Франдетти. И я замечаю, что становится престижным поставить или сыграть на нашей сцене. Востребованные режиссеры и артисты двигают театральные и съемочные графики, чтобы попасть к нам.
Ведь здесь они могут сделать то, что по каким-то причинам невозможно в их театрах.
Именно! Я могу предложить им эту свободу. Мне в первую очередь помогает, конечно, мое режиссерское образование. Когда внутри меня между собой договариваются директор и художественный руководитель, я всегда ставлю на первое место творца и то, что нужно творцу. Даже если ко мне приходит мой технический директор и говорит: «Это невозможно», я отвечаю: «Возможно все». Я ставлю себя на место режиссера. То, что задумал творец, должно быть. Иначе ради чего это все?
«Дорогой мистер Смит» Алексея Франдетти
Вам никогда не хотелось построить более традиционный театр-дом?
Я задумываюсь об этом в последние годы. Но если это случится, то не в здании «Приюта комедианта» на Садовой. Наша, пожалуй, вечная проблема теперь уже стала очевидной: нам тесно, мы начинаем задыхаться в маленьком помещении. Наш театр стал мультижанровым, в репертуаре и балет, и мюзикл, и драма. Реконструкция дала новое дыхание, новый виток свободы, новый пул абсолютно безумных постановок Максима Диденко, Константина Богомолова, Семена Серзина. Однако мне хочется, чтобы это пространство было креативным лофтом, открытым с утра до вечера, и нам с моей креативной командой есть чем его наполнить. Сейчас это объективно невозможно.
Какие процессы вы наблюдаете сейчас в петербургском театре?
В городе есть очень классные мастера, но не хватает смелости делать что-то новое. При этом не нужно трогать старое, оно может быть интересным и современным. Кто может сказать, что неинтересен Александринский театр Фокина? Как может быть неинтересным великий мастер Лев Абрамович Додин? Перед Андреем Могучим я вообще снимаю шляпу — он сделал абсолютно новый БДТ. Но это все старшее поколение. А если брать среднее — что, Андрей Прикотенко не заслужил свой театр? А Василий Сенин? Но пока Петербург все больше теряет. Дмитрий Волкострелов поставил у нас «Русскую классику», и тут же его назначили худруком ЦИМа в Москве (беседа была в феврале, 1 марта режиссера уволили с его поста — Прим.ред.). Дима, конечно, не массовый режиссер, но неужели в Петербурге для него не нашлось пространства хотя бы на 80 мест, где он мог бы реализовывать свой театр? Поэтому «Приют комедианта» всегда будет площадкой для продвижения молодых. Я сам стал директором в 24 года и вижу в этом свое предназначение. Одиннадцать лет назад придумал ежегодную премию для молодых театральных деятелей «Прорыв» и только недавно оставил ее новой команде, потому что нужно двигаться дальше. При этом я уверен, что у этой премии есть все шансы стать федеральной. В Москве — всероссийская театральная премия «Золотая маска», а в Петербурге — аналог для молодых творцов.
Спектакль «Лир»
Считаете, большому режиссеру нужен свой театр?
Я знаю, что каждому серьезному творцу, даже молодому, нужен свой театр. Безусловно, мы должны отталкиваться от экономической ситуации, но нужно помнить, что культура может быть градообразующим фактором. А вообще я сторонник контрактной системы. Я бы ввел конкурс на художественное руководство театром. Допустим, с режиссером заключают договор на пять лет, он защищает свою программу и реализует ее. И затем его оценивают, как он справился с поставленной задачей. Главное — не бояться что-то менять, делать что-то новое. Про театры должны говорить, говорить разное. Многие спектакли «Приюта комедианта», причем самые знаковые, вначале воспринимались тяжело, с премьеры могла уйти половина зала, как было с «PRO Турандот» Андрея Могучего, с «Лиром» Константина Богомолова. Но потом они находили своего зрителя, который становился постоянной аудиторией театра.
Кто сейчас ваша постоянная аудитория?
У нас сейчас происходит интересный процесс. Если лет пять назад большая часть аудитории была 25–35 лет, то сейчас — 35–45. О чем это говорит? Это аудитория, которая выросла вместе с нами. И сейчас мы будем бросать все силы на то, чтобы вновь привлекать молодую аудиторию и расти уже вместе с ней.
Спектакль «Человек из Подольска»
Сейчас по всему Петербургу развешаны юбилейные афиши театра со слоганом: «35 лет — самое время, чтобы…». Вы предлагаете подписчикам в ваших соцсетях продолжить эту фразу. А как ее продолжаете вы?
35 лет — самое время, чтобы расширяться. Это действительно сейчас самое важное для меня и моей команды. Я очень боюсь возможного момента, когда все это начнет затухать. Дело ведь в том, что самый строгий судья, самый строгий цензор для себя — я сам. И чем дольше живет человек, тем отчетливее он понимает, как мало знает и сделал. Это открывает новые перспективы. Хотя, конечно, сейчас театр в прекрасной форме. Наши недавние постановки — «Преступление и наказание» Богомолова, «Человек из Подольска» Бычкова — это то, что нужно увидеть. Как в свое время нужно было увидеть спектакль «Братья и сестры» в МДТ. Опять же постановка Андрея Прикотенко «Серотонин» — мощнейшее высказывание, современное, жесткое, острое. Кстати, мы первыми в России получили права на инсценировку этого романа Мишеля Уэльбека.
Что нам ждать дальше от самого непредсказуемого театра города?
19 и 20 марта у нас премьера «Дяди Вани», это режиссерский дебют Евгения Серзина. Потрясающие идея и кастинг. Дядя Ваня — Олег Рязанцев, звезда додинского МДТ. Мне нравится идея Жени, что профессор Серебряков — это не глубокий старик, и у нас его играет звезда БДТ Валерий Дегтярь. Астров — Павел Чинарёв, долгожданное возвращение на петербургскую сцену. Елена Андреевна — московская звезда Дарья Мельникова. К Новому году у нас будет семейный спектакль — драматический «Щелкунчик». А потом новая постановка Алексея Франдетти, опера «Снегурочка». Да, опера!
В 2000 году предложил новую для России модель работы в театре — с регулярным репертуаром, но без постоянной труппы. Каждую постановку в «Приюте комедианта» создает приглашенная творческая команда: от режиссера и художника-постановщика до исполнителей главных ролей.
По приглашению Минкова в «Приюте комедианта» ставили Андрей Могучий, Вениамин Фильштинский, Константин Богомолов, Василий Бархатов, Максим Диденко, Дмитрий Волкострелов и другие.
В 2007 году Минковым создан Международный культурный фестиваль-форум «Петербургские театральные сезоны». Его главной задачей было представлять в европейских столицах лучшие театральные постановки Петербурга.
Текст: Ксения Желудова
Свет: Николай Балясников, Skypoint
Комментарии (0)