Правила оформления Fan ID изменили для некоторых категорий россиян

Как отметили в пресс-службе кабмина, с конца мая дети младше 14 лет смогут проходить идентификацию дистанционно. Это могут сделать родители (или опекуны), они должны подать все данные ребенка через свою подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Сейчас для оформления Fan ID детям необходимо посетить МФЦ.

Инвалиды, дети-инвалиды от 14 до 18 лет смогут оформить паспорт болельщика в рамках подачи клубами РПЛ групповых заявок. Сейчас через премьер-лигу оформляют Fan ID для футболистов, тренеров и технического персонала клубов.

Также предполагается, что будут организованы специальные окна, в которые инвалиды и пенсионеры смогут получать карты болельщика без очереди.

Ранее стало известно, что Fan ID планируют оставить только на матчах «повышенной опасности». Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает правоохранительным органам определять уровень «опасности» матчей.

Напомним, паспорт болельщика или Fan ID начали оформлять на «Госуслугах» с 4 июля. В министерстве цифрового развития рассказали, как получить этот документ.

А 17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, который называется Fan ID. Его разрешили оформлять на «Госуслугах». Он вступил в силу с 1 июня 2022 года.

Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления паспорта болельщика. По новому закону Fan ID необходим для прохода на стадион.