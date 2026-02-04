«Рим — это важный символический шаг»: фортепианный фестиваль Pianissimo впервые пройдет в столице Италии

Продюсер, создатель фестиваля Pianissimo

Рим — не просто еще одна точка на карте фестиваля, а важный символический шаг. Это одновременно и культурный диалог, и движение в сторону интеграции фестиваля в европейский художественный контекст. Для Pianissimo, который стремится соединять музыку с пространством и визуальной культурой, это естественная и очень органичная среда.

Отправной точкой программы стало именно пространство. Архитектура церкви Сант-Иньяцио ди Лойола буквально построена на ощущении бесконечной высоты. Идея «устремления вверх», стирания границ между земным и небесным очень близка музыкальному языку барокко и раннего классицизма. Поэтому наши резиденты выбрали музыку Баха и Гайдна, композиторов, чьи сочинения — это баланс интеллектуальной структуры и духовного измерения. Нам было важно, чтобы музыка не спорила с пространством, а становилась его продолжением — почти как еще один слой архитектуры.