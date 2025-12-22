35 главных иностранных альбомов 2025 года

Цунами отличной музыки накрыло нас в 2025-м! Свежие пластинки Розалии, Bad Bunny, Tyler, the Creator, Майли Сайрус, Florence + the Machine, Playboi Carti и Тейлор Свифт, новые имена Addison Rae, sombr и Gelli Haha (запоминаем и добавляем в плейлисты, если еще нет!), возвращения Pulp, Tame Impala, Lady Gaga, Deftones, Blood Orange, Lorde и The Neighborhood, двойная порция сваги от Джастина Бибера и безумно талантливые не-только-актеры из каста «Очень странных дел» (наши личные фавориты!).

В новом тексте о субъективных итогах года музыкальный обозреватель Собака.ru Даша Гладких рассказывает о 35 иностранных альбомах, которыми запомнился уходящий год. Спойлер: впереди релизы на русском!