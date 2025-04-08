Всего один день! ZOLOTO и фестиваль «Антон тут рядом» запускают pop-up выставку в «Цистерне» — с закрытой премьерой клипа

Меланхоличный серф-рокер Владимир Золотухин представит «Сколько уже дней» Степана Абрамова (создавал графику для клипов Ye и Saluki!), а также раздаст автографы.
Владимир Золотухин
Лауреаты премии «Петербург будущего» («Коллаборация года» за лайв на летнем фестивале «Антон тут рядом»!) ZOLOTO и фестиваль «Антон тут рядом» соберутся на pop-up выставке «Сколько уже дней» в пространстве «Цистерна х Т-Банк». Вечером 10 апреля состоится закрытая премьера одноименного с выставкой клипа режиссера Степана Абрамова (создал компьютерную графику для клипа ¥$, Ye и Ty Dolla $ign «Talking», где дебютировала дочь Канье North West, фильма SALUKI «Bich Rock Hotels»), показ артефактов со съемок, а также благотворительный маркет. Все вырученные средства будут направлены на поддержку фонда «Антон тут рядом». Вход на pop-up свободный, но по предварительной регистрации.
«Сколько уже дней» режиссера Степана Абрамова рассказывает о пути безымянного героя. В каждой сцене — отсылки к культовым произведениям искусства: кадрам из фильмов Андрея Тарковского, Сергея Эйзенштейна, картинам Исаака Левитана, Василия Сурикова и многих других.
Новый клип снят техникой stop motion. Вначале была создана раскадровка (4515 снимков!) 3D-анимации, которые