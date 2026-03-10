Гарри Стайлз, FORTUNA 812 и инди-рок Юрия Стоянова (sic!): что послушать на этой неделе

Harry Styles — «Kiss All The Time, Disco Occasionally» (альбом)

На протяжении четырех лет Гарри Стайлз рефлексировал: готовил роскошные блюда в Италии, бежал марафоны в Германии и пытался найти ответ на вопрос, чем для него является процесс создания музыки: это действие скорее по инерции или то, что ему действительно нравится.

«Kiss All The Time, Disco Occasionally» — результат этих размышлений: местами электронный, местами фанковый, но все еще поп-альбом, который не взрывается буйством красок, но обволакивает теплом.