Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Премьера фильма «Shortparis. Любовь моя будет тут» откроет фестиваль КАРО/АРТ в Петербурге

Показы авторского кино и классики пройдут с 14 по 18 октября.

Фото: Игорь Клепнев

С 14 по 18 октября в Петербург возвращается ежегодный фестиваль авторского кино КАРО/АРТ. Смотр этого года откроют российской премьерой документального фильма «Shortparis. Любовь моя будет тут» о гуманизме в творчестве арт-панк-группы во главе с Николаем Комягиным.

Солиста Shortparis, искусствоведа и актера Николая Комягина не стало 20 февраля этого года — сердце музыканта не выдержало после тренировки по боксу. Артисту было 39 лет. Прощание с музыкантом прошло 24 февраля в Феодоровском соборе Петербурга. Комягина похоронили на Смоленском кладбище.

Над фильмом «Любовь моя будет тут» работала вдова исполнителя Катя Комягина, а также режиссер Олеся Яковлева, которая в конце 2010-х сняла короткий метр «Сложноподчиненное» с Комягиным в главной роли. «Простые беседы о мечтах, страхах, любимой еде или детских воспоминаниях — уже не праздные разговоры, а возможность преодоления дистанции. Снова и снова пытаться разглядеть человека, когда инстинкт отвести глаза особенно силен», — описывают авторы замысел нового дока.

Также в программу КАРО/АРТ этого года вошел фильм о режиссере Юрии Бутусове «Барабаны внутри», индийская картина Романа Михайлова «Песни джинов», показ видеоклипов и встреча с Антохой МС. В международной программе — ретроспективный показ ужастика «Кроваво-красное» Дарио Ардженто.

Премьерный показ «Shortparis. Любовь моя будет тут» состоится 14 октября в 19:00 на набережной Обводного канала, 118. Программа и билеты доступны на сайте сети КАРО.

18+

Читайте также: «Где предел, края?» — Как в Петербурге простились с солистом Shortparis Николаем Комягиным

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: