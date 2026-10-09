Shortparis выпустили альбом «Илиада» с вокалом Николая Комягина — это первый релиз группы после его смерти

Солист арт-панк-коллектива ушел из жизни в феврале в возрасте 39 лет.
Группа Shortparis выпустила новый альбом «Илиада». На релизе из 14 треков звучит голос вокалиста Николая Комягина, которого не стало 20 февраля этого года. «Мертвые уже не встанут в ряд», — пропевает Николай в первой строчке на альбоме.
В феврале сердце солиста Shortparis, искусствоведа и актера Николая Комягина не выдержало после тренировки по боксу. Артисту было 39 лет. Прощание с ним прошло 24 февраля в Феодоровском соборе Петербурга. Похоронили Комягина на Смоленском кладбище. На момент смерти исполнителя появились слухи, что у группы остался неизданный материал с его участием.
В создании «Илиады» приняли участие Артем Макоян и Николай Ордановский, а также хор Attaque de panique. Обложку подготовил Виктор Юльев. Сведением занимался Роман Уразов, а за мастеринг отвечал Борис Истомин.
14 октября на открытии фестиваля авторского кино КАРО/АРТ в Петербурге состоится премьера документального фильма «Shortparis. Любовь моя будет тут» о гуманизме в творчестве группы. Над картиной работала вдова Николая Катя Комягина, а также режиссер Олеся Яковлева, которая в конце 2010-х сняла короткий метр «Сложноподчиненное» с Комягиным в главной роли. Показы пройдут в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс».
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