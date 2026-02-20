Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Как сообщает Ксения Собчак, исполнителю стало плохо после тренировки по боксу и его сердце не выдержало.

Shortparis — пост-поп, поп-нуар, авант-поп музыкальный коллектив из современных художников, основанный в 2012 году в Петербурге. Лауреаты премии Сергея Курехина 2018 года в номинации «Электро-Механика» и премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» (2019). Живые выступления группы тяготеют к перформативным практикам. Shortparis открывали петербургские концерты The Kooks, Lebanon Hanover, Inca Babies, alt-J.

Новость дополняется.