Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

Станислав Черчесов возглавил сборную России по футболу 10 августа 2016 года. Его контракт действовал до конца чемпионата мира 2018 года. В первом матче под руководством Черчесова сборная сыграла вничью 0:0 с командой Турции. 6 сентября сборная России выиграла у сборной Ганы со счётом 1:0, 9 октября проиграла Коста-Рике со счетом 3:4, а 10 ноября — сборной Катара со счетом 1:2. 15 ноября в матче с Румынией лишь на последней добавленной минуте был забит победный гол, ставший единственным в этом матче. Тогда из-за низких результатов сборная опустилась на рекордно низкое для себя 53-е место в рейтинге FIFA.

В 2017 году сборная России также не демонстрировала стабильной игры, проводя в основном товарищеские матчи. На Кубке конфедераций сборная стартовала с победы над сборной Новой Зеландии (2:0), однако затем потерпела поражения от сборных Португалии и Мексики и завершила выступление на турнире.

В 2018 году сборная России на домашнем чемпионате мира в матче открытия разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а победой над Египтом 3:1 обеспечила себе исторический выход в 1/8 финала мундиаля. После турнира Черчесов попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии FIFA.

В марте 2020 года Российский футбольный союз продлил контракт с Черчесовым до конца 2022 года. Однако 2020 год оказался сложным для сборной России. В матче с Сербией 18 ноября 2020 года, она проиграла хозяевам поля со счетом 0:5. Этот результат стал одним из самых худших в новейшей истории российского футбола. На чемпионате Европы 2020 года сборная России не преодолела групповой этап, одержав единственную победу над Финляндией со счетом 1:0 и проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4).