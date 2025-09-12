Рок-группа «Кино» перевыпустила трек «Дождь для нас» в новой аранжировке

Напомним, в издательстве «ОГИЗ» вышла книга фаната группы «Кино» Максима Иванова «С Цоем по Питеру. Путеводитель: адреса, даты, события». Это дорожная карта города 1960-1980-х, которая не ограничивается пресловутой котельной «Камчатка», кафе «Сайгон» и Ленинградским рок-клубом.

А Джоанна Стингрей спродюсировала док «Кино Фильм» о группе «Кино», который снял Андрей Айрапетов — документалист, автор лент «Звезда Рок-н-Ролла» о Майке Науменко и «БравоStory» о группе «Браво».