Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Ему было 39 лет.

Фото: Игорь Клепнев

Как сообщает Ксения Собчак, исполнителю стало плохо после тренировки по боксу и его сердце не выдержало.

Shortparis — пост-поп, поп-нуар, авант-поп музыкальный коллектив из современных художников, основанный в 2012 году в Петербурге. Лауреаты премии Сергея Курехина 2018 года в номинации «Электро-Механика» и премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» (2019). Живые выступления группы тяготеют к перформативным практикам. Shortparis открывали петербургские концерты The Kooks, Lebanon Hanover, Inca Babies, alt-J.

Новость дополняется.

