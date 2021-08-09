Все обсуждают судейство на Олимпиаде, а есть ли объективные критерии оценки выступления гимнасток? Или все зависит от личного мнения конкретного судьи?

Все турниры, в том числе олимпийский, судят по правилам Международной федерации [гимнастики]. По ним оцениваются трудность работы тела и трудность работы предмета, качество исполнения, артистизм. Однако однозначно проблема субъективности в судействе присутствует. На Олимпиаде в Токио судьи использовали какие-то «свои», [известные только им], правила, а не те, которые должны были применяться.

Почему вы считаете, что судьи использовали «свои» правила и засудили российских гимнасток?

Нашим девочкам стали сразу ставить оценки ниже той сложности, которую они выполняли. По исполнению вопросов не было, на сколько [баллов] они выполняли упражнения, столько и ставили. Гимнастка из Израиля допустила ошибку — уронила предмет. Я всегда говорила, что на Олимпийских играх априори не может выиграть человек, который роняет предметы. Это должно повлечь сбавки (снижение баллов, — Прим. ред.). Конечно, надо смотреть, разбираться, но с первого взгляда, как специалисты говорят, расстановка медалей несправедлива.