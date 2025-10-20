Kedr Livanskiy миксует мицелий с поэзией Дикинсон, краут-роком и текстами «Мухоморов»

Экспериментальная композиция вышла в рамках шестого сезона нерегулярного шоу «Станция» от музея совриска «Гараж».
Музыкальная сказка Kedr Livanskiy «Лесная оратория» в шестом (грибном!) сезоне «Миколограф» на радиошоу «Станция» от музея современного искусства «Гараж».
Героями эфиров «Миколограф» становятся «независимые музыканты и грибные энтузиасты», которые изучают строение грибницы и извлекают из ее плодовых тел звук. Свои версии грибной музыки предложили MC Улыбочка, Farming Utopia и ИКИИ, а спецвыпуски записали композитор Тая Радченко и Даша Стиш с британского радио ROVR.
В импровизационную композицию Яны Кедриной вошли фрагменты поэзии Эмили Дикинсон и Бориса Пастернака, тексты нью-вейв группы «Мухоморы» и музыка краут-рок-бэнда Сan.
«Этот эфир мог бы звучать на волшебном балу в подмосковном лесопарке. Хор лесных голосов отражается в витражах сверкающих крон, замирает в аркадах дремлющей чащи и растворяется в пульсирующей музыкальной ткани, грезе мицелия», — пишут в «Гараже».
Сезон «Миколограф» вдохновлен одноименным проектом Константина Ставрова для Музея «Гараж». Как и намекает название, проект художника и сооснователя Invalid House (и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) изучает, архивирует и систематизирует информацию о грибах
«Станция» — это нерегулярное радиошоу при Музее современного искусства «Гараж». В 2022 году спецпроект стартовал как исследование российского (пост)андеграунда, а спустя несколько сезонов сосредоточился на теориях и практиках звука, его политиках и поэтиках. Каждый выпуск осмысляет отдельную тему. Второй, например, посвятили анализу памяти через цифровое искусство и его влияние на повседневность и художественные практики. Программа радио «Станция» строится на взаимодействии с музейными архивами и предполагает экспериментальный и кросс-жанровый подход в работе со звуком. Каждую аудиоработу сопровождает комментарий куратора. В сезоне представлены разноформатные материалы: микстейпы, собранные из найденных плёнок, саундтреков к видеоиграм и голосовых сообщений, электроакустические пьесы и поэтическая глоссолалия.
12+
