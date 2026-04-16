Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

В концертном зале на Английской набережной впервые зазвучит джаз

Музыкальный вечер при свечах в бывшем здании Англиканской церкви состоится 23 апреля.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музыкального театра имени Федора Шаляпина

23 апреля Музыкальный театр имени Федора Шаляпина проведет первый джазовый концерт в новом концертном зале, который открылся в здании бывшей Англиканской церкви. В первом отделении прозвучат композиции Гершвина, Арлена и Уэббера, во втором — классика джаза, бродвейские шлягеры и романтические баллады.

На сцену выйдут солисты Елизавета Михайлова, Назия Аминева, Ольга Ширяева, Дмитрий Григорьев-Кан и Дмитрий Мулярчик. Также выступит хор Музыкального театра под управлением Льва Дунаева. Партию фортепиано исполнит Ирина Теплякова.

Концертный зал на Английской набережной торжественно открыли после реставрации 20 января. Здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа передали в управление Музыкального театра в 2016 году. Исторически храм действовал до 1919 года, а в годы СССР в здании разместили экскурсионное бюро и фольклорный факультет Консерватории.

С января в зале проходят органные концерты, а 11 и 12 апреля с программой «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56» его посетили первые экскурсионные группы. Главные достопримечательности площадки — единственный в России орган фирмы Brindley and Foster, изготовленный в 1877 году, и редкие английские витражи конца XIX века.

Джазовый концерт на Английской набережной, 56 состоится 23 апреля в 19:00. Билеты в продаже.

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: