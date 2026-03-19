Открылся театральный фестиваль фонда AdVita! В программе — ОБЭРИУ-поп-концерт Павловича, концерт оркестра musicAeterna и «невнятная посиделка» с Крестьянкиным

«Антракт» соберет порядка 30 театральных коллективов и продлится до 16 апреля.
«Плохой театр». Спектакль «Квадрат»
В Петербурге стартовал второй театральный фестиваль «Антракт» в поддержку подопечных благотворительного фонда AdVita. В программе — ОБЭРИУ-поп-концерт режиссера Бориса Павловича и композитора Романа Цепелева, спектакль-рейв «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина ( а еще «невнятная посиделка» с его участием!), выступление оркестра musicAeterna, поэтический вечер Вани Пинженина (это он в 2010-х судил Versus). Выручку с билетов направят на покупку дорогостоящих лекарств для детей и взрослых, которые приезжают в Петербург лечиться от рака.
В «Антракте» участвуют около 30 театральных коллективов и сообществ, в том числе «Театр Эстрады», «Молодежный театр на Фонтанке», «Театр им. Ленсовета», «Небольшой драматический театр», Учебный театр, художественная мастерская «Десятый этаж», пространство «Где бабуля?», «Плохой театр», «Такой театр» и оркестр «Дивертисмент». Помимо основной программы, театры готовят мероприятия для подопечных фонда: детям и взрослым, которые лечатся от рака, дарят билеты на спектакли, проводят мастер-классы и экскурсии.
AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. Фонд стремится сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода и медицинского прогноза. AdVita помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, поиск и активацию доноров костного мозга, аренду жилья для иногородних пациентов; оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким.
«Мы назвали фестиваль "Антракт", потому что наши подопечные приезжают в Петербург на длительное лечение без возможности перерыва. Болезнь, к сожалению, не знает слова "антракт". Но в том числе и театры могут помочь нам в том, чтобы лечение не прерывалось!
Идея благотворительного фестиваля родилась давно — актеры и режиссеры признавались, что хотели бы не только просвещать и развлекать, но и помогать. И мы очень рады такому мощному отклику: количество участников в этом году выросло в три раза (в прошлом году было 9 театров-участников, а в этом году их уже 30). Причем это и театры, и пространства, и актеры, и музыканты. В прошлом году за время фестиваля удалось собрать 144 тысячи рублей. А ведь в 2025 году он длился всего неделю!» — рассказывает Анна Зачиняева-Цветкова, автор идеи фестиваля, фандрайзер фонда AdVita.
АФИША ФЕСТИВАЛЯ
23 марта в 19:00 Спектакль «Военные письма» Учебного театра с двумя вокальными циклами композитора Валерия Гаврилина
23 марта в 19:00 Премьерный показ «Ирина роща». Спектакль автофикшн-лаборатории от пространства «Где бабуля?» в Доме Книги.
24 марта в 19:00 Мастер-классы Анны Будановой. Тренинг по осознанной телесности от актрисы.
25 марта в 19:00 Встреча с режиссером Асей Литвиновой и драматургом Олей Иванниковой перед спектаклем «Отель у погибшего Альпиниста» в «Таком театре» с экскурсией по закулисью.
27 марта в 19:00 Интенсив по технике речи от руководителя и режиссера театральной мастерской «Тет-А-Тет»
27 марта в 20:00 «Равновесие с небольшой погрешностью». ОБЭРИУ-поп-концерт режиссера Бориса Павловича и композитора Романа Цепелева.
28 марта в 18:00 Тренинг «Найди свой голос» от Виктории Евтюхиной и Александра Савчука из школы «Таетр»
29 марта в 18:15 Поэтический вечер Вани Пинженина «Прозаичные стихи»
31 марта в 19:00 Спектакль-рейв Дмитрия Крестьянкина «Квадрат»
4 апреля в 19:00 Концерт солистов Петербургской филармонии, оркестра musicAeterna и Наталии Учитель
5 апреля в 19:00 Спектакль «Дульсинея» от «Небольшого Драматического Театра» + обсуждение с актером и режиссером после просмотра
5 апреля в 19:00 «Дима, Никита, Игорь и Маруся читают стишки и поют немного». «Невнятная посиделка» с Дмитрием Крестьянкиным, Никитой Виноградовым и Игорем Астапенко.
10 апреля в 19:30 Акустический концерт Глеба Драчева «Свой Высоцкий»
16 апреля в 19:30 Закрытие фестиваля: концерт оркестра «Дивертисмент» в концертном зале лютеранской церкви Яани Кирик. В программе: фрагменты циклов «Времена года» Ахунова, Гласса, Вивальди, Пьяццола-Десятникова, Рекена, Рихтера и Чайковского.
Фестиваль продлится до 16 апреля. Программа и билеты доступны на официальном сайте фонда.
16+
Комментарии (0)