«Возрождение производства под брендом „Мелодия“ — это естественное развитие музыкальных традиций в нашей стране, которое позволит заводу стать достойным преемником советских заводов», — поделился генеральный директор Андрей Кричевский.

Первым из релизов «Мелодии» стала «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем» 1980-х годов. Как отмечает первый заместитель генерального директора «Мелодии» Карина Абрамян: «это запись, которую разработали врачи санатория “Энергетик” в Ялте в рамках курса на ЗОЖ и антиалкогольной и антитабачной кампаний. Это достаточно забавная запись, которую люди пересылают друг другу в интернете как мем и не верят, что советская “Мелодия” была на такое способна. В 1980-е пластинки со специально подобранными композициями и инструкциями диктора стали востребованным средством альтернативной медицины, их воспринимали едва ли не как панацею от всех болезней. Нам кажется, что этот релиз будет актуален в преддверии новогодних каникул».

Среди других дебютных релизов: «По волне моей памяти» Давида Тухманова, альбом «Disco Alliance» латвийской группы Zodiac, а также альбом ВИА «Дос-Мукасан».

Производительность нового завода в Новосибирске составляет около 120 тысяч пластинок в год. При их изготовлении на автоматизированной линии Allegro Line II используется виниловая масса итальянского производства. Пластинки отпечатаны в 2025 году с матриц по оригинальным мастер-лентам. Сейчас берут композиции из старых каталогов, в будущем планируют принимать актуальные заявки.

Напомним, старейшая в России компания звуковой индустрии «Мелодия» была основана в 1964 году как Всесоюзная фирма грампластинок и с тех пор являлась государственной организацией по производству, хранению и распространению звукозаписей. Записи «Мелодии», экспортировавшиеся более чем в 90 стран, получили мировое признание и неоднократно отмечались призами и международными премиями, выпускались известными иностранными компаниями. В настоящее время «Мелодия» занимается лицензированием, изданием, тиражированием и распространением фонограмм. Фонотека «Мелодии» состоит из 240 тысяч записей, стоимость которых предположительно оценивается в 30-60 миллионов рублей. В 2020 году аудиоархив приватизирован компанией «Формакс» за 329,6 миллионов рублей. Новости о возобновлении работы и производства появились в августе 2024 года.