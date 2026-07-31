Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

«нееет, ты что», «Комната культуры», Zventa Sventana, «Наадя» выступят на 11-м фестивале «Ленинградские мосты»

Концерты на Мало-Конюшенном, Мучном и Банковском мостах пройдут с 14 по 16 августа.

Изображение предоставлено Собака.ru фестивалем «Ленмосты»

С 14 по 16 августа в Петербурге в 11-й раз состоится музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». Организаторы объявили вторую волну артистов: среди прочих под открытым небом выступят Мартин и Рушана, группы «нееет, ты что» и «Комната культуры», Zventa Sventana и Settlers,  а также электропоп-проект «Наадя».

Фестиваль ежегодно проводит бесплатные концерты в живописных локациях Петербурга. В этом сезоне площадками для выступлений станут Мало-Конюшенный, Мучной и Банковский мосты.

ЛАЙН-АП «ЛЕНМОСТОВ» — 2026

  • мартин
  • Zventa Sventana
  • ВИА «Пролетарское Танго»
  • Settlers
  • TROFIM GRANN
  • 3.56 am
  • Ubel
  • passmurny
  • неет, ты что
  • Рушана
  • Наадя
  • Бюро
  • СТРИО
  • Комната культуры
  • Кай и Гетера
  • Terelya
  • UNTONE CHERNOV
  • Ася Кочуева
  • Лирида
  • караневскй
  • Вася Писаренко
  • неаринаменя
  • Где-то
  • Миша Выше
  • ТЕЛЕПОРТ
  • МАЙВЛ
  • Dizzy Dutch Duck
  • Трачевский
  • НЕТАНОТА feat Отто Нотман
Изображение предоставлено Собака.ru фестивалем «Ленмосты»

Дмитрий Караневский

Создатель фестиваля, фронтмен ВИА «Пролетарское Танго» — в интервью Собака.ru (2025):

Я считаю, что «Ленмосты» — чудо для Петербурга. Это классное, красивое мероприятие. Ты идешь по центру и видишь не просто случайного уличного музыканта, а профессиональную классную группу, которая стоит в окружении лампочек, флажков на мостах города. Это же волшебство! Мне хотелось бы больше таких мероприятий, где тебе бесплатно предлагают качественную музыку, и остается только прийти и послушать.

11-е «Ленинградские мосты» пройдут с 14 по 16 августа. Полный лайн-ап и расписание выступлений появятся ближе к дате. Вход свободный.

0+

Читайте также: 9 сверхновых звезд музсцены Петербурга, которых вы должны знать — от Рушаны до Settlers

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: