В системе для оформления Fan ID на «Госуслугах» произошел сбой в первый день работы

Отмечается, что все поступающие заявления на получение Fan ID отклоняют без причины. При этом большинство болельщиков и представителей СМИ сообщают, что ранее не имели никаких проблем с законом, административных правонарушений и приводов в полицию.

Вероятнее всего, автоматические отказы связаны со сбоем в системе. В поддержке «Госуслуг» знают об этом и отвечают пользователям, что «уже работают над проблемой».

Напомним, паспорт болельщика или Fan ID начали оформлять на «Госуслугах» с 4 июля. В министерстве цифрового развития рассказали, как получить этот документ.

А 17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, который называется Fan ID. Его разрешили оформлять на «Госуслугах». Он вступил в силу с 1 июня 2022 года.

Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления паспорта болельщика. По новому закону Fan ID необходим для прохода на стадион.