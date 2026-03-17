Летний сезон фортепианного фестиваля Pianissimo пройдет с 19 июня по 14 августа

С 19 июня по 14 августа пройдет летний сезон фортепианного фестиваля Pianissimo. Концерты молодых пианистов состоятся в Эрмитаже и в Большом петергофском дворце. Среди других площадок — московский Дом культуры «ГЭС-2», Пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде и калининградский филиал Третьяковской галереи.

В летнем сезоне 2026 года выступят музыканты из России, Италии, Португалии, Турции, Южной Кореи и Аргентины. Так, в Петербурге на сцену выйдут победитель Международного немецкого фортепианного конкурса Константин Емельянов, лауреат конкурса имени Лебензон и Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко Егор Кадников, выпускник Туринской консерватории Маттео Буонаноче, учащийся Высшей школы музыки и сценических искусств в Порту Жуан Нету Виейра, лауреат Международной премии классической музыки (ICMA) Жан Сарач, а также ученик Валерия Пясецкого и Элисо Вирсаладзе, обладатель приза зрительских симпатий 63-го Международного конкурса пианистов имени Ферруччо Бузони Владимир Петров.

В петергофской части программы заявлены учащийся девятого (!) класса школы при Петербургской консерватории Михаил Пироженко, лауреат конкурсов «Наследие Рахманинова» и Scherzo Максим Милославский, постоянный солист Московской консерватории Лев Чефанов и выпускник Корейского национального университета искусств Моюн Юн.

Проект Pianissimo появился в 2017 году в Петербурге. Первым резидентом фестиваля стал Дмитрий Шишкин, только окончивший Московскую консерваторию. Pianissimo преследует две цели: показать публике молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас, и провести концерты в особенных местах, которые связывают музыку с другими видами искусств. В круг резидентов попадают молодые исполнители (в основном до 20 лет), многие из которых уже стали мировыми звездами: Абисал Гергиев, Александр Болотин, Арсений Мун. Фестиваль позиционируют как международный: концерты Pianissimo проходили в Швейцарии и в Бразилии, а недавно резиденты впервые выступили в Риме.

Билеты на концерты в Эрмитаже и Большому дворце в Петергофе уже поступили в продажу. Программа и билеты на концерты в Нижнем Новгороде, Калининграде и Москве появятся на сайте фестиваля в ближайшее время.

