35 главных иностранных альбомов 2025 года

Цунами отличной музыки накрыло нас в 2025-м! Свежие пластинки Розалии, Bad Bunny, Tyler, the Creator, Майли Сайрус, Florence + the Machine, Playboi Carti и Тейлор Свифт, новые имена Addison Rae, sombr и Gelli Haha (запоминаем и добавляем в плейлисты, если еще нет!), возвращения Pulp, Tame Impala, Lady Gaga, Deftones, Blood Orange, Lorde и The Neighborhood, двойная порция сваги от Джастина Бибера и безумно талантливые не-только-актеры из каста «Очень странных дел» (наши личные фавориты!).
В новом тексте о субъективных итогах года музыкальный обозреватель Собака.ru Даша Гладких рассказывает о 35 иностранных альбомах, которыми запомнился уходящий год. Спойлер: впереди релизы на русском!
Tyler, the Creator — Don’t Tap The Glass
Like sugar on my tongue (как сахар на моем языке. — Прим.ред.)! Другого от Тайлера не ждали: вновь музыкант выпустил альбом-праздник, под который мы веселились (и танцевали в соцсетях!) в 2025-м. Это не концептуальная пластинка вроде «IGOR» или «Chromakopia», а легкий и яркий сборник уходящей корнями в музыкальные 1980-1990-е музыки: от электро и диско до синти-фанка и R&B-буги. Чистый грув!
Rosalía — Lux
Гостями максималистского альбома испанской певицы стали Лондонский симфонический оркестр, Björk, Yves Tumor и даже старейший в Европе хор мальчиков Escolania de Montserrat. «Я не думаю, что когда-либо так много плакала во время записи», — признается Розалиа. Критики услышали и в один голос назвали «Lux» лучшим альбомом 2025 года.
Tame Impala — Deadbeat
Кевин Паркер боялся, что больше не напишет песню, которая бы ему понравилась. Страхи не оправдались: на первом за пять лет альбоме их как минимум две — «Loser» и «Dracula» уже называют новыми «Thriller» и «Get Lucky», но из 2020-х.
Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos
Новый альбом Bad Bunny — это ода любви Пуэрто-Рико и прославление музыкального наследия родины музыканта: от неофициальных гимнов вроде «Estamos Bien» и «El Apagón» до совместной композиции «ACHO PR» с ветеранами реггетона Arcángel, De La Ghetto и Ñengo Flow.
Deftones — Private Music
Десятый и первый за пять лет альбом Deftones подтверждает их статус главных представителей альтернативного метала в мире: мастеров хэви-рока, которые также искусно балансируют на грани поп-музыки. Ну, легенды!
Blood Orange — Essex Honey
Свой первый релиз за семь лет британский инди-музыкант посвящает дому, исследуя тему через призму туманного поп-рока, легкого фанка и отсылок на постпанк и новую волну. Ритмичный бас, саксофон и дисторшн-гитары — идеальный мэтч!
Addison Rae — Addison
Тикток-инфлюенсер Эддисон Рэй, чей трек «Diet Pepsi» вы точно слышали в 2025-м, написала и спродюсировала свой дебютный альбом сама — и моментально получила номинацию «Грэмми» в категории «Лучший новый артист». Это чувственный трип-хоп и дэнс-поп, в котором ощущается влияние всех главных поп-принцесс современности — от Бритни Спирс и до Ланы дель Рей.
Lady Gaga — Mayhem
Новый альбом «мамы монстров» — это обращение к той поп-музыке, за которую певицу полюбили самые первые ее фанаты. «Для меня Леди Гага именно такая. Может быть, для кого-то другого это будет "Meat Dress" или что-то еще. Но я хочу, чтобы меня всегда помнили как настоящего художника и человека, которому не все равно», — делится певица.
Pulp — More
Pulp is back! В 2025-м легенды брит-попа вернулись с первым за 24 (!) года альбомом. За это время они не раз катали реюнион-туры, но только в 2024-м вернулись в студию, чтобы записать порцию новых искрящихся гимнов.
Mac DeMarco — Guitar
Главный чилл-гай из мира музыки выпустил свой самый тихий и проникновенный альбом со времен каноничного «Salad Days» 2014 года. Никаких наэлектризованных синтезаторов и драм-машин — только гитарный софт-рок.
Lily Allen — West End Girl
Лили Аллен задокументировала ту «мыльную оперу», которая произошла в ее браке со звездой «Очень странных дел» Дэвидом Харбором. Любовь была отравлена изменами и умерла, и «West End Girl» с характерным британским юмором говорит об этом.
Листайте дальше, без еще парочки упоминаний сериала в этом топе не обойдется!
Djo — The Crux
Музыкальное альтер звезды «Очень странных дел» Джо Кири (братья Даффер, если хоть один волос упадет с головы Стива Харрингтона, мы за себя не ручаемся!) мы знаем не первый год, но именно успех хита «End of Beginning» в 2024-м подтолкнул его на запись третьего альбома. Получилась психоделическая пластинка с забористыми гитарными рифами и вибрирующими синтезаторами, которая рисует картину «отеля, в котором живут постояльцы, находящиеся на распутье». «Это мой способ поговорить о собственной жизни, мой маленький дневник», — признается Джо.
Finn Wolfhard — Happy Birthday
Майк из «Очень странных дел», Ричи из «Оно» и харизматичный, но травмированный молодой Борис в «Щегле» Финн Вулфхард занимается музыкой с 15 лет: он играл в группах «Calpurnia» и «The Aubreys», а в 2025-м выпустил первый сольный альбом — добротную инди-пластинку «Happy Birthday», исследующую темы идентичности, тревоги и взросления. Чтобы разобраться в себе и превратить в музыку переживания, ему потребовался год самоанализа.
Фан-факт: Финн не раз признавался, что большое влияние на него как музыканта оказал коллега по сериалу Джо Кири, который познакомил его с чикагской инди-рок-сценой и слушал все его демки.
Yung Lean — Jonatan
13-трековый «Jonatan» — первый сольный альбом Янг Лина со времен «Starz» 2020-го. Пластинка создавалась около трех лет в «темных шведских лесах, калифорнийской пустыне и в Нью-Йорке», поэтому выглядит как возвращение домой после долгой, темной ночи.
Sabrina Carpenter — Man’s Best Friend
В 2025-м харизматичная поп-принцесса выпустила идейное продолжение альбома «Short n' Sweet», годом ранее принесшего ей два «Грэмми». Игриво паразитируя на ностальгии, она высмеивает (иногда с грязными шутками!) рутину современных свиданий, а еще не на шутку злит визуалом — одни критиковали ее за женоненавистническую обложку «Man’s Best Friend», другие обвиняли в потакании мужчинам.
Lorde — Virgin
Это портрет 28-летней певицы (помогали писать Джастин Вернон из Bon Iver и Девонт Хайнс из Blood Orange!) и честное высказывание Лорд о себе как о женщине — без правок и фильтров: «Что-то вроде фотографии себя, которую вы не любите, но она запечатлела что-то истинное о вас». Под обложкой, которая конкурирует с Сабриной Карпентер по части провокативности!
Florence + the Machine — Everybody Scream
Над 12-трековым альбомом Флоренс Уэлч в течение двух лет работала вместе с Марком Боуэном из Idles, Аароном Десснером из The National и Мицки, а заглавный одноименный сингл спродюсировал Джеймс Форд (верный друг Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Blur, Depeche Mode, Foals и Gorillaz!).
Gelli Haha — Switcheroo
Джелли Хаха — абсурдистская поп-артистка, вышедшая из андеграундного мира искусства Лос-Анджелеса. Она любит яркие цвета, надувные замки, эстетику клоунов и неотразимые биты родом из фанка, EDM и диско. И все это есть на ее дебютном альбоме «Switcheroo».
Sombr — I Barely Know Her
Однозначно дебют года — у инди-рокера из Лос-Анджелеса Sombr. В декабре 2024-го он выпустил балладу о разбитом сердце «Back to Fiends», а дальше все как в тумане: вирусная популярность в соцсетях, первые строчки чартов, статус хедлайнера фестивалей и выступление в эфире шоу «Saturday Night Live».
Mark William Lewis — Mark William Lewis
Лондонский артист с бесстрастным голосом в стиле Дина Бланта делает мрачные песни на грани фолка и инди-рока. На дебютном альбоме имени себя их 12, а сама пластинка вышла на лейбле А24 — да, хайповая студия, которая подарила нам «Солнцестояние» и «Эйфорию», еще и релизит музыку!
The Neighborhood — (((((ultraSOUND)))))
Калифорнийские соседи вернулись с первым за пять лет альбомом, который вдохновлен брит-попом и местами звучит как Oasis (0% осуждения, 100% понимания, весь мир переживает за реюнион братьев Галлахер!).
Tunde Adebimpe — Thee Black Boltz
В 2025-м вокалист «TV on the Radio» выпустил дебютный сольный альбом — 11-трековый сборник зажигательных (как он умеет!), изобретательных и ритмичных композиций, полный синтезаторных мелодий и драйвовых драм-машин.
