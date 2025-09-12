Рок-группа «Кино» перевыпустила трек «Дождь для нас» в новой аранжировке

Группа перезаписала оригинальную композицию со второго студийника «46» 1983 года.
12 сентября «Дождь для нас» вышла в новой версии на музыкальных платформах.
«Мы давно хотели перезаписать песню «Дождь для нас» в новой аранжировке. И вспомнили о ней уже во время записи нового альбома. Аранжировку придумали коллективно, а потом наш друг Саша Дубовой добавил в нее очень красивые клавиши и песня зазвучала совсем по-новому. Надеемся, что вам понравится!», — делится гитарист рок-группы Юрий Каспарян.
Напомним, в издательстве «ОГИЗ» вышла книга фаната группы «Кино» Максима Иванова «С Цоем по Питеру. Путеводитель: адреса, даты, события». Это дорожная карта города 1960-1980-х, которая не ограничивается пресловутой котельной «Камчатка», кафе «Сайгон» и Ленинградским рок-клубом.
А Джоанна Стингрей спродюсировала док «Кино Фильм» о группе «Кино», который снял Андрей Айрапетов — документалист, автор лент «Звезда Рок-н-Ролла» о Майке Науменко и «БравоStory» о группе «Браво».
Комментарии (0)