Директора и художественные руководители 17 театров и концертных залов Петербурга, а также руководство отделения Союза театральных деятелей России направили письмо главному санитарному врачу Петербурга Наталии Башкетовой. В нем они просят разрешения открыться с 1 сентября, пишет «Фонтанка».
Руководители театров и концертных залов написали письмо главному санитарному врачу Петербурга. В нем они просят разрешения открыться с 1 сентября
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Фото: Shutterstock
В послании авторы письма подчеркивают, что в городе уже заработали кафе, рестораны, фитнес-клубы, парки, музеи и многое другое, а также с 1 сентября двери открывают и образовательные учреждения. «И только театры на протяжении почти полугода лишены возможности получения доходов от продажи билетов, что крайне негативно отражается на финансовом положении наших учреждений», — отмечают они.
Кроме того, авторы обращения указывают на то, что в Москве и других городах России театры уже приступили к работе, а в Петербурге планируется открыть Александринский театр. «В каждом городском театре разработан и утвержден руководством Стандарт безопасности и приняты необходимые меры для организации безопасного нахождения зрителей в помещении театров согласно требованиям Роспотребнадзора от 21.07.2020 г. Все театры максимально подготовлены для встречи зрителей», — утверждают они. Документ подписали руководители «Мюзик-холла», «Балтийского дома», Молодежного театра на Фонтанке и другие.
Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой с просьбой «изучить возможности и определить условия для открытия» учреждений культуры и возобновления полноценной работы торгово-развлекательных центров. Из-за пятимесячного закрытия их владельцы несут убытки.
Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров Петербурга направила открытое письмо губернатору города Александру Беглову с требованием разрешить кинотеатрам открыться с 1 сентября. Позже в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова и вице-губернатора Евгения Елина запущена петиция с требованием открыть кинотеатры города.
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