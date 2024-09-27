Новый владелец преобразит клуб «Грибоедов»

Клуб «Грибоедов» на Воронежской улице, 2А выкупил и стал собственником управляющий партнер кинотеатра «Мираж на Большом» Олег Ивонинский, сын владельца сети кинотеатров «Мираж Синема» Александра Ивонинского, пишет РБК Петербург со ссылкой на компанию.

Новый владелец «глубоко уважает культурное наследие клуба», поэтому «планирует вдохнуть в это знаковое пространство новую жизнь», сохранив не только легендарное имя, но и команду, которая работала в клубе с 1996 года, сообщает «Деловой Петербург».

«Главная цель — сохранить уникальную атмосферу и аутентичность места, адаптировав его под современные потребности... Команда, управляющая проектом, готовится к капитальному ремонту всех этажей клуба. В планах — полная оптимизация логистики объекта, обновление интерьерных и архитектурных решений. Кроме того, будет разработана новая концепция для надземных этажей клуба», — рассказали представители клуба «Грибоедов».

Так, после реновации планируют разместить на верхнем этаже ресторан с вечерним баром, живой музыкой и концертами. А подвал, с которого начиналась история культового заведения, сохранит свою аутентичность. Сейчас команда клуба ищет дизайнеров и архитекторов, которые помогут не только сохранить исторический облик заведения, но предложат современные решения.