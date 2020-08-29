Руководители театров и концертных залов написали письмо главному санитарному врачу Петербурга. В нем они просят разрешения открыться с 1 сентября

Кроме того, авторы обращения указывают на то, что в Москве и других городах России театры уже приступили к работе, а в Петербурге планируется открыть Александринский театр. «В каждом городском театре разработан и утвержден руководством Стандарт безопасности и приняты необходимые меры для организации безопасного нахождения зрителей в помещении театров согласно требованиям Роспотребнадзора от 21.07.2020 г. Все театры максимально подготовлены для встречи зрителей», — утверждают они. Документ подписали руководители «Мюзик-холла», «Балтийского дома», Молодежного театра на Фонтанке и другие.