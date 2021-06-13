Россия проиграла в матче с Бельгией на Евро-2020 со счетом 0:3

Бывший хавбек национальной команды Владимир Быстров прокомментировал поражение сборной России. «Черчесов решил сделать ставку на опыт. Силы не безграничны. Баринов не готов на 100%. Жирков не готов на 100%. И сыграть против Бельгии таким составом? Это без шансов. Вот и получилось. Хорошая пища для размышления, чтобы с Финляндией мы увидели что-то другое», — сказал он.