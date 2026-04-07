Оркестр «Дивертисмент» выступит в церкви Яани Кирик с благотворительным концертом в поддержку фонда AdVita

16 апреля камерный оркестр «Дивертисмент» выступит с благотворительным концертом в лютеранской церкви Яани Кирик. Все деньги с продажи билетов пойдут на помощь подопечным фонда AdVita, который поддерживает детей и взрослых с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. Музыканты сыграют «Времена года» разных композиторов: от Вивальди и Чайковского до Ахунова, Гласса, Пьяццола — Десятникова, Рекена и Рихтера.

Концерт завершит второй театральный фестиваль AdVita «Антракт». С середины марта около 30 театральных коллективов и сообществ проводят мероприятия в поддержку фонда и непосредственно для его подопечных. В программу вошли ОБЭРИУ-поп-концерт режиссера Бориса Павловича и композитора Романа Цепелева, спектакль-рейв «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина, выступление оркестра musicAeterna, поэтический вечер Вани Пинженина (в 2010-х судил Versus).

Выручка с билетов идет на покупку дорогостоящих лекарств для детей и взрослых, которые приезжают в Петербург лечиться от рака. В этом году «Антракт» собрал уже 250 тысяч рублей, хотя события еще не закончились (в прошлом году было 144 тысячи рублей).

«Для нас очень ценно, что закрытием фестиваля в этом году станет именно концерт «Дивертисмента». Коллектив оркестра — давние друзья фонда AdVita и уже много раз поддерживали наших подопечных своей музыкой. Это прекрасная возможность для любителей классической музыки не только прийти на ламповый весенний концерт, но и одновременно с этим сделать доброе дело», — говорит Анна Зачиняева-Цветкова, фандрайзер фонда AdVita и организатор фестиваля «Антракт».

«Времена года» исполнят 16 апреля в 19:00 на Декабристов, 54а. Билеты в продаже.

