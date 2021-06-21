Сборная России проиграла Дании со счетом 1:4 и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020

Первый тайм закончился для сборной России со счетом 0:1 — мяч был пропущен на 38-й минуте. Второй тайм также начался с поражения на 59-й минуте. После пенальти капитан Артем Дзюба отыграл один мяч, счет тогда составил 1:2. После этого датчане забили россиянам два мяча в течение двух минут — мяч в ворота Матвея Сафонова отправил Андреас Кристенсен (80-я минута) и Йоаким Мехле (82-я минута).

Победа в матче против Дании гарантировала бы сборной России выход в плей-офф, ничья — позволила бы занять второе место в группе в том случае, если команда Финляндии не выиграет у сборной Бельгии. Поражение означает, что Россия не выходит из группы и покидает Чемпионат Европы по футболу 2020 года — это право переходит сборной Финляндии.

Сборная России набрала три очка и заняла последнее место в группе В, так и не выйдя из нее. В двух первых встречах команда проиграла Бельгии со счетом 0:3 и обыграла Финляндию со счетом 1:0. Сборные Финляндии и Дании также набрали по три очка, однако датчане заняли второе место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах. Финны стали третьими. Первое место в группе с девятью очками заняла команда Бельгии.