Что такое инклюзивное образование и в чем его преимущества? Отвечают благотворительные фонды и Институт проблем инклюзивного образования

О выводах исследования

Главный вывод — инклюзивное образование пока остается «новинкой» для многих респондентов. Информированность о термине «инклюзивное образование» низкая — 59% россиян впервые услышали понятие от интервьюера ВЦИОМ, а еще 16% — затруднились ответить. Каждый пятый слышал про инклюзивное образование (24%), но только каждый десятый (11%) смог дать верный ответ: инклюзивное образование — совместное обучение здоровых детей и детей с особенностями развития.

Возможно, это связано с тем, что во многих школах пока не обучаются дети с особенностями развития, и соответственно у людей нет личного опыта взаимодействия с детьми с особыми потребностями и их семьями. При этом количество детей с особыми потребностями в России весьма значительно (например, по оценкам Минздрава только детей с аутизмом в России свыше 300 000 человек).

Часть респондентов боится инклюзивного образования и считает, что учителя не готовы к нему. При этом большинство понимает, что, если учитель умеет работать с детьми с особенностями, значит он будет лучше заниматься со всеми учениками. К сожалению, нередко случается так, что в школу приходят дети с особенностями развития, но за ними не следует дополнительных ресурсов поддержки. В результате ребенок находится в обычном классе, учитель не представляет, что с ним делать, а родители нейротипичных школьников выражают возмущение, что ребенок мешает учиться их детям. Это не имеет никакого отношения к инклюзии!