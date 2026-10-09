Shortparis выпустили альбом «Илиада» с вокалом Николая Комягина — это первый релиз группы после его смерти

В создании «Илиады» приняли участие Артем Макоян и Николай Ордановский, а также хор Attaque de panique. Обложку подготовил Виктор Юльев. Сведением занимался Роман Уразов, а за мастеринг отвечал Борис Истомин.

14 октября на открытии фестиваля авторского кино КАРО/АРТ в Петербурге состоится премьера документального фильма «Shortparis. Любовь моя будет тут» о гуманизме в творчестве группы. Над картиной работала вдова Николая Катя Комягина, а также режиссер Олеся Яковлева, которая в конце 2010-х сняла короткий метр «Сложноподчиненное» с Комягиным в главной роли. Показы пройдут в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс».

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