Рок-группа «Кино» выпустила новый студийник «Молнии Индры»

Внутри — 12 перезаписанных композиций группы и ранние демо-записи с вокальными партиями Виктора Цоя. Его голос собирали «по слогам и кусочкам» со старых хитов. В отличие от прежних мягких ререлизов, этот посвятили смелым экспериментам с аранжировками.
Группа «Кино» выпустила альбом «Молнии Индры» — уже третий на счету обновленного состава. По словам участников коллектива, в релиз вошли не самые известные и в свое время недооцененные песни. Предположительно, название альбома отсылает к треку «Транквилизатор» 1983 года, а для оригинальной обложки использовали рисунки Цоя. Работа над сборником велась на протяжении всего года на студии «Добролет».
В новой аранжировке («Каждая ночь» и «Братская любовь») начали преобладать духовые, струнные и флейта, а в свежей версии «Звезды» исчезла знаменитая перкуссия. Добавили и новые фишки: треке «Ты обвела меня вокруг пальца» вшили фан-пасхалку — цитату из хита «You Spin Me Round» группы Dead or Alive, одной из любимейших у барабанщика Георгия Гурьянова.
«Я очень желаю всем подойти к этому альбому без багажа ожиданий. Там такой материал, такой звук. Если бы это выпустила какая-то новая группа, это был бы разрыв. Послушайте эти песни, дайте им шанс, и они вас не просто не разочаруют, а может быть, вы вообще заново посмотрите на группу «Кино», заново её полюбите. Потому что есть за что», — заметил продюсер группы Александр Цой.
В записи новых аранжировок и версий группе помогали клавишник Александр Дубовой, Влад Грин на модульных синтезаторах, Гуля Наумова на струнных, флейтист Виктор Санков, саксофонист Иван Неклюдов и Антон Вишняков на тромбоне. Влад Ави реставрировал вокальные записи Цоя, Андрей Алякринский делал сведение, а Борис Истомин мастеринг.
За несколько лет группа в новом составе, помимо нового релиза, смогла выпустить два студийника: сборник «12_22», а также обновленную версию альбома «Это не любовь».
Напомним, в сентябре группа выпустила композицию «Дождь для нас» вышла в новой версии на музыкальных платформах. Трек вошел в состав нового релиза «Молнии Индры».
Еще ранее в издательстве «ОГИЗ» вышла книга фаната группы «Кино» Максима Иванова «С Цоем по Питеру. Путеводитель: адреса, даты, события». Это дорожная карта города 1960-1980-х, которая не ограничивается пресловутой котельной «Камчатка», кафе «Сайгон» и Ленинградским рок-клубом.
А Джоанна Стингрей спродюсировала док «Кино Фильм» о группе «Кино», который снял Андрей Айрапетов — документалист, автор лент «Звезда Рок-н-Ролла» о Майке Науменко и «БравоStory» о группе «Браво».
