Уже на третьей минуте Россия пропустила мяч от Финляндии, но гол отменили из-за офсайда. Первый гол в ворота Финляндии забил Алексей Миранчук — в дополнительное время первого тайма.

Победу предсказал главный оракул Евро-2020 — эрмитажный кот Ахилл. Утром 16 июня, за несколько часов до старта матча, он дал прогноз на исход встречи и «позавтракал» за сборную России.

Первый матч в рамках чемпионата сборная России проиграла, закончив встречу с бельгийцами со счетом 0:3.

По итогам второго матча в рамках Евро-2020 сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч).

Следующую встречу в рамках чемпионата Россия проведет с Данией в Копенгагене 21 июня в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.