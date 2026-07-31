«нееет, ты что», «Комната культуры», Zventa Sventana, «Наадя» выступят на 11-м фестивале «Ленинградские мосты»

Концерты на Мало-Конюшенном, Мучном и Банковском мостах пройдут с 14 по 16 августа.
С 14 по 16 августа в Петербурге в 11-й раз состоится музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». Организаторы объявили вторую волну артистов: среди прочих под открытым небом выступят Мартин и Рушана, группы «нееет, ты что» и «Комната культуры», Zventa Sventana и Settlers, а также электропоп-проект «Наадя».
Фестиваль ежегодно проводит бесплатные концерты в живописных локациях Петербурга. В этом сезоне площадками для выступлений станут Мало-Конюшенный, Мучной и Банковский мосты.
ЛАЙН-АП «ЛЕНМОСТОВ» — 2026
Дмитрий Караневский
Создатель фестиваля, фронтмен ВИА «Пролетарское Танго» — в интервью Собака.ru (2025):
Я считаю, что «Ленмосты» — чудо для Петербурга. Это классное, красивое мероприятие. Ты идешь по центру и видишь не просто случайного уличного музыканта, а профессиональную классную группу, которая стоит в окружении лампочек, флажков на мостах города. Это же волшебство! Мне хотелось бы больше таких мероприятий, где тебе бесплатно предлагают качественную музыку, и остается только прийти и послушать.
11-е «Ленинградские мосты» пройдут с 14 по 16 августа. Полный лайн-ап и расписание выступлений появятся ближе к дате. Вход свободный.
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