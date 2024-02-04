18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На продажу выставили легендарный петербургский ночной клуб «Грибоедов»

Продавец планирует выручить за помещение на Воронежской улице 112 млн рублей. Площадь земельного участка под клубом составляет 777 м2. И здание, и участок находятся в собственности владельца.

фото: сообщество «Модный клуб Грибоедов»

В описании сказано, что это действующий клуб-ресторан общей площадью 548 м2 с большой летней террасой и четырьмя верандами. «Проект быстро стал культовым для Петербурга: в «Грибоедове» проводили концерты Теquilаjаzzz, «Колибри», «НОМ», «Кирпич», «Ленинград», «Кровосток», БГ и многие другие. Здесь также организовывали поэтические чтения, библиотечные дни, вручали литературные премии», — написано в объявлении.

Клуб «Грибоедов» начал работу в 1996 году в бывшем бомбоубежище на Воронежской улице. Заведение основали музыканты группы «Два самолёта» Антон Белянкин, Михаил Синдаловский, Денис Медведев, а также Андрей Здор, Алексей Степанов и другие.

Напомним, что это не первый раз, когда помещение клуба хотят продать. Ранее это пытались сделать в 2019 году. Тогда недвижимость оценили скромнее — в 85 миллионов рублей.
 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: