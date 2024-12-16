Знакомьтесь, Николай Яковлев из группы «ГАФТ» — он пишет искренние и очень личные песни, которые поддерживают и помогают найти смысл в жизни

Для кого музыка группы «ГАФТ»?

Для тех, кто пережил травму, потерю. Что-то, с чем очень тяжело справиться. Но человек смог. Может быть, ему одиноко, а тут мы — тот друг, который никогда не предаст, потому что уже записан, спет, играет и вообще никуда не уйдет. Я стараюсь и в соцсетях максимально погружаться в то, что люди говорят и чувствуют, потому что это же храбрость — написать комментарий, поделиться чем-то, что внутри и болит. А не просто стикер отправить.

Что для тебя музыка?

Способ выговориться. У меня особо не получалось коммуницировать с людьми в школе, и когда папа погиб (раньше он за меня разговаривал), пришлось научиться делать это по-своему. Сначала я начал играть песни в походах и так выражать свои чувства, а потом и писать свои. Для меня музыка — поддержка. Достаточно услышать хорошую песню, когда мир расслаивается и дома превращаются в совокупность бетонных коробок, в которых люди вешают свои обои, одежду и электрические приборы, и мир снова соединяется в единый узел, а коробки наполняются смыслом, трагедиями, тайной.

А добро — это?

Добро — это Masha Hima. Прикол, да? Когда мы только познакомились, Маша сказала, что зашла на мою страничку и от постов, от слов почувствовала то, чего ей давно не хватало. Про себя сложно судить, но про нее мне кажется, что это самый поддерживающий и добрый человек на Земле. Сколько мы вместе музыки сделали — просто по приколу, потому что классно! Я перестал переплавлять музыку из страданий только в этом году. Благодаря ей мы с Ваней впервые за 13 лет научились лучше друг друга слышать и понимать при создании нашей музыки. Для меня добро — это делиться щедро: знаниями, любовью, виденьем мира. И добро заразительно.

Без какого чувства не обойтись современному человеку в 2024 году?

Без любви и доброты. Помоги до того, как тебя об этом попросят. В мире не так много доброты. Прости, если тебя обидели. Это самое важное. Никакое достигаторство, «цель оправдывает средства», «иди по головам» и прочая дрянь не спасут нас.

Что бы ты пожелал себе и читателям Собака.ru в 2025 год?

Обнять близкого человека. Подружиться с незнакомцем. Научиться слушать, а не только говорить. Научиться слушать и слышать, а не ждать паузы, чтобы вставить слово. Научиться молчать. Отовсюду на нас кричат, говорят, смешат, а мы теряем себя в этом потоке информации. Давайте себя найдем, пожалуйста. Ну, и слушайте новый альбом «ГАФТ» «Давай смотреть на облака». И все другие можете послушать тоже, у нас уже более 100 песен!