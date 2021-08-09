Скандал на Олимпийских играх в художественной гимнастике вышел далеко за пределы спортивного мира. Россия впервые за 25 лет осталась без золотой медали в этом виде спорта. Победа досталась израильтянке Лине Ашрам, чему не помешало даже то, что она во время выступления уронила ленту. Петербурженка Дина Аверина стала второй, а ее сестра Арина — четвертой. Хотя обе россиянки до начала турнира были фаворитками. Редакция «Собака.ru» попросила вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, директора петербургского Центра художественной гимнастики «Жемчужина» Татьяну Колесникову рассказать, почему говорят о нечестном судействе, и что может повлечь за собой скандал.
Все обсуждают судейство на Олимпиаде, а есть ли объективные критерии оценки выступления гимнасток? Или все зависит от личного мнения конкретного судьи?
Все турниры, в том числе олимпийский, судят по правилам Международной федерации [гимнастики]. По ним оцениваются трудность работы тела и трудность работы предмета, качество исполнения, артистизм. Однако однозначно проблема субъективности в судействе присутствует. На Олимпиаде в Токио судьи использовали какие-то «свои», [известные только им], правила, а не те, которые должны были применяться.
Почему вы считаете, что судьи использовали «свои» правила и засудили российских гимнасток?
Нашим девочкам стали сразу ставить оценки ниже той сложности, которую они выполняли. По исполнению вопросов не было, на сколько [баллов] они выполняли упражнения, столько и ставили. Гимнастка из Израиля допустила ошибку — уронила предмет. Я всегда говорила, что на Олимпийских играх априори не может выиграть человек, который роняет предметы. Это должно повлечь сбавки (снижение баллов, — Прим. ред.). Конечно, надо смотреть, разбираться, но с первого взгляда, как специалисты говорят, расстановка медалей несправедлива.
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Дина Аверина
Сколько человек судят олимпийский турнир?
Всего на Олимпиаде судило 12 судей. Каждый оценивает какой-то конкретный критерий, например, трудность исполнения предметом или артистизм. Раньше были судьи, в том числе, из России, но сейчас почему-то не разрешено судить представителям тех стран, спортсменки из которых вышли в финал.
Может быть есть какие-то школы судейства? Разные традиции, которые по-разному видят правила?
Никаких школ нет. В течение олимпийского цикла регулярно проводятся судейские семинары. Судей специально обучают, они сдают экзамены на знание правил. Иначе их не допускают к Играм.
А чем тогда можно было объяснить такую ситуацию, по вашему мнению?
Я считаю, что это был сговор — мы всем уже надоели, 25 лет занимаем первые места, выигрываем Олимпиады и Чемпионаты мира по художественной гимнастике. Я не буду говорить о каких-то политических вещах, все может быть, но мы вне политики. Тут другие подводные камни – внутри судейского корпуса.
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Линой Ашрам
Наша Федерация говорила, что так это все не оставит, а что может предпринять одна федерация?
Мы уже послали [обращение] в Международный олимпийский комитет, Международную федерацию гимнастики. Я думаю, что юристы будут с этим разбираться. Когда за допинг лишают медалей одного спортсмена, другой — становится олимпийским чемпионом. Но здесь, я не знаю, что может произойти. Может, какие-то санкции к судьям, может, к техническому комитету, потому что это очень непростая ситуация.
Схожие скандалы происходили в фигурном катании, и это привело к изменению самой системы судейства. Ждёт ли это художественную гимнастику?
Может быть, этот случай подвинет сообщество к мысли о том, что действительно что-то нужно менять. Но это будут решать чиновники Международной федерации гимнастики.
Журналисты говорят, что в 2018 году сама Лина Ашрам уступила нашим спортсменкам на Чемпионате мира в Софии, хотя, якобы, допустила меньше ошибок. Насколько оправдано такое сравнение?
Олимпийские игры вообще ни с чем сравнивать нельзя. Это особые соревнования. Любой международный турнир, Чемпионат мира или Европы, ни в какое сравнение не идет. [О соревнованиях 2018-го года] я не могу ничего сказать.
И все же за двадцать с лишним лет доминирования российских художественных гимнасток на Олимпиадах были ли случаи, когда ошибки судей, спорные решения помогали, наоборот, нашим спортсменкам?
Вообще, видимо, нам надо быть не на две, а на пять голов выше всех, чтобы вот это приносило [победу] и вообще ни о чем, [связанным с судейством], не думали. Девочки и тренеры сделали все, что могли, поэтому бог судья тому, кто это сделал. Спортсменки вообще ни при чем. Виноваты взрослые люди.
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