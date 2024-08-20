Старейший российский лейбл «Мелодия» возобновит выпуск оригинальных виниловых пластинок

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора музыкального лейбла «Фирма Мелодия» Андрея Кричевского. В течение ближайших пяти лет компания планирует занять половину российского рынка по производству пластинок. Также есть перспективы отправлять часть продукции на экспорт.

В интервью изданию «Музыкальная жизнь» Кричевский также отметил: «Открывая завод, мы ставим перед собой несколько задач. Первостепенная — обеспечить российским артистам, которые выпускали свой винил в Европе, возможность продолжать делать это в России. Многие наши артисты и лейблы отдавали предпочтение европейским заводам по производству виниловых пластинок ввиду качества используемого ими сырья и оборудования, и, как следствие, высоких стандартов готовой продукции. Однако крайний пакет санкций ЕС установил запрет на импорт винила из Европейского союза на территорию РФ, что значительно усложняет, удорожает и удлиняет процесс производства винила в Европе».