В концертном зале на Английской набережной запускают экскурсии

Музыкальный театр имени Федора Шаляпина запускает экскурсионную программу «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56». На обзорных прогулках можно будет узнать об истории нового сценического пространства, послушать единственный в России орган фирмы Brindley and Foster (изготовлен в 1877 году!) и увидеть английские витражи конца XIX века.

Здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа передали в управление Музыкального театра в 2016 году. Особняк на Английской набережной был пожалован фельдмаршалу Борису Шереметеву еще Петром I, а к концу XVII века помещения заняла англиканская община. Храм действовал до 1919 года: в годы СССР здесь разместились экскурсионное бюро и фольклорный факультет Консерватории.