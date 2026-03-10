Гарри Стайлз, FORTUNA 812 и инди-рок Юрия Стоянова (sic!): что послушать на этой неделе

Arctic Monkeys, Оливия Родриго и Sampha на альбоме «HELP (2)» под кураторством Джеймса Форда, микстейп электронной музыки от продюсерок и диск-жокейс (you go, girl!), почти три часа демок и лайвов Talking Heads и другие (главные!) релизы недели — в нашем музыкальным дайджесте.
Harry Styles — «Kiss All The Time, Disco Occasionally» (альбом)
На протяжении четырех лет Гарри Стайлз рефлексировал: готовил роскошные блюда в Италии, бежал марафоны в Германии и пытался найти ответ на вопрос, чем для него является процесс создания музыки: это действие скорее по инерции или то, что ему действительно нравится.
«Kiss All The Time, Disco Occasionally» — результат этих размышлений: местами электронный, местами фанковый, но все еще поп-альбом, который не взрывается буйством красок, но обволакивает теплом.
«HELP (2)» (альбом)
В 1995 году Брайан Ино как куратор собрал лучших представителей брит-попа, трип-хопа и электроники Великобритании (от Oasis и Blur до Radiohead и Пола Маккартни!), чтобы выпустить благотворительный музыкальный альбом.
31 год спустя уже Джеймс Форд сделал это же, пригласив на легендарную Abbey Road Studios Деймона Албарна, Arctic Monkeys, Pulp, Depeche Mode, King Krule, Fontaines D.C., The Last Dinner Party, Sampha, Оливию Родриго, Foals и других.
FORTUNA 812 — «kissmelikeyounevermakethatagain» (сингл)
Наше сердце отдает награду за лучшую обложку недели лауреату премии ТОП50 FORTUNA 812, очень по-петербургски нашедшему в себе внешнюю схожесть с кавер-сигма-боем Собака.ru Дмитрием Нагиевым. Под ней — фирменное перегруженное звучание и интро из «Дневника памяти» про «самодовольного мерзавца и занозу в заднице».
Юрий Стоянов — «Селфи» (альбом)
Наш краш со времен легендарной передачи «Городок», патриарх лирического юмора, кавербой эпичной обложки Собака.ru в сентябре 2023-го и бард-сонграйтер выпустил свой второй альбом «Селфи» — в первую очередь, о любви. «Сама песня "Селфи", как мне объяснил мой аранжировщик, написана в жанре инди-рока — если бы я еще знал, что это такое», ― шутит Стоянов.
Юрий Николаевич, главное, что мы знаем и с уверенностью говорим: это стильно и сильно!
Girls Don’t Sync — «Girls Don’t Sync: International Women’s Day 2026, 100% Women» (микстейп)
К 8 марта Мэтти Чиаби, София Вайолет, Ханна Линч и G33 из электронного проекта Girls Don’t Sync собрали микстейп на 30 треков, написанных женщинами — будь то самостоятельные записи или ремиксы на Daft Punk. «Мы всегда поддерживаем женщин на сцене, и сейчас, как никогда, важно усилить наши голоса», — говорят они.
Talking Heads — «Tentative Decisions: Demos & Live» (сборник)
45 композиций на 2 часа 47 минут — это сборник ранних демо-записей и лайвов Talking Heads, которые, если судить по обложке, «прослеживают эволюцию группы от грубого панк-минимализиа к более структурированному, угловатому музыкальному подходу, отражающему изменения в пост-панк-эстетике конца 1970-х». И этим все сказано!
«ГАФТ» — «я Андрей Болконский» (сингл)
Новый релиз петербуржцев «ГАФТ» , который звучит как встреча Crystal Castles и Radiohead, написан в соавторстве со скрипачом Ильей Журавлевым — погибшим другом музыкантов. «Илья послал песню маме после сессии с Колей, и мама заплакала. Также плакал Коля, когда впервые услышал аранжировку от Masha Hima и Вани ricardakillaz. Хотелось передать в звуке, будто автор песни лишен тела, это душа, мечущаяся где-то в синеве облаков», — говорят «ГАФТ».
