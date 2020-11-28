Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените»

Напомним, в субботу, 7 ноября в Сети появилось интимное видео, предположительно, с участием форварда петербургского ФК «Зенит» и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Футболист не комментировал ситуацию, ограничившись закрытием своего профиля в Instagram. Утром 9 ноября Дзюба выступил с заявлением касательно видео, подчеркнув, что ответственность за случившееся несет только он сам. В поддержку футболиста выступили даже пилоты лоукостера «Победа». Позднее стало известно, что интимное видео с участием футболиста Артема Дзюбы могло не попасть в Сеть. За сокрытие компромата у форварда петербургского ФК «Зенит» и капитана сборной России по футболу просили 5 миллионов долларов, однако Дзюба отказал вымогателю.