Открылся театральный фестиваль фонда AdVita! В программе — ОБЭРИУ-поп-концерт Павловича, концерт оркестра musicAeterna и «невнятная посиделка» с Крестьянкиным

AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. Фонд стремится сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода и медицинского прогноза. AdVita помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, поиск и активацию доноров костного мозга, аренду жилья для иногородних пациентов; оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким.

«Мы назвали фестиваль "Антракт", потому что наши подопечные приезжают в Петербург на длительное лечение без возможности перерыва. Болезнь, к сожалению, не знает слова "антракт". Но в том числе и театры могут помочь нам в том, чтобы лечение не прерывалось!

Идея благотворительного фестиваля родилась давно — актеры и режиссеры признавались, что хотели бы не только просвещать и развлекать, но и помогать. И мы очень рады такому мощному отклику: количество участников в этом году выросло в три раза (в прошлом году было 9 театров-участников, а в этом году их уже 30). Причем это и театры, и пространства, и актеры, и музыканты. В прошлом году за время фестиваля удалось собрать 144 тысячи рублей. А ведь в 2025 году он длился всего неделю!» — рассказывает Анна Зачиняева-Цветкова, автор идеи фестиваля, фандрайзер фонда AdVita.