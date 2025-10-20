Kedr Livanskiy миксует мицелий с поэзией Дикинсон, краут-роком и текстами «Мухоморов»

Музыкальная сказка Kedr Livanskiy «Лесная оратория» в шестом (грибном!) сезоне «Миколограф» на радиошоу «Станция» от музея современного искусства «Гараж».

Героями эфиров «Миколограф» становятся «независимые музыканты и грибные энтузиасты», которые изучают строение грибницы и извлекают из ее плодовых тел звук. Свои версии грибной музыки предложили MC Улыбочка, Farming Utopia и ИКИИ, а спецвыпуски записали композитор Тая Радченко и Даша Стиш с британского радио ROVR.

В импровизационную композицию Яны Кедриной вошли фрагменты поэзии Эмили Дикинсон и Бориса Пастернака, тексты нью-вейв группы «Мухоморы» и музыка краут-рок-бэнда Сan.

«Этот эфир мог бы звучать на волшебном балу в подмосковном лесопарке. Хор лесных голосов отражается в витражах сверкающих крон, замирает в аркадах дремлющей чащи и растворяется в пульсирующей музыкальной ткани, грезе мицелия», — пишут в «Гараже».