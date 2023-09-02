Создатель лучшего скетч-шоу девяностых и нулевых «Городок» Юрий Стоянов и повзрослевший на наших глазах актер Глеб Калюжный снова вместе (и не только на нашей сентябрьской обложке!). Любимый экранный дуэт появится в главной премьере сентября — сериале «Трепачи», который выходит на Premier.
На Юрии: пальто MONOCHROME, футболка 12STOREEZ брюки «ФРИК ФРАК», ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE).
На Глебе: пальто и шорты MONOCHROME, брюки WALK OF SHAME, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
«Трепачи» — бадди-муви о том, как юный стендапер и полузабытый советский писатель-сатирик встречаются (благодаря Розе Хайруллиной!) и переписывают судьбы (и шутки!) друг друга. «Слово "Трепачи" для сериала предложил я. Изначально проект назывался "Стендаперы". А мне нравится слово "треп" — оно очень теплое, наше и смыслы в нем заложены самые разные — есть и плюсы, и минусы, и подводные камни», — рассказал Юрий Стоянов редактору «Собака.ru» Алене Анисимовой.
Получился идеальный кастинговый мэтч благодаря экранной химии Юрия Николаевича и Глеба: эти двое могут и в вампирскую сагу, и в «Назад в будущее», и в «Малыша и Карлсона».
На Юрии: футболка и рубашка 12STOREEZ, майка, пиджак и джинсы ROGOV, ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE)
На Глебе: рубашка 12STOREEZ, майка, пиджак и джинсы ROGOV, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
На Юрии: футболка 12STOREEZ, пальто, брошь и джинсы ROGOV
На Глебе: чокер RUSHEV, килт «ФРИК ФРАК»
На Юрии: футболка и рубашка 12STOREEZ, майка и пиджак ROGOV
На Глебе: рубашка 12STOREEZ, майка и пиджак ROGOV
На Юрии: футболка 12STOREEZ, пальто ROGOV
На Глебе: чокер RUSHEV
На Юрии: футболка 12STOREEZ, пальто ROGOV, ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE)
На Глебе: свитер MONOCHROME, жилетка DEADWOOD (NUW STORE), шорты WALK OF SHAME
На Юрии: футболка 12STOREEZ, пальто ROGOV
На Глебе: очки BALENCIAGA, плащ WALK OF SHAME
На Глебе: очки BALENCIAGA, майка и брюки WALK OF SHAME, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
На Юрии: майка ROGOV, футболка и рубашка 12STOREEZ, пальто и джинсы ROGOV, ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE)
На Глебе: тренч 12STOREEZ, джинсы ROGOV, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
На Глебе: очки BALENCIAGA, шорты и плащ WALK OF SHAME, брюки MONOCHROME, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
На Юрии: футболка 12STOREEZ, пальто MONOCHROME, брюки «ФРИК ФРАК», ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE)
На Глебе: пальто MONOCHROME, брюки WALK OF SHAME, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
На Глебе: очки BALENCIAGA, плащ WALK OF SHAME
На Глебе: майка и брюки WALK OF SHAME, шорты MONOCHROME, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
Юрий Стоянов
Обычно молодые смотрят молодых. А тут вдруг молодежи стали интересны те, кому 60 с гаком: считаю это и своей заслугой! Может, так сложилось, потому что интерес взаимен: я никогда не чурался ходить на шоу к молодым ребятам, хотя и избирательно. Нет, я не старался, как говорил Маяковский, «задрав штаны, бежать за комсомолом». Я шел, потому что мне было важно их понять. И если посмотреть статистику, то в YouTube шоу с моим участием набирают миллион просмотров, мне это очень приятно.
Глеб Калюжный
Юрий Николаевич как-то сказал мне фразу, которая во мне очень откликнулась: «Драму сыграть всегда можно, ты сделал грустное лицо — и все, не нужно быть большой величины артистом. А вот сыграть комедию и быть смешным — высший пилотаж». То есть комедия — это самый сложный жанр. Мне везет сейчас, что приходят такие роли. Но я и сам также стараюсь балансировать между серьезным и смешным. Даже в драматических моментах могу включить иронию.
Полное интервью с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным читайте в сентябрьском номере (в продаже с 1 сентября) и на сайте «Собака.ru».
Идея ЯНА МИЛОРАДОВСКАЯ
Фото ВАЛЕНТИН БЛОХ
Креативный директор КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ
Стиль ДАРЬЯ ПАШИНА
Визаж и волосы АЛЕКСЕЙ РАДЧЕНКО
Ассистент стилиста ЮЛИЯ БАЗРОВА
Продюсер МАРИЯ ЗАЙЦЕВА
Ретушь ЖАННА ГАЛАЙ и АНАСТАСИЯ БИЛЫК
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