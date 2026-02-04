Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

«Рим — это важный символический шаг»: фортепианный фестиваль Pianissimo впервые пройдет в столице Италии

Сочинения Гайдна и Баха прозвучат в церкви Сант-Иньяцио ди Лойола.

Резидент Pianissimo Давиде Ранальди
Фото: Денис Денисов

Резидент Pianissimo Давиде Ранальди

20 февраля международный фестиваль Pianissimo представит свой первый концерт в столице Италии. Фортепианный вечер пройдет в церкви Сант-Иньяцио ди Лойола, где, по замыслу организаторов, звук и пространство вступают в естественный диалог.

Резиденты Pianissimo выступят с произведениями Баха и Гайдна. Давиде Ранальди исполнит «Хроматическую фантазию и фугу ре минор, BWV 903» Иоганна Себастьяна Баха и «Сонату ми-бемоль мажор, Hob. XVI:52». Константин Емельянов представит «Увертюру во французском стиле, BWV 831» Баха.

Читайте также: Как прошел концерт Давиде Ранальди в рамках зимнего сезона Pianissimo в Новом Эрмитаже

Проект Pianissimo появился в 2017 году в Петербурге. Первым резидентом фестиваля стал Дмитрий Шишкин, только окончивший Московскую консерваторию. Pianissimo преследует две цели: показать публике молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас, и провести концерты в особенных местах, которые связывают музыку с другими видами искусств. В круг резидентов попадают молодые исполнители (в основном до 20 лет), многие из которых уже стали мировыми звездами: Абисал Гергиев, Александр Болотин, Арсений Мун. Фестиваль позиционируют как международный: концерты Pianissimo проходили в Швейцарии и в Бразилии.

Алексей Городнев

Продюсер, создатель фестиваля Pianissimo

Рим — не просто еще одна точка на карте фестиваля, а важный символический шаг. Это одновременно и культурный диалог, и движение в сторону интеграции фестиваля в европейский художественный контекст. Для Pianissimo, который стремится соединять музыку с пространством и визуальной культурой, это естественная и очень органичная среда.

Отправной точкой программы стало именно пространство. Архитектура церкви Сант-Иньяцио ди Лойола буквально построена на ощущении бесконечной высоты. Идея «устремления вверх», стирания границ между земным и небесным очень близка музыкальному языку барокко и раннего классицизма. Поэтому наши резиденты выбрали музыку Баха и Гайдна, композиторов, чьи сочинения — это баланс интеллектуальной структуры и духовного измерения. Нам было важно, чтобы музыка не спорила с пространством, а становилась его продолжением — почти как еще один слой архитектуры.

Концерт в стенах церкви сопровождает камерная программа с посещением галереи Боргезе и ночной прогулкой по музеям Ватикана. Встречи в музеях встроены в художественную логику музыкальной инициативы:

«Когда вы видите Караваджо, Бернини или фрески Ватикана вживую, это меняет восприятие эпохи, а значит — и восприятие музыки. Лично для меня особенно важен Ватиканский музей и Сикстинская капелла — как пространство концентрации искусства в абсолюте. Это редкий пример места, где художественное высказывание существует вне времени, пространства и границ. И именно такое ощущение мы во многом стремимся создавать на концертах Pianissimo — ощущение момента за рамками повседневности», — отмечает Алексей Городнев.

Концерт в базилике Сант-Иньяцио ди Лойола состоится 20 февраля в 20:00.

Читайте также: Как Алексей Городнев придумал «Пианиссимо» — проект, где молодые музыканты играют среди картин Джордано и Тьеполо

Комментарии (0)

