Фигуристы из России покорили всех на Олимпиаде, но до сих пор не могут получить золото. Ходят слухи о допинге. Что происходит?!

Кажется, что фигурное катание сейчас обсуждают во всем мире. Поводом стал сначала триумф российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине, а затем скандал, связанный с тем, что они уже двое суток не могут получить свои медали. Что известно о происходящем, и почему вновь заговорили о проблемах с допингом и даже наркотиками? Максимально коротко объясняем в нашем материале.
Триумф «Мисс Совершенство»
В понедельник, 7 февраля, в Китае закончился командный турнир по фигурному катанию. Это сравнительно новые соревнования в олимпийской программе, в которых участвуют представители всех четырех видов фигурного катания: мужского и женского одиночных, парного катания и танцев на льду.
В короткой программе участвовали 10 сильнейших сборных планеты. За выступления каждого своего спортсмена (или пары) они получали очки — от 1 до 10, в зависимости от занятого места. Пять лидирующих команд выходили в произвольную программу, где боролись за медали. Уже на этом этапе сборная ОКР (Олимпийского комитета России — под таким флагом выступают спортсмены из России из-за допингового скандала) захватила лидерство. На многих произвело впечатление выступление в короткой программе россиянина Марка Кондратюка под музыку из рок-оперы Иисус Христос — суперзвезда.
В произвольной программе соревновались пять лучших команд по итогам предыдущего этапа соревнований. Главными конкурентами россиян оставались спортсмены из США, однако они не смогли навязать борьбу спортсменам ОКР (россияне набрали 74 очка против 65 баллов у американцев, третье место осталось за японцами). Весомый вклад в победу внесли петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов, выигравшие соревнования в танцах на льду.
Однако наибольшие восторги вызвало выступление главной звезды российской команды 15-летней Камилы Валиевой. Она стала первой в истории Олимпиад фигуристкой, исполнившей четверной прыжок. Британские журналисты окрестили ее «Мисс Совершенство», фотография спортсменки попала на первую полосу The Wall Street Journal. Россиянкой восхищались люди, не связанные с фигурным катанием. Так, актер Алек Болдуин в своем Twitter поблагодарил Валиеву за ее дар «делать этот мир прекраснее».
📸 Тот момент, когда улыбки не скрыть никакими масками #beijing2022 pic.twitter.com/lDrFQdjQSx— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 7, 2022
Никакой определенности
Награждение победителей должно было состояться во вторник, 8 февраля, однако было перенесено. Как сообщили в Международном олимпийском комитете, причиной переноса стала необходимость срочных юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев. Другие подробности не разглашались. Однако уже утром 9 февраля издание Inside the Games сообщило, что задержка вручения медалей связана с допинг-пробой кого-то из российских спортсменов. На фоне этих новостей 9 февраля на тренировку не вышли сразу четыре российских фигуриста: Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов, хотя соревнования по отдельным видам фигурного катания еще не завершились.
При этом официальные лица Олимпийского движения по-прежнему неохотно комментировали ситуацию. «В ситуацию вовлечены атлеты, которые выиграли медали. Но, как вы понимаете, юридические нюансы иногда тянутся долго», — цитирует главу пресс-службы МОК Марка Адамса Lenta.ru.
В Международном союзе конькобежцев также не смогли пролить свет на ситуацию. «Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет», — сообщил журналистам вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.
При этом британская газета Guardian сообщила, что вещество, найденное в пробах у российского спортсмена, не влияет на спортивные результаты.
«Пустота сразу заполняется слухами»
Как рассказала «Собака.ru» олимпийская чемпионка Турина Светлана Журова, ситуация, когда награждение спортсменов откладывается без всяких внятных объяснений на столь длительное время, беспрецедентна для олимпиады. «Эта абсолютно исключительная ситуация, я о таком еще не слышала, [раньше] если были какие-то разбирательства, то официальные источники называли их причины. Сейчас же у всех появляется возможность додумать. Пустота сразу заполняется слухами», — отметила она.
Главной «подозреваемой» быстро стала главная звезда российской команды Камила Валиева. Слухи о разных веществах, якобы найденных в допинг-пробах спортсменки, оказывались самыми разными: от марихуаны до сердечных препаратов, которые входят в список запрещенных веществ.
О том, что проблемы возникли именно с допинг-пробой Валиевой, сообщили последовательно Inside the Game и российское издание «Чемпионат». При этом российские журналисты подтвердили ранее опубликованную британцами информацию о том, что якобы найденный препарат не способен повлиять на спортивные результаты. Как объяснила Светлана Журова, в списке запрещенных препаратов действительно есть целый ряд обычных лекарств, которые сами не могут помочь спортсменам выступать лучше. «Многие считают, что лидокаин не допинг, а это, к сожалению не так. Или гидрокортизон тоже допинг и если не получить на него терапевтического разрешения [от спортивных властей] то тебя дисквалифицируют. Это связано с тем, что компоненты таких обычных препаратов входят в состав веществ, которые могут быть допингом, а отличить в пробе следы лекарства от следов стимуляторов невозможно», — пояснила она «Собака.ru».
Что будет дальше?
Чем дольше ситуация остается в подвешенном состоянии, тем больше нарастает напряжение. Так, вечером 9 февраля издания «Спорт-Экспресс» сообщило об отстранении Валиевой от дальнейших соревнований и лишении сборной ОКР золота в командном турнире по фигурному катанию. Затем, однако, сообщение пропало с сайта газеты.
При этом 10 февраля Валиева вышла на тренировку перед одиночными женскими соревнованиями, что было бы невозможно, если бы ее отстранили. При этом в МОК разговоры о допинге и вовсе назвали спекуляциями, сообщив, что консультации продолжаются. Также отказались комментировать ситуацию и в Международном союзе конькобежцев.
Как предположили журналисты, сложности связаны с тем, что Валиева, которой еще нет 16 лет, находится с точки зрения антидопинговых властей в позиции «защищенного лица», то есть она (если допинг будет найден) может избежать разглашения данных о нарушении и сурового наказания, в отличие от ее спортивного окружения. Впрочем, эту информацию официально также никто не подтверждает. Поэтому судьба российских медалей по-прежнему остается неясной, хотя источники «Коммерсанта», сообщают, что российские спортивные функционеры все же рассчитывают отстоять пекинское золото. Между тем до короткой программы у женщин-одиночниц остается пять дней: они пройдут 15 февраля.
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