FKA twigs — Eusexua
Третья в дискографии пластинка FKA twigs — это «любовное письмо к раскрепощающим силам танцевальной музыки». Пульсирующая перкуссия, вязкий трип-хоп, небесный R&B, туман от дым-машин, который режут стробоскопы, и, конечно, танцы — «Eusexua» охватывает всю широту мультивселенной FKA twigs.
Playboi Carti — I AM MUSIC
На протяжении 30 композиций и 77 минут Карти то выдает агрессивный пост-трэп, которым прославился, то уходит в сторону поп-звучания — в этом ему помогают Трэвис Скотт, The Weeknd, Skepta, Future, Кендрик Ламар, Lil Uzi Vert, Ty Dolla $ign, Young Thug и другие.
Wolf Alice — The Clearing
Свой четвертый альбом британцы Wolf Alice придумали в родном северном Лондоне, а записали в Лос-Анджелесе — в этом музыкантам помог продюсер Адель и Пола Маккартни Грег Керстин. «The Clearing» получился веселым, гламурным и еще более грандиозным, чем его предшественник «Blue Weekend» 2021 года — первый чарттоппер группы в Великобритании.
Demi Lovato — It’s Not That Deep
В 2020 году Деми Ловато «похоронила свою поп-музыку» тяжелым альбомом «Holy Fvck», а спустя пять лет вернула ее к жизни, выпустив зажигательный электропоп-сборник. Что не удивительно: в жизни певицы, кажется, наконец все наладилось.
Austra — Chin up Buttercup
ABBA, Мадонна и «Секретные материалы» — источники вдохновления для первого за пять лет альбома канадской певицы Austra. 10 душераздирающих синти-поп-треков — ее способ пережить расставание, которое «полностью застало ее врасплох».
Mac Miller — Balloonerism
Часто посмертные альбомы становятся несвязными сборниками «остатков» и выпускаются, чтобы успеть заработать на имени ушедшего из жизни артиста, но «Balloonerism» — совсем другая история. Команда Мака Миллера трепетно подходит к релизу музыки, которую он не успел показать миру. Как и «Circles» 2020 года, это законченное произведение: оно звучит так, будто между записью и выходом не было никаких 10 лет, и дополнено историей между строк — о том, каким был Мак.
Benjamin Booker — LOWER
Американца Бенджамина Букера называют «провидцем альт-рока, окунувшимся в соул-блюз Бо Диддли и психо-поп Tame Impala». Семь лет до этого он молчал — в основном, потому, что не мог создавать музыку, которую слышал в своей голове. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, он переехал на Skid Row в Лос-Анджелесе, где живут больше всего бездомных в США, и нашел себе неожиданного соратника — вундеркинда инди-рэпа Кенни Сигала, с которым начал обмениваться электронными письмами.
Franz Ferdinand — The Human Fear
Первый за семь лет альбом шотландцев появился на пике возрождения эпохи миллениалов и на гребне волны ностальгии по инди. Он звучит в лучших традициях начала 2010-х, но без нафталина: музыка современна, а состав Franz Ferdinand обновлен — из оригинального бэнда остались только фронтмен Алекс Капранос и басист Боб Харди.
Justin Bieber — Swag I и Swag II
В 2025-м Джастин Бибер наверстывал упущенное: двухчастный релиз «Swag» насчитывает в общей сложности 44 трека. Это одновременно и свидетельство любви — 21 (!) композиция посвящена его жене Хейли Бибер — и декларация независимости: теперь он волен жить и творить так, как считает правильным («с оглядкой только на Бога»).
Miley Cyrus — Something Beautiful
Свою следующую после триумфального «Endless Summer Vacation»пластинку певица сравнивает с «The Wall» Pink Floyd, «но с лучшим гардеробом, более гламурным и наполненным поп-культурой». Майли называет альбом экспериментом, который должен стать психоделическим опытом для его слушателей.
MIKE — Showbiz!
26-летний музыкант стал голосом нью-йоркского андеграундного рэп-ренессанса. А еще он очень плодовитый: с момента дебюта в 2017 году рэпер успел выпустить 14 пластинок, включая «Showbiz!» и его делюкс-версию.
Taylor Swift — The Life of a Showgirl
За 10 дней с момента выхода новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд Адель и принес певице почти 50 миллионов долларов. Музыкальные критики были уверены, что «The Life of a Showgirl» станет самым продаваемым лонгплеем года — даже несмотря на отсутствие «действительно запоминающихся мелодий». Как итог: №1 на годовом Billboard 200 в США и в среднем 70 из 100 на Metacritic, что, впрочем, ниже, чем у большинства прошлых альбомов Свифт.
