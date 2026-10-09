Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Shortparis выпустили альбом «Илиада» с вокалом Николая Комягина — это первый релиз группы после его смерти

Солист арт-панк-коллектива ушел из жизни в феврале в возрасте 39 лет.

Фото: Игорь Клепнев для Собака.ru

Группа Shortparis выпустила новый альбом «Илиада». На релизе из 14 треков звучит голос вокалиста Николая Комягина, которого не стало 20 февраля этого года. «Мертвые уже не встанут в ряд», — пропевает Николай в первой строчке на альбоме.

В феврале сердце солиста Shortparis, искусствоведа и актера Николая Комягина не выдержало после тренировки по боксу. Артисту было 39 лет. Прощание с ним прошло 24 февраля в Феодоровском соборе Петербурга. Похоронили Комягина на Смоленском кладбище. На момент смерти исполнителя появились слухи, что у группы остался неизданный материал с его участием.

Читайте также: «Где предел, края?» — Как в Петербурге простились с солистом Shortparis Николаем Комягиным

В создании «Илиады» приняли участие Артем Макоян и Николай Ордановский, а также хор Attaque de panique. Обложку подготовил Виктор Юльев. Сведением занимался Роман Уразов, а за мастеринг отвечал Борис Истомин.

14 октября на открытии фестиваля авторского кино КАРО/АРТ в Петербурге состоится премьера документального фильма «Shortparis. Любовь моя будет тут» о гуманизме в творчестве группы. Над картиной работала вдова Николая Катя Комягина, а также режиссер Олеся Яковлева, которая в конце 2010-х сняла короткий метр «Сложноподчиненное» с Комягиным в главной роли. Показы пройдут в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс».

18+

Читайте также: SHORTPARIS — «На любое ваше замечание мы можем включить режим "рок-группа"»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: