Как музыканты Obscure продвигают импровизацию от Петербурга до Филиппин? И при чем тут терменвокс и шаманская флейта?

Тотальная свобода музыкантов, импровизация с IOWA и режиссура концерта

Получается, у вас больше свободы?

Лев: Да, в том же The Hat, будучи обычным музыкантом, ты не можешь стать участником проекта. Для нас главное — чтобы человек мог четко и стильно попадать в момент и был аутентичен тому, что происходит вокруг.

Саша: Мы даем людям реализовать себя так, как они хотят. То есть мы говорим не: «Ты должен играть именно это в данную секунду», а «Ты классный басист, как бы ты хотел сыграть эту партию?» Участникам импровизации должно быть комфортно, иначе не будет искренности. Плюс наше отличие в том, что мы воздействуем на зрителя разными методами: с помощью аудио, визуала и пластического перформанса.

А в чем вы уникальны как импровизаторы?

Саша: Мы, конечно, не придумали жанр импровизации. Джазмены тренировались в этом с начала прошлого века.

Лев: Те же Doors или King Crimson — импровизаторы. Но они все оттачивают только одну форму.

Саша: Именно! Например, рок-н-ролл. Можно сыграть в этом жанре по-разному, но это все равно будут четыре четверти с бочкой на первую долю. Мы же стремимся к мультиформатной истории: можем и на флейте поиграть, и жесткое техно раздать.

Как вы находите и выбираете музыкантов для своих перформансов?

Лев: Главный критерий — стиль. Уникальный отпечаток личности.

Саша: Еще инициатива, стрессоустойчивость. Если конкретно, нужно находиться в местах, где проходят классные культурные события. Когда приходишь, общаешься, спрашиваешь, не интересно ли исполнителям присоединиться. Мы со Львом из стартап-индустрии и хорошо знакомы с ценностью нетворкинга.

Получается, у вас нет музыкального образования?

Саша: Нет, но есть огромная любовь к музыке, желание ею заниматься и систематичность. Если это уместно, то Лев может спеть, а я поиграть на перкуссии.

И еще вы немного дирижеры.

Лев: Скорее режиссеры. Мы не «вызываем» тот или иной инструмент и не следуем партитуре. Мы движимы внутренним ощущением. Например, если зритель засыпает, мы активизируем музыкантов и выводим их из этого состояния.