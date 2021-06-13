Россия проиграла в матче с Бельгией на Евро-2020 со счетом 0:3

Первый матч Евро-2020 в Петербурге завершился поражением сборной России. Счет составил 0:3 в пользу бельгийской команды.
Матч окончен.#БельгияРоссия | 🇧🇪 3:0 🇷🇺— Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021
Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в минувшую субботу. Первый гол забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку на 10-й минуте, второй — защитник Тома Менье на 33-й минуте, а последний гол принес команде снова Лукаку на 88-й минуте.
Бывший хавбек национальной команды Владимир Быстров прокомментировал поражение сборной России. «Черчесов решил сделать ставку на опыт. Силы не безграничны. Баринов не готов на 100%. Жирков не готов на 100%. И сыграть против Бельгии таким составом? Это без шансов. Вот и получилось. Хорошая пища для размышления, чтобы с Финляндией мы увидели что-то другое», — сказал он.
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