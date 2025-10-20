Что послушать на этой неделе: Tame Impala, «Бонд с кнопкой» и Joji

«Кино» — «Молнии Индры» (альбом)

На новом студийнике (и третьем для обновленного состава «Кино») 12 перезаписанных композиций группы и ранние демо-записи с вокальными партиями Виктора Цоя — его голос собирали «по слогам и кусочкам» со старых песен. Есть и пасхалки! Так, в треке «Ты обвела меня вокруг пальца» можно услышать цитату из «You Spin Me Round» группы Dead or Alive, одной из любимейших у барабанщика Георгия Гурьянова.

«Я очень желаю всем подойти к этому альбому без багажа ожиданий. Там такой материал и звук. Если бы это выпустила какая-то новая группа, был бы разрыв. Послушайте эти песни, дайте им шанс, и они вас не просто не разочаруют, а, может быть, вы вообще заново посмотрите на группу "Кино" и заново ее полюбите. Потому что есть за что», — говорит продюсер Александр Цой.