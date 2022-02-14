Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде

Заседание Спортивного арбитражного суда прошло в ночь на 14 февраля и продолжалось около шести часов. Решение о допуске Валиевой до одиночных соревнований было принято с учетом ее статуса «защищенной персоны», который не позволяет временно отстранять от соревнований. Также суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».

Обнаружение запрещенного вещества в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой ранее подтвердило Международное агентство допинг-тестирования. Она была сдана еще в декабре 2021 года — во время чемпионата России по фигурному катанию, который проходил в Петербурге.