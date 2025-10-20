Что послушать на этой неделе: Tame Impala, «Бонд с кнопкой» и Joji

Второй русскоязычный альбом Tesla Boy, новая эра музыканта-провокатора Joji (явно вдохновлялся FORTUNA 812!), песня группы «Сироткин» о «чувстве, которое нельзя описать одной фразой», вино от Федука (не розовое) и строчки «Бонда с кнопкой» про «пойдем пить сидр, глядеть тебя красивую», с которыми мы проведем остаток года. Врываемся в новую неделю вместе с музыкальным дайджестом!
Tame Impala — «Deadbeat» (альбом)
Работая над новым альбомом после пятилетнего перерыва, австралиец Кевин Паркер беспокоился, что больше никогда не сможет создать песню, которая бы ему понравилась. Когда он наконец достиг успеха, то испытал «кайф, эйфорию, полную уверенность в себе». Так появились «Loser» и «Dracula» — одни из лучших песен на «Deadbeat», которые уже получили негласный статус новых «Thriller» и «Get Lucky».
Joji — «Pixelated Kisses» (сингл)
Микс искаженного сурового бита (наверняка вдохновлялся ск-героем FORTUNA 812!) с мягким и эмоциональным R&B-вокалом о хрупкости любви в цифровую эпоху — таким получилось начало новой эры Joji. «Pixelated Kisses» — первый трек музыканта-провокатора со времен выхода альбома «SMITHEREENS» в 2022 году.
«Бонд с кнопкой» — «Дом» (альбом)
Авторы, пожалуй, самой виральной в российском интернете песни 2025 года «Кухни» выпустили второй альбом — и уже обзавелись новым хитом. Строчки про «пойдем пить сидр, глядеть тебя красивую» не обсудил разве что ленивый, а мы согласны с музыкальным критиком Володей Завьяловым: «Успех "Бонда с кнопкой" сообщает, что типаж "гуманитарный гиковый студент" — не поколенческое, а вечное».
«Сироткин» — «Чувство» (сингл)
Группа Сергея Сироткина продолжает выпускать сингл за синглом — нам на радость! Песня «Чувство» с легким налетом прошлого (спасибо синтам и бит-машине) — о «чувстве, которое нельзя описать одной фразой, но можно станцевать, сыграть и прокричать».
Tesla Boy — «Навсегда сейчас» (альбом)
«Навсегда сейчас» — второй русскоязычный альбом Tesla Boy после лонгплея «Андропов» 2020 года и шести англоязычных до него. Антон Севидов продолжает эксперимент и на этот раз соединяет под одной обложкой нью-вейв, постпанк и гитарный (!) инди, иронизирует над обществом потребления и пытается зафиксировать «состояние человека в момент стремительных перемен».
Feduk — «Пью вино» (сингл)
Федук пьет вино (не розовое), топит в нем тоску и анонсирует следующий альбом «Веселая музыка» — судя по билбордам в образе Джокера, нас ждет контрапункт! Первая за три года пластинка артиста выйдет уже в этом месяце.
Кассета — «Она» (мини-альбом)
Новый EP автора хитов «Пленку перемотай» и «Скопирую тебя» посвящен его музе и жене Сабине. Кассета неожиданно вернулся к фанку, соулу и старому диско, хип-хоп-флоу сменили вокальные рисунки, а хлесткость уступила место нежности. «Все три трека — это разные состояния в любви», — говорит музыкант.
«Кино» — «Молнии Индры» (альбом)
На новом студийнике (и третьем для обновленного состава «Кино») 12 перезаписанных композиций группы и ранние демо-записи с вокальными партиями Виктора Цоя — его голос собирали «по слогам и кусочкам» со старых песен. Есть и пасхалки! Так, в треке «Ты обвела меня вокруг пальца» можно услышать цитату из «You Spin Me Round» группы Dead or Alive, одной из любимейших у барабанщика Георгия Гурьянова.
«Я очень желаю всем подойти к этому альбому без багажа ожиданий. Там такой материал и звук. Если бы это выпустила какая-то новая группа, был бы разрыв. Послушайте эти песни, дайте им шанс, и они вас не просто не разочаруют, а, может быть, вы вообще заново посмотрите на группу "Кино" и заново ее полюбите. Потому что есть за что», — говорит продюсер Александр Цой.
Lida — «SAPSAN» (сингл)
4 часа 6 минут — столько длится поездка на «Сапсане» из Петербурга в Москву, а еще трек-эксперимент поп-рейв музыканта Lida. Внутри — 37 (!) куплетов, записанных Славой КПСС, Sqwore, SLAVA MARLOW, Гарри Топором, «Космонавтов нет» и другими исполнителями.
