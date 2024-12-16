Знакомьтесь, Николай Яковлев из группы «ГАФТ» — он пишет искренние и очень личные песни, которые поддерживают и помогают найти смысл в жизни

В декабре петербургская группа «ГАФТ» выпустила мини-альбом «Давай смотреть на облака» — четыре песни, исследующие глубину грусти, боли и депрессии. Но все не так мрачно, как кажется! Красной нитью в нем проходит надежда, что все наладится, с собой можно примириться, а боль принять и отпустить. В этом весь лидер «ГАФТ» Коля Яковлев — музыкант, тонко чувствующий мир вокруг со всеми его страданиями и терзаниями. Он выпускает благотворительные синглы в пользу «Ночлежки» и Фонда против ДТП (в аварии 20 лет назад погиб его отец), а в песнях честно говорит о страхах и смерти, всегда «копает глубже», затрагивая что-то ценное. И этим поддерживает не только себя, но и слушателей: «Эй, ты не один, я тоже в этом побывал, там мрачно, но мы выплывем!»
Мы поговорили с Николаем Яковлевым о новой пластинке, травмах как топливе для превращения в «лучшую версию себя», благотворительности, добре и планах на 2025 год. А еще узнали у психотерапевта Виктории Читловой, может ли музыка действительно помочь справиться с переживаниями!
Николай Яковлев
Перед интервью ты сказал, что альбом «Давай смотреть на облака», как атаракс. А я включила его и подумала: «Камон, мы в юности под такие песни лили слезы без стыда и совести». Как думаешь, это восприятие изменилось? Или болевой порог человечества повысился?
Мне кажется, чем дольше живешь — тем юней становишься. Вот я снимаю под альбом вертикальные видосы, где говорю про маму, папу, смерть… Совсем, как в школе, когда мы снимали на цифровые фотики или первые смартфоны и были абсолютно счастливыми (сколько любительских фильмов ужасов было сделано в Windows Movie Maker!). Это была такая свобода, поток, ключ творчества. Сейчас я ищу такое же в музыке и, кажется, острее чувствую, что тогда было в планах и наметках.
Музыкальные журналисты пишут, что поп-музыка стала грустной после 2010-х. Не знаю, так ли это, но меня все устраивает. Почему-то от веселых песен про прожигание жизни мне всегда было грустно, а от тех, что говорили про смерть-могилу-потерю-расчлененку (необязательно) — наоборот становилось легче и круче. Например, я люблю приколы с котами, но они забирают дофамин, а грустные песни напротив возвращают тебя к себе.
О чем альбом «Давай смотреть на облака» для тебя?
Про маму. Про папу. Про смерть. Про слезы. Про желание закончить свою жизнь, которое иногда приходит неожиданно — но ты должен с ним справиться: ради себя, близких, жены, кота, опять же мамы. Гребенщик (петербургский музыкант и соратник Коли. — Прим. ред.) говорит, что у меня во всех песнях есть мама и папа… Ну, штош (авторская орфография сохранена. — Прим. ред.). Наверное, потому что я их люблю. Потеря папы в свое время убила Колю, который ничего не создавал, и сделала из него Колю-творца, говорящего о созидающей роли любой травмы. Скажете, это бред? «Травма, которая созидает»!
Не скажем, травма зачастую является толчком к чему-то новому. Как после расставания ты пересобираешь себя по крупицам и становишься «лучшей версией себя». Кстати про лучшую версию, ты посмотрел «Субстанцию»?
Да, мне было очень смешно и весело. Это все-таки комедийный хоррор. Ну, либо у меня уже стойкость к ужастикам — так много мы с женой их смотрим (и снимаем — смотрите наш сериал-пародию на тру-крайм в жанре found footage к выходу трека. — Прим. Коли). Мне всегда казалось, что человек вчера не хуже, чем сегодня, а завтра не лучше, чем десять лет назад. Меня убивает мысль, что «конкурировать нужно с одним человеком — самим собой». Я с собой не конкурирую, я себя люблю. Вообще конкуренция, сравнения и забеги наперегонки убивают любовь. Так что я лучше повеселюсь и порадуюсь от всякого дела и процесса (музыка же — постоянный мультипроцесс: вот ты автор, а тут уже художник, менеджер и эсэмэмщик), чем буду думать, а достаточно ли я эффективен? Золотая медаль и красный диплом инженера, конечно, располагают к достигаторству, но я переучиваюсь.
А травма — это абсолютная точка сборки. Травма создает человека. Мы — сумма наших травм. Как в концовке «Субстанции»! (Смеется.) И это круто.
На «Давай смотреть на облака» все песни — квинтэссенция чувств и мыслей. Но самая сильная, пожалуй, «Мама, почему тебе грустно». Она и про «отцов и детей», и про невозможность достучаться, и про побег — «сериалы закончились, придется им заново начаться». Расскажи историю этой песни.
Помнишь апокриф? Встречаются Леонард Коэн и Боб Дилан. Коэн показывает песню и говорит, что писал ее пять лет (и добавляет, что врет, потому что сочинял ее все десять). А Дилан показывает свою и говорит, что писал ее 15 минут (а Коэн добавляет, что, скорей всего, тот сделал ее за пять). У меня были песни, созданные и за 10 лет, и за 15 минут. Эта — зарисовка из вечерней Москвы. Бабье лето, «Хлебозавод», гамаки. Мне звонит мама, голос грустный. Я записываю ровно одну строчку «Мама, почему тебе грустно?» и забываю. Через 15 минут мне звонит Ваня Хохлов (саунд-продюсер «ГАФТ», Masha Hima и Екатерины Яшниковой, а также отдельных песен ПТВП и «Быдлоцыкла». — Прим. ред.), скидывает новую музыку. Я думаю, что это какая-то ерунда, и вообще мне не нравится. За 15 минут накидываю куплет (ага, по блюзу: повторяем строчки, чтобы не писать новые), припев, записываю голосовым. На фоне песня играет из динамика телефона. Она плюс интершум из речи людей в кафе Lars Vegans на «Хлебозаводе», мой тихий голос, напевающий песню — все это мы включили в финальный вариант «Мама, почему тебе грустно». Прислушайтесь, там все это есть.
«Давай смотреть на облака» — это «первая часть триптиха, исследующего глубину грусти, депрессии, но и надежды — то, что поддержит в сложное время». Раскрой определение?
Про глубину грусти и надежды — это про честность к себе. Я всегда немного стеснялся, что у меня песни про смерть и боль. Но чем больше я встречал людей, которым моя музыка в прямом смысле слова спасла жизнь, тем скорее понял, что не надо стесняться в принципе. А надо — копать глубже. Так ты понимаешь себя — а кого ты еще знаешь в этом мире лучше всех? И тем самым ты еще и глубже понимаешь проблем тех, кто тебя слушает. «Эй, ты не один, я тоже в этом побывал, там мрачно, но мы выплывем!» Короче: это самый честный Колян из всех возможных.
О чем будут следующие части? И почему именно триптих?
Музыкант Masha Hima научила нас писать песни легко, быстро и без страданий. В этом году мы с саунд-продюсером Ваней Хохловым и Машей, которая забегала под вечер и говорила «Это убрать, то оставить, здесь спеть по-другому», сделали столько песен, что на момент сдачи «Давай смотреть на облака» уже в принципе хватало материала на следующий альбом. Фит с Masha Hima там, кстати, будет. Когда я ушел с работы звукорежиссером и куратором Дачи Громова весной 2023-го, то в принципе написал столько песен, сколько не делал за всю жизнь. А мне 33, алло! Потому что освободилось время на то, чтобы думать и чувствовать. Да и в целом отсутствие денег мотивирует включать голову.
Так что триптих — потому что, во-первых, количество материала позволяет. Во-вторых, хочется попробовать стать цельными хотя бы на год. В-третьих, интересна алгоритмическая разница между синглами и альбомами на «Яндекс. Музыке». Пока результат меня, если честно, ошеломляет.
Вы много занимаетесь благотворительностью: акустический концерт в пользу Фонда борьбы с лейкемией, акции «Это не больно» ко Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и «Тонешь вместе со мной» ко Всемирному дню психического здоровья, релизы «В пухе тополином» в поддержку приюта для собак «Четыре лапы» и «Дома хорошо» в адрес «Ночлежки». Почему это важно?
А еще песня «Этот город» с Женей Любич в пользу фонда «Внимание»! Как раз реставрация дверей дома Бака, на которые мы переводили средства с прослушиваний, была недавно завершена. И композиция «Ангел» про моего папу, который погиб ДТП — я нашел Фонд против ДТП и сделал релиз в их поддержку. Благотворительность — это продолжение линии поддержки внутренней и душевной — в материальный мир. Так мои слова, что это песни, которые помогают, обретают вещественный вид.
Кроме того, благотворительность — продолжение любви. Когда ты любишь, ты поддержишь безвозмездно. Потому что любовь — это не базар, а про отдавать, не думая о том, что тебе вернут. А я люблю свой город, животных (у меня кошка была с улицы и кот — с дачи!) и не представляю, как можно в здравом уме поднимать руку на близкого человека. А еще мне сложно справляться со своей головой, и если есть те, кто помогают в этом другим, я хочу помочь им.
Да, может быть наши песни слушают не миллионными тиражами, но всякая помощь — помощь. Особенно когда получается привлечь к проблеме, например, digital-художников: флэшмоб в поддержку бездомных животных #ищудомдругу вокруг песни «В пухе тополином» набрал, кажется, три миллиона просмотров. Невероятное уважение художникам, которые вписались в это: MadnessMalina, Леша, Преколер, Лимонъ. Или друзья-артисты снимаются в твоем клипе в поддержку старинных зданий любимого города (в «Этом городе» снялись Стереополина, DenDerty, Гребенщик, Женя Любич и другие петербуржцы. — Прим. ред.).
Так мы говорим: «Ребята, помогать — это ок, не надо помогать молча, лучше регулярные взносы в ваши любимые фонды, чем один раз, а потом забыл. Не стесняйтесь, если можете кидать 100 рублей в месяц — это уж много. Потому что из этих 100 рублей в месяц собираются потом миллионы поддержки».
Группе «ГАФТ» уже 12 лет — это достаточно солидный возраст для современного инди. Этим могут похвастаться разве что OQJAV, «Обе две» и «АлоэВера» — из тех, кто активно что-то выпускает и не развалился. Расскажи, как все начиналось?
Начиналось все по-умному и по-тупому. У нас был состав из десяти человек, струнный квартет, флейта. Мы записывали живой альбом «Праздник» на сцене клуба «Зал ожидания» и думали: «Ну, если о нас заговорят после него, то мы молодцы, а если нет — сворачиваемся». Естественно, не заговорили. Музыка — это путь, где тебе, как боксеру, нужно нанести миллион маленьких ударчиков, создать свою систему касаний того, кто слышит, ценит и любит твою музыку, поддерживает ее и берет на обложки музыкальных витрин и сцены фестивалей. Невозможно вытянуть руку из болота один раз и стать звездой, это скорее похоже на путь к Эвересту, но с бонусами. Скорей всего, когда ты пройдешь половину, к тебе прилетит вертолет, потому что пройти полпути до стадиона, например, или до миллиона прослушиваний — это уже громада. Но главное — это должен быть путь радости.
Когда я релизил десять фитов за десять месяцев, то так устал делать работу менеджера, которого у нас нет, что меня не радовали ни лучшие обложки за неделю от VK Музыки (вдумайся, крупнейший стриминг говорит, что ты лучший в стране на неделе!), ни первое место в «Чартовой Дюжине» на «Нашем радио» (мелким ты же бесконечно его слушал!). Спасла от этого меня любимая жена Василиса Кадина — благодаря ей, кажется, я стал спокойнее, счастливее. А у «ГАФТ» все стало получаться. С творческой точки зрения, как уже говорил, Masha Hima предложила нам с Ваней отстать от себя и вспомнить, что музыка — это вообще-то про игру, а не страдание и достигаторство.
Группа ГАФТ слева направо: саундпродюсер Иван Хохлов, барабанщик Игорь Кузнецов, Николай Яковлев
Как за 12 лет не растерять запал, не опустить руки и делать, несмотря ни на что? Даже когда стриминги показывают плохие цифры, комп сгорел, ретроградный Меркурий и мысли только о том, а зачем все это.
Вообще музыкальная жизнь довольно дикая. Вот выходит альбом «Давай смотреть на облака». Я вижу, что в VK Музыке очень скромная поддержка — много релизов в то же самое время — да и везде она скромная. Расстраиваюсь. Начинаю слать друзьям кружочки с просьбой послушать. Чудо все-таки случается: альбом начинает набирать на «Яндекс Музыке».
Раз — и энергия есть. Я бодрый. Ужасно, что есть эта зависимость от цифр. Но чтобы ее минимизировать, я все фиксирую и ставлю себе ясные цели — на сингл, на альбом, на концерт, на год, на пять. Достижимые цели. Лет пять назад казалось, что миллион прослушиваний — это так много, что вообще невероятно. Оказалось, нет. Это всего лишь десять хороших синглов и вполне реальный результат, который не надо обесценивать. Также я стал записывать доходы и расходы группы и выяснил, что мы три года назад вышли в ноль, а потом и в плюс. И пусть в этом году мы потратили 800 тысяч рублей на работу группы, рекламу и видеопродакшн, но заработали мы миллион. Далеко не каждая инди-группа может этим похвастаться.
Николай Яковлев и Василиса Кадина
Ты часто и музыку пишешь, и выступаешь вместе со своей женой Василисой Кадиной. Светлая часть любви — хороший катализатор для творчества? Или ее темная сторона сильнее?
Мы недавно с Василисой придумали семейный концепт концерта: играли редкие песни вместе. На сцене только я, жена и гитара. Все в белом. Это был лучший и самый счастливый концерт. В театре важно, когда актеры друг друга слышат и чувствуют: направлены на партнера, а не в зал. Вот у нас был концерт как будто друг для друга. И я счастлив, когда его вспоминаю.
Вообще мне кажется, без Василисы я бы закончился. Есть поговорка, что самый темный час бывает перед рассветом. Так до Васи была не просто ночь, а безграничная космическая беззвездная пустота: я тогда похудел тогда на 10 килограмм, мама даже отправила меня сдавать анализы на СПИД (к счастью, они оказались отрицательными). В общем, сложно было.
А писать музыку можно из всего. Да, внутри меня как бурлил котел из эмоций, боли, воспоминаний, ран, потерь, так и бурлит. Например, за 20 лет от смерти папы менее больно не стало.
Для кого музыка группы «ГАФТ»?
Для тех, кто пережил травму, потерю. Что-то, с чем очень тяжело справиться. Но человек смог. Может быть, ему одиноко, а тут мы — тот друг, который никогда не предаст, потому что уже записан, спет, играет и вообще никуда не уйдет. Я стараюсь и в соцсетях максимально погружаться в то, что люди говорят и чувствуют, потому что это же храбрость — написать комментарий, поделиться чем-то, что внутри и болит. А не просто стикер отправить.
Что для тебя музыка?
Способ выговориться. У меня особо не получалось коммуницировать с людьми в школе, и когда папа погиб (раньше он за меня разговаривал), пришлось научиться делать это по-своему. Сначала я начал играть песни в походах и так выражать свои чувства, а потом и писать свои. Для меня музыка — поддержка. Достаточно услышать хорошую песню, когда мир расслаивается и дома превращаются в совокупность бетонных коробок, в которых люди вешают свои обои, одежду и электрические приборы, и мир снова соединяется в единый узел, а коробки наполняются смыслом, трагедиями, тайной.
А добро — это?
Добро — это Masha Hima. Прикол, да? Когда мы только познакомились, Маша сказала, что зашла на мою страничку и от постов, от слов почувствовала то, чего ей давно не хватало. Про себя сложно судить, но про нее мне кажется, что это самый поддерживающий и добрый человек на Земле. Сколько мы вместе музыки сделали — просто по приколу, потому что классно! Я перестал переплавлять музыку из страданий только в этом году. Благодаря ей мы с Ваней впервые за 13 лет научились лучше друг друга слышать и понимать при создании нашей музыки. Для меня добро — это делиться щедро: знаниями, любовью, виденьем мира. И добро заразительно.
Без какого чувства не обойтись современному человеку в 2024 году?
Без любви и доброты. Помоги до того, как тебя об этом попросят. В мире не так много доброты. Прости, если тебя обидели. Это самое важное. Никакое достигаторство, «цель оправдывает средства», «иди по головам» и прочая дрянь не спасут нас.
