«нееет, ты что», «Комната культуры», Zventa Sventana, «Наадя» выступят на 11-м фестивале «Ленинградские мосты»

С 14 по 16 августа в Петербурге в 11-й раз состоится музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». Организаторы объявили вторую волну артистов: среди прочих под открытым небом выступят Мартин и Рушана, группы «нееет, ты что» и «Комната культуры», Zventa Sventana и Settlers, а также электропоп-проект «Наадя».

Фестиваль ежегодно проводит бесплатные концерты в живописных локациях Петербурга. В этом сезоне площадками для выступлений станут Мало-Конюшенный, Мучной и Банковский мосты.

ЛАЙН-АП «ЛЕНМОСТОВ» — 2026