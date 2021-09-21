Триумфатор Паралимпиады в Токио Андрей Калина: о Петербурге, доступной среде и отношении к слову «инвалид»

В Токио вы взяли сразу три золотые медали, столько же, сколько за три предыдущие ваши Паралимпиады. Ожидали такого успешного выступления?

Нет конечно. Это было сюрпризом для всей команды, мы надеялись, готовились, но на такой вау-эффект не рассчитывали. Особенно запомнилась дистанция 200 метров комплексным плаванием. Она многие годы мне не поддавалась, удавалось плыть быстрее, скидывать секунды, но недостаточно. И тут все получилось, даже удачнее, чем мы рассчитывали. Это был лучший момент в моей карьере.

Как кажется, паралимпиадам постепенно уделяется все больше внимания. Заметили после Токио, что стали известнее? Вас узнают люди на улицах?

Все участники Паралимпийских игр это почувствовали, не только я. Паралимпиады были заметно в тени, иногда даже приходилось отвечать на вопросы о том, что это такое. Благодаря вниманию СМИ нас действительно стали узнавать. Это чувствуется и это приятно.

Так, чтобы ко мне подходили незнакомые люди и пытались заговорить, еще не было. Но было видно, что, скажем, прохожий узнает, пристально смотрит на тебя, а подойти стесняется.