Фигуристы из России покорили всех на Олимпиаде, но до сих пор не могут получить золото. Ходят слухи о допинге. Что происходит?!

Триумф «Мисс Совершенство»

В понедельник, 7 февраля, в Китае закончился командный турнир по фигурному катанию. Это сравнительно новые соревнования в олимпийской программе, в которых участвуют представители всех четырех видов фигурного катания: мужского и женского одиночных, парного катания и танцев на льду.

В короткой программе участвовали 10 сильнейших сборных планеты. За выступления каждого своего спортсмена (или пары) они получали очки — от 1 до 10, в зависимости от занятого места. Пять лидирующих команд выходили в произвольную программу, где боролись за медали. Уже на этом этапе сборная ОКР (Олимпийского комитета России — под таким флагом выступают спортсмены из России из-за допингового скандала) захватила лидерство. На многих произвело впечатление выступление в короткой программе россиянина Марка Кондратюка под музыку из рок-оперы Иисус Христос — суперзвезда.

В произвольной программе соревновались пять лучших команд по итогам предыдущего этапа соревнований. Главными конкурентами россиян оставались спортсмены из США, однако они не смогли навязать борьбу спортсменам ОКР (россияне набрали 74 очка против 65 баллов у американцев, третье место осталось за японцами). Весомый вклад в победу внесли петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов, выигравшие соревнования в танцах на льду.

Однако наибольшие восторги вызвало выступление главной звезды российской команды 15-летней Камилы Валиевой. Она стала первой в истории Олимпиад фигуристкой, исполнившей четверной прыжок. Британские журналисты окрестили ее «Мисс Совершенство», фотография спортсменки попала на первую полосу The Wall Street Journal. Россиянкой восхищались люди, не связанные с фигурным катанием. Так, актер Алек Болдуин в своем Twitter поблагодарил Валиеву за ее дар «делать этот мир прекраснее».