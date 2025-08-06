Джоанна Стингрей спродюсировала док о группе «Кино». Смотрим трейлер

В сети появился трейлер документальной ленты «Кино Фильм» — о культовой рок-группе 1980-х. Премьера — 15 августа, в 35-ю годовшину со дня смерти Виктора Цоя.

Продюсером кинокартины выступила Джоанна Стингрей, а режиссером – Андрей Айрапетов — документалист, автор лент «Звезда Рок-н-Ролла» о Майке Науменко и «БравоStory» о группе «Браво» и просто «юный советский неформал, который ходил на концерты группы "Кино" и вешал их плакаты на стены своей комнаты».

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