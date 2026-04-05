В концертном зале на Английской набережной запускают экскурсии

Первые показы — 11 и 12 апреля.
Музыкальный театр имени Федора Шаляпина запускает экскурсионную программу «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56». На обзорных прогулках можно будет узнать об истории нового сценического пространства, послушать единственный в России орган фирмы Brindley and Foster (изготовлен в 1877 году!) и увидеть английские витражи конца XIX века.
Здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа передали в управление Музыкального театра в 2016 году. Особняк на Английской набережной был пожалован фельдмаршалу Борису Шереметеву еще Петром I, а к концу XVII века помещения заняла англиканская община. Храм действовал до 1919 года: в годы СССР здесь разместились экскурсионное бюро и фольклорный факультет Консерватории.
В двусветном пространстве бывшей церкви уцелели росписи, фрески, дубовые двери, пилястры из искусственного мрамора и витражи фирмы Heaton, Butler and Bayne: с изображением апостолов и трех святых, почитаемых в Британии (Иоанн Креститель, Святая Елизавета и Георгий Победоносец). Сегодня это единственный в России образец английского витражного искусства конца XIX века.
20 января 2026 года зал торжественно открыли после реставрации. На театрализованном концерте выступили музыканты оркестра «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело, органист Даниэль Зарецкий и актер театра и кино Владимир Кошевой. 1 марта состоялась инаугурация органа: в зале провели десятичасовой концерт-марафон «Орган на все времена» с музыкой Генделя, Баха, Букстехуде, Пахельбеля, Перселла, Мендельсона, Регера, Дебюсси, Франка и Элгара.
На экскурсиях расскажут, как со времен Петра I заселяли и застраивали Английскую набережную, какую роль в развитии страны играла английская община, как менялся облик здания с XVIII века до наших дней — от замысла Джакомо Кваренги до преобразований XIX столетия и современной реставрации. Кульминация встречи — живой звук органа.
Первые экскурсии на на Английской набережной, 56 пройдут 11 и 12 апреля в 12.00 и 14.00. Билеты в продаже на сайте театра.
6+
Комментарии (0)