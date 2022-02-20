В Пекина прошла церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Главное

Олимпиада в столице Китая проходила с 4 по 20 февраля. Мероприятие началось с парада спортсменов под «Оду к радости» Людвига ван Бетховена, в котором участвовала и сборная России. Флаг Олимпийского комитета России (ОКР), под которым выступали россияне, нес трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов. Также во время церемонии показали главные моменты Игр в Пекине.

Большунов и Иван Якимушкин были награждены золотой и серебряной медалями по итогам вчерашнего лыжного марафона. В общей сложности россияне на Играх завоевала 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. В медальном зачете сборная Россия заняла девятое место, а по обществу количеству наград оказалась на втором после норвежцев.

На первом месте в медальном зачете — Норвегия, чья команда выиграла 14 золотых медалей, на втором — Германия с 10 золотыми медалями, а тройку лидеров замыкает США — на счету их спортсменов 8 золотых медалей.

Следующие Зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.