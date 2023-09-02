«Трепачи» — бадди-муви о том, как юный стендапер и полузабытый советский писатель-сатирик встречаются (благодаря Розе Хайруллиной!) и переписывают судьбы (и шутки!) друг друга. «Слово "Трепачи" для сериала предложил я. Изначально проект назывался "Стендаперы". А мне нравится слово "треп" — оно очень теплое, наше и смыслы в нем заложены самые разные — есть и плюсы, и минусы, и подводные камни», — рассказал Юрий Стоянов редактору «Собака.ru» Алене Анисимовой.

Получился идеальный кастинговый мэтч благодаря экранной химии Юрия Николаевича и Глеба: эти двое могут и в вампирскую сагу, и в «Назад в будущее», и в «Малыша и Карлсона».