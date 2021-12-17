Госдума приняла закон о введении Fan ID для допуска на спортивные соревнования

Официально паспорт болельщика называется — «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования». Этот документ позволит идентифицировать всех лиц, задействованных в проведении турнира, для обеспечения безопасности и общественного порядка.

Правительство будет определять список спортивных мероприятий, на которые разрешат покупать билеты только по Fan ID. Такое решение будет принимать кабмин «с учетом особенностей отдельного вида спорта». По паспорту болельщика будут допускать на стадионы и площадки. Организаторов турниров также обяжут передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков.

В новом законе также прописали условие, при котором заморозят или вовсе не будут оформлять Fan ID. Среди них:

наличие данных о том, что участник турнира или болельщик ранее нарушал общественный порядок на мероприятии, в том числе за пределами России;

наличие данных о намерении совершить такие противоправные деяния.

Обжаловать решение можно будет только через суд. Нарушение порядка идентификации на официальном турнире повлечет ответственность в соответствии с законодательством.