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Джоанна Стингрей спродюсировала док о группе «Кино». Смотрим трейлер

В нем —  редкие кадры из личного архива Джоанны Стингрей и воспоминания режиссера Андрея Айрапетова.

В сети появился трейлер документальной ленты «Кино Фильм» — о культовой рок-группе 1980-х. Премьера — 15 августа, в 35-ю годовшину со дня смерти Виктора Цоя.

Продюсером кинокартины выступила Джоанна Стингрей, а режиссером – Андрей Айрапетов — документалист, автор лент «Звезда Рок-н-Ролла» о Майке Науменко и «БравоStory» о группе «Браво» и просто «юный советский неформал, который ходил на концерты группы "Кино" и вешал их плакаты на стены своей комнаты».

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Фото: Скрин из трейлера

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