В концертном зале на Английской набережной впервые зазвучит джаз

23 апреля Музыкальный театр имени Федора Шаляпина проведет первый джазовый концерт в новом концертном зале, который открылся в здании бывшей Англиканской церкви. В первом отделении прозвучат композиции Гершвина, Арлена и Уэббера, во втором — классика джаза, бродвейские шлягеры и романтические баллады.

На сцену выйдут солисты Елизавета Михайлова, Назия Аминева, Ольга Ширяева, Дмитрий Григорьев-Кан и Дмитрий Мулярчик. Также выступит хор Музыкального театра под управлением Льва Дунаева. Партию фортепиано исполнит Ирина Теплякова.

Концертный зал на Английской набережной торжественно открыли после реставрации 20 января. Здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа передали в управление Музыкального театра в 2016 году. Исторически храм действовал до 1919 года, а в годы СССР в здании разместили экскурсионное бюро и фольклорный факультет Консерватории.

С января в зале проходят органные концерты, а 11 и 12 апреля с программой «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56» его посетили первые экскурсионные группы. Главные достопримечательности площадки — единственный в России орган фирмы Brindley and Foster, изготовленный в 1877 году, и редкие английские витражи конца XIX века.

Джазовый концерт на Английской набережной, 56 состоится 23 апреля в 19:00. Билеты в продаже.

