На продажу выставили легендарный петербургский ночной клуб «Грибоедов»

В описании сказано, что это действующий клуб-ресторан общей площадью 548 м2 с большой летней террасой и четырьмя верандами. «Проект быстро стал культовым для Петербурга: в «Грибоедове» проводили концерты Теquilаjаzzz, «Колибри», «НОМ», «Кирпич», «Ленинград», «Кровосток», БГ и многие другие. Здесь также организовывали поэтические чтения, библиотечные дни, вручали литературные премии», — написано в объявлении.

Клуб «Грибоедов» начал работу в 1996 году в бывшем бомбоубежище на Воронежской улице. Заведение основали музыканты группы «Два самолёта» Антон Белянкин, Михаил Синдаловский, Денис Медведев, а также Андрей Здор, Алексей Степанов и другие.

Напомним, что это не первый раз, когда помещение клуба хотят продать. Ранее это пытались сделать в 2019 году. Тогда недвижимость оценили скромнее — в 85 миллионов рублей.