Что бы ты пожелал себе и читателям Собака.ru в 2025 год?
Обнять близкого человека. Подружиться с незнакомцем. Научиться слушать, а не только говорить. Научиться слушать и слышать, а не ждать паузы, чтобы вставить слово. Научиться молчать. Отовсюду на нас кричат, говорят, смешат, а мы теряем себя в этом потоке информации. Давайте себя найдем, пожалуйста. Ну, и слушайте новый альбом «ГАФТ» «Давай смотреть на облака». И все другие можете послушать тоже, у нас уже более 100 песен!
Виктория Читлова
к.м.н., психиатр, психотерапевт, специалист в области тревожно-депрессивных и психосоматических расстройств, популяризатор науки, главный врач Центра психотерапии доктора Читловой.
Каким для вас оказался альбом группы «ГАФТ» «Давай смотреть на облака»?
Ассоциация с первых нот — погружение в природу, загородную атмосферу, где можешь «прикоснуться» к чему-то очень важному, не связанному с ежедневной суетой. По сути, творчество группы позволило понять, что жизнь больше, чем наши проблемы. Мудрость композитора и лирика в том, что у них получается выдернуть нас из быстрого клипового мышления. Мне показалось, что я почувствовала, что они хотели сказать. «Постой, остановись, посмотри на облака. Давай не будем погружаться в тру-крайм-подкасты, мир гораздо шире, давай это услышим»! Не могу утверждать, что именно эти смыслы они закладывали, но мой мозг решил, что мы с ним угадали (АСМР-мурашки тому доказательство).
Альбом «Давай смотреть на облака» действительно получился лиричным и успокаивающим. И, признаюсь, как человек, для которого музыка группы «ГАФТ» — что-то не совсем из моего плейлиста, я бы порекомендовала ее всем вне зависимости от предпочтений. Именно для того, чтобы наконец-то остановиться и посмотреть на мир вокруг.
Грустить под музыку — это нормально? Может ли та или иная музыка усугубить состояние? А наоборот?
Интересный факт: меланхолично-минорная музыка может вызывать позитивные ощущения, слышим ли мы ее впервые или нет. Это та особенная ассоциативная музыкальная грусть, которая приводит к выработке эндорфинов и дофамина, и человек чувствует удовольствие. Кроме того, мозг любит угадывать следующий аккорд. Если его предположение верно, то даже возникает АСМР-эффект (приятные мурашки). И, наконец, мозгу доставляет радость слушать понравившуюся музыку на репите, воспроизводить ценные воспоминания. Это для него то же самое, что и, допустим, ходить на завтрак в любимое кафе каждое воскресенье.
Но здесь есть опасность! Если слушать постоянно ту музыку, с которой связаны отрицательные ассоциации, то можно вогнать себя в депрессивное состояние. Работает это так: минуя осмысление, музыка, как мы и говорили, «контрабандно» поднимает негативные воспоминания. И здесь мы попадаем в связанные с ними нейронные цепочки, которые начинают воспроизводиться и погружать человека в состояние, в котором ему плохо.
Между тем, при решении психологических проблем очень важно включать разум, то есть работать на двух уровнях: неосознанном и осознанном. В таком случае музыка поможет «вытащить» тщательно спрятанные разумом cтрахи и травмы, а мы уже сможем обсудить, осмыслить их, реконцептуализировать и перезаписать.
«Музыка может лечить» — миф или правда?
Правда. Исследования показывают, что музыка способна снижать боль, ускорять восстановление в послеоперационном периоде, работать с тревожно-депрессивными состояниями. Экзальтированная, яркая композиция меняет тонус симпатической нервной системы, а спокойная мелодия воздействует на парасимпатическую нервную систему. Но важно отметить, что звуковая картина мира у всех нас своя. Так что наиболее эффективно будет работать та музыка, которую человек подберет сам.
Также подчеркну, что музыкотерапия не является первой линией лечения и используется как факультативное средство. Нельзя создать универсальные лечебные плейлисты, ведь отношение к музыке у всех разное. Это связано со множеством факторов: от социо-культурного бэкграунда до особенностей восприимчивости нервной системы.
Текст: Дарья Гладких, Дарья Скаянская
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