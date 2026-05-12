Резидент Pianissimo Дмитрий Шишкин выступит с сольным концертом в Эрмитаже

8 июня, в преддверии летнего фестиваля Pianissimo, пианист Дмитрий Шишкин выступит с сольным концертом в Государственном Эрмитаже. Лауреат XVI Международного конкурса имени Чайковского сыграет «Бергамасскую сюиту» Клода Дебюсси, запись с исполнением которой недавно вышла на лейбле Pianissimo Classics.

Дебюсси начал сочинение около 1890 года и переработал его незадолго до премьеры в 1905 году. У сюиты четыре части: «Прелюдия», «Менуэт», «Лунный свет» и «Паспье». В первой, второй и четвертой частях сильны неоклассические тенденции, а ноктюрн «Лунный свет» отличается хрупким романтизмом.

На обложку новой записи «Бергамасской сюиты» попал снимок Владимира Фридкеса, сделанный для журнала Harper’s Bazaar в конце 1990-х годов:

«В какой-то момент я заметил клин солнечного света на баскетбольной площадке и подумал, как интересно было бы, если модель будет пересекать границу света и тени. Я забрался в баскетбольное кольцо и снимал, пока солнце не исчезло. Так появился этот кадр», — рассказывает Фридкес.

Проект Pianissimo появился в 2017 году в Петербурге. Дмитрий Шишкин, тогда только окончивший Московскую консерваторию, стал первым резидентом фестиваля. Pianissimo преследует две цели: показать публике молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас, и провести концерты в особенных местах, которые связывают музыку с другими видами искусств. В круг резидентов попадают молодые исполнители (в основном до 20 лет), многие из которых уже стали мировыми звездами: Абисал Гергиев, Александр Болотин, Арсений Мун. Фестиваль позиционируют как международный: концерты Pianissimo проходили в Швейцарии и в Бразилии, а недавно резиденты впервые выступили в Риме.

Летний сезон Pianissimo стартует 19 июня и продлится до 14 августа. Музыканты из России, Италии, Португалии, Турции, Южной Кореи и Аргентины выступят в Эрмитаже и в Большом петергофском дворце. Среди других площадок — московский Дом культуры «ГЭС-2», Пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде и калининградский филиал Третьяковской галереи.

Концерт Дмитрия Шишкина начнется 8 июня в 19:00 на Дворцовой набережной, 34. Билеты на сольник и основная программа фестиваля доступны на сайте Pianissimo.

