35 главных русскоязычных альбомов 2025 года

В 2025-м мы роняли тусу вместе с DJ Stonik1917 и пили сидр с «Бондом с кнопкой», перегружали колонки под FORTUNA 812 и Рому Мальбэка, знакомились с петербуржцами VODOLEY GT, Крыли и «до свиданья, дорогая!», ждали возвращения «Увулы», Лизы Громовой и Крип-а-Крипа (и дождались!), заслушивали альбомы фитов Макана и Кассеты, добавляли в плейлисты новую электронику Kedr Livanskiy и Nocow, а еще снимали сотни видео под вирусные треки Aarne и Toxi$.

В новом тексте о субъективных итогах года музыкальный обозреватель Собака.ru Даша Гладких рассказывает о 35 русскоязычных альбомах, которыми запомнился уходящий год. Столько же иностранных релизов — уже вот здесь!