Рок-группа «Кино» выпустила новый студийник «Молнии Индры»

Группа «Кино» выпустила альбом «Молнии Индры» — уже третий на счету обновленного состава. По словам участников коллектива, в релиз вошли не самые известные и в свое время недооцененные песни. Предположительно, название альбома отсылает к треку «Транквилизатор» 1983 года, а для оригинальной обложки использовали рисунки Цоя. Работа над сборником велась на протяжении всего года на студии «Добролет».

В новой аранжировке («Каждая ночь» и «Братская любовь») начали преобладать духовые, струнные и флейта, а в свежей версии «Звезды» исчезла знаменитая перкуссия. Добавили и новые фишки: треке «Ты обвела меня вокруг пальца» вшили фан-пасхалку — цитату из хита «You Spin Me Round» группы Dead or Alive, одной из любимейших у барабанщика Георгия Гурьянова.

«Я очень желаю всем подойти к этому альбому без багажа ожиданий. Там такой материал, такой звук. Если бы это выпустила какая-то новая группа, это был бы разрыв. Послушайте эти песни, дайте им шанс, и они вас не просто не разочаруют, а может быть, вы вообще заново посмотрите на группу «Кино», заново её полюбите. Потому что есть за что», — заметил продюсер группы Александр Цой.