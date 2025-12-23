35 главных русскоязычных альбомов 2025 года

В 2025-м мы роняли тусу вместе с DJ Stonik1917 и пили сидр с «Бондом с кнопкой», перегружали колонки под FORTUNA 812 и Рому Мальбэка, знакомились с петербуржцами VODOLEY GT, Крыли и «до свиданья, дорогая!», ждали возвращения «Увулы», Лизы Громовой и Крип-а-Крипа (и дождались!), заслушивали альбомы фитов Макана и Кассеты, добавляли в плейлисты новую электронику Kedr Livanskiy и Nocow, а еще снимали сотни видео под вирусные треки Aarne и Toxi$.
В новом тексте о субъективных итогах года музыкальный обозреватель Собака.ru Даша Гладких рассказывает о 35 русскоязычных альбомах, которыми запомнился уходящий год. Столько же иностранных релизов — уже вот здесь!
Директор Всего и SP4K — «Сделка века»
«Самый занятой гражданин» Директор Всего заключил «Сделку века» с продюсером SP4K — так появились восемь треков о столичном нетворкинге, работе в режиме ASAP, дедлайнах и командных сессиях. Но без офисного снобизма, а через призму грува, синтезаторов и ритмических решений. Коллеги, слушаем!
«Бомба-Октябрь» — «Л’»
Четвертая пластинка музыкального проекта актера Васи Михайлова — его самая личная и откровенная. Это альбом-катарсис и исповедь, целостное исследование личностного кризиса, творческого бессилия, экзистенциальной тоски и попытки найти опору в мире, который рухнул после ухода любви. Плюс фит с Лехой Никоновым!
Крип-а-Крип — «Большой Глебовски»
В 2025-м купчинская легенда вернулся с первым за 12 (!) лет альбомом. «Большой Глебовски» почти полностью спродюсирован Скриптонитом ( только «Динь-дон» с музыкой Марата, экс-Krec!). Это грамотный олдскул, кинематографические вставки-цитаты в лучших традициях нулевых и фирменная техничная читка с рифмой, построенной на аллитерации.
С возвращением в большую игру, Глеб Юрьевич!
DJ Stonik1917 — «Урони тусу»
Тот самый диджей, у которого «хороший день, чтоб подарить цветок», амбассадор 130-150 bpm и просто человек, которого в детстве «уронили в чан с хаус-мюзик», в 2025-ом в ответ «Уронил тусу» — а мы шли на звук и всю ночь танцевали при поддержке Saint City Lovers, SP4K, i61, Бизае, Electro Daddy, Антохи МС и Хаски на фитах.
Крыли — «Я из Айхала»
Уйти из журналистики, сосредоточиться на музыке и стать виральной сенсацией этой осени — путь петербурженки с сибирской закалкой Насти Крыловой aka Крыли. Ее дебютный альбом — это 12 прямолинейных и провокационных электронных треков сильной и независимой девушки с чувством юмора.
«Бонд с кнопкой» — «Дом»
И они вновь сделали это! Авторы самой виральной песни 2025-го «Кухни» выпустили второй альбом и обзавелись еще одним хитом для тиктоков. Строчки про «пить сидр, глядеть тебя красивую» не обсудил разве что ленивый. «Успех "Бонда с кнопкой" сообщает, что типаж "гуманитарный гиковый студент" — не поколенческое, а вечное», — пишет критик Володя Завьялов. И мы не можем с ним не согласиться!
FORTUNA 812 — «Project n(o)va» и «basedgod»
Сверхъяркий рэпер из SoundCloud и трендов TikTok, чей тег #archivecore превратился в квазижанр и изменил рэп-игру — заверено Даней Порнорэпом! В 2025-м FORTUNA 812 стал лауреатом ТОП50 Собака.ru и выпустил два альбома, которые точно войдут в историю — «Project n(o)va» и «basedgod». Даже Joji вдохновился: его новый трек «Pixelated Kisses» звучит точь-в-точь как хитовый «ParisLove»!
VODOLEY GT — «Вода»
В 2025-м в Петербурге появилась новая супергруппа VODOLEY GT со стильным визуалом. Их дебютный альбом — это 13 песен о маме, металлоломе, влюбленных людях, мертвых крысах и других атрибутах «неидеального, но неплохого мира».
«До свиданья, дорогая!» — «Герань»
Петербуржцы называют себя «пролетающим на скейте сквозь дебри взрослой жизни ансамблем», а мы их — той самой группой, которая вернет вас в вожделенный 2017 год (новый 2007-й!). Второй альбом «Герань» — это музыкальный калейдоскоп из осколков чувств, винтажного звучания, поиска себя и цепляющих припевов.
Aarne & Toxi$ — SLAANG
«Оплатил ей перелет и проживание в Нобу, перевел ей 500к, ну чисто так, на ногу»: в 2025-м лауреат ТОП50 Собака.ru Toxi$ не опять, а снова стал главным голосом ваших коротких видео в соцсетях, а еще заслужил звание главного комфортика года — все благодаря совместному альбому с Aarne.
Муся Тотибадзе и Доминик Мара — «Жаль, что я тебя не вспомню»
У Доминика и Муси была одна альма-матер — ГИТИС, но их творческие пути пошли в противоположные направления: она стала инди-поп-принцессой, он — электронным продюсером, диджеем и тем самым парнем из вирусных видео «Диско-клуба». Спустя десять лет после знакомства Тотибадзе и Мара случайно оказались на одной студии — и так начался их общий музыкальный эксперимент.
Иван Дорн — «Dorndom»
Это новый студийный альбом Ивана Дорна с 2017 года и первый за 11 лет на русском языке. Он отправляет в «путешествие внутри головы исследователя и провокатора, любящего жизнь со всеми ее трещинами».
SLAVA MARLOW — «Эльф 1»
Новый альбом Славы Марлоу звучит как одна большая, бесконечная вечеринка, на которую ты попадаешь, когда случайно зашел ночью в столичный клуб. Это «саундтрек для мира, где 2010-е никогда не заканчивались, они эволюционировали».
Лиза Громова — «Без лица бездельница»
В 2025-м экс-участница дуэта «Озера» выпустила первый за шесть лет сольный альбом — смесь диско, фанка, брейкбита и акустики, которая звучит очень выдержанно. «Музыке на русском сейчас такого очень не хватает — заморочиться и сделать прям хорошо», — комментирует коллега Лизы Петар Мартич.
MC Улыбочка — Emoji Girl
Это четвертый альбом непосредственной и трогательной Вероники Стёкловой из Москвы. Лирический герой пластинки такой же, как и все мы: гуляет, спит, на речку ходит — и при этом потребляет очень много информации через интернет-среду.
Kedr Livanskiy — Myrtus Myth
Вместо привычного клубного звучания на новом альбоме Яны Кедриной много живых инструментов, лоу-фай-тональности и мягкого вокала. А еще это единое сторителлинг-путешествие лирического героя, который прощается со старым, убегает от реальности, отдается страстям и, наконец, ищет «свое».
Nocow — «TAY UT G NI»
В 2026-й электронный музыкант и лауреат ТОП50 Собака.ru Алексей Никитин входит с собственным лейблом «ФОРТ» (в честь форта Красная Горка в Кронштадте, где сформировалась его музыкальная идентичность). Первый релиз — 15-трековый альбом «TAY UT G NI», на котором Nocow миксует слова, электронные каркасы звуков и крики чаек на Финском заливе.
Увула — «Dancing with myself»
Первый не только за четыре года, но и с момента распада группы в 2022-м альбом полностью оправдывает свое название: он написан солистом Леком Августовским в одиночку — помогал лишь сессионный барабанщик. От этого пластинка не перестает быть релизом «Увулы»: то самое дрим-поп-звучание, за которое мы полюбили петербургских музыкантов. И возвращение, которого ждали.
Gruppa Skryptonite — «04:00 p.m.»
Наконец-то мы, любители «просто-зайти-повидать-пару-человек-в-пятницу-просто-побыть-вместе», дождались полноценный альбом Адиля Жалелова и его группы. Внимание: 20 треков!Гиперреверберированное фортепиано и оно же без пресетов, аккуратный гитарный перебор и ритмичный бой, драм-машинки, синтезаторы и пэды, фирменный вокал и неузнаваемый из-за эффектов — словом, на «04:00 p.m.» собрано все, на что способен Скриптонит и за что мы его любим.
Хаски — «Партизан»
Первый со времен «Хошхонога» 2020 года альбом Хаски герметичный и без единого фита. Название — тоже про его «обособленность от тусовки, сцены, эстрады, времени». Он не ставил целей «достичь реализма или натурализма» или «придать песням публицистическое или какое-то еще злободневное содержание», но «получилась в чем-то абстрактная война».
FRIENDLY THUG 52 NGG — «Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate»
На своей третьей пластинке участник комьюнити «52» читает о музыкальной индустрии, семье и Петербурге — при поддержке Markul, Kizaru и SaintPrince 52. Это альбом «для всех пиратов и мафиози» от того, кто «всегда любил рэп, людей и честную игру».
«Кровосток» — «Пиры и раны»
«Кровосток» все тот же «Кровосток» с кручеными рифмами, устрашающей своей простотой злобой и бесстрастной читкой — спасибо Шило, Фельдману и Фантомасу за постоянство. Сама же троица рецензирует свой первый после «Науки» 2021 года альбом так: «11 песен для вашего хорошего настроения и горячих танцев!»
FEDUK — «Веселая музыка»
«Ведь ты уже взрослый, ты больше не слушаешь "Розовое вино"» — вайб нового альбома Федука, в котором тот собрал «оголенные чувства, моменты отчаяния, более осознанный и зрелый взгляд на тяжелые воспоминания, романтический цинизм». «Веселая музыка» — это «артово-терапевтический вайбец» на 14 треков и всего лишь один фит с (неожиданно!) Саввой Розановым aka Синекдоха Монток.
Loop 4 Delay — «Open Your House»
В 2025-м Петя из дуэта Saint City Lovers провел пробу сольного пера и выпустил дебютный альбом своего проекта Loop 4 Delay. 30-минутный «Open Your House» — эта хаус-музыка не о минувшем, а его переосмысление через личный опыт и любовь к «железу». Без ностальгии!
Мальбэк — «Private Club 2»
Сиквел прошлогоднего релиза Ромы Мальбэка — это альбом-многослойность с Эрикой Лундмоен, Hofmannita, Olya Holiday, Sathpat и героем новой SoundCloud-волны Greyrock на фитах.
«АукцЫон» — «Сокровище»
В начале было слово: большинство песен на 12-м и первом за пять лет альбоме группы Леонида Федорова написаны поэтом Дмитрием Озерским, а уже от его строк отталкивались музыканты. Именно такой подход придает пластинке« глубину, пластичность и гипнотическую атмосферу» — считают участники «АукцЫона».
Сюзанна — «Алмазы»
Восьмой альбом Сюзанны — это коллекция из 11 треков, в которых музыка становится откровением, а голос — интуицией. Певица называет «Алмазы» «саундтреком внутренней метаморфозы», в котором поп-хиты соседствуют с изобретательными композициями не для всех.
Tesla Boy — «Навсегда сейчас»
На втором русскоязычном альбоме после «Андропова» (и шести англоязычных до него!) Антон Севидов продолжает жонглировать жанрами, (нью-вейв, постпанк и гитарный инди!), иронизирует над обществом потребления и пытается зафиксировать «состояние человека в момент стремительных перемен».
«Дайте танк (!)» — «Хрупко»
На своем первом за пять лет альбоме музыканты группы «Дайте танк (!)» исследуют понятие хрупкости окружающего мира. Музыка здесь более сложная, а звучание тяготеет к психоделическому року, но не замыкается в жанровых рамках. «Хрупко» — это 12 песен о зыбкости, неустойчивости и поиске гармонии с этим состоянием.
Куок — «QTOPIA»
Новый альбом Куока — это трибьют самому себе: здесь и отсылки к работе с Ромой Mujuicе, под патронажем которого музыкант и продюсер начинал свою карьеру, и рэп вперемешку с электроникой (фирменный прием!), и Найк Борзов на фитах (да-да!).
ПУРА — «Молчание Восточной Сибири»
Новый подписант «Диско-клуба» — уроженец Улан-Удэ, который сейчас живет в Москве. Он делает альтернативный хип-хоп новой волны, переплетая его с этническими, почти хтоническими мотивами. «Мой первый альбом. В нем я описываю свою родину через музыку, но вам никогда не увидеть ее моими глазами. Остается только слушать», — говорит музыкант.
AFELIA — «3 сессии в неделю»
В 2025-м вокалистка Cream Soda Алиса Стяжкова выпустила второй сольный альбом под именем AFELIA, в числе продюсеров которого — Артем SHUMNO, Феликс Бондарев из RSAC, Fargo и Игорь XWinner Власов. «3 сессии в неделю» — о сложных взаимоотношениях, изменах, разбитом сердце, созависимости, жертвенности и утрате.
MACAN — «BRATLAND»
В 2025-м Макан впервые собрал на одном релизе всех своих «братишек». В числе гостей альбома — Баста, Guf, Брутто, Big Baby Tape, Alblak 52, Yasmi, Yanix, Saluki, Navai, Три дня дождя, Step, Lil Kavkaz, Jakone, A.V.G, Scirena и Полка.
OG Buda — «Скучаю, но еще работаю»
На 11-м альбоме OG Buda 23 песни про самокопание, принятие и непринятие себя; про разочарование в себе и людях; про то, как «все равно продолжаешь делать музыку, потому что это единственное, что держит». «Здесь и лирика, и злость, и репрезент, и строчки, которые не всегда приятно слышать — но в этом весь я», — говорит музыкант.
КАССЕТА — «Ателье»
В 2025-м автор бэнгеров «Пленку перемотай» и «Скопирую тебя» выпустил альбом, на котором — только фиты: с «Черной экономикой», Thomas Mraz, Антохой МС, Feduk, Петаром Мартичем, Lovanda, «ЛАУД», Недры, Fardi, Маленьким Буддистом, Kiso, VibeTGK, Artur Kreem и Лолитой.
