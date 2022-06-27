Как оформить Fan ID? Минцифры дало разъяснения

В министерстве рассказали, что на портале потребуется заполнить анкету и приложить к ней свою фотографию. Подать заявление на получение Fan ID самостоятельно могут люди старше 14 лет. Для тех, кто младше этого возраста, документ могут оформить их родители или законные представители в своем личном кабинете.

После этого потребуется подтвердить личность владельца Fan ID. Это можно сделать в МФЦ в 11 регионах, где проходят матчи РПЛ: Москве, Петербурге, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской, Оренбургской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Чечне. При посещении МФЦ заявитель должен иметь при себе паспорт. А если паспорт болельщика оформляется на ребенка, то нужно взять с собой свидетельство о рождении.

На первом этапе Fan ID потребуется для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. До конца года к системе подключат все остальные города, где находятся клубы-участники Российской премьер-лиги: Москва, Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж.

Пройти регистрацию и получить Fan ID потребуется всем, кто будет присутствовать на стадионе в день соревнований: болельщикам, организаторам, участникам, а также представителям СМИ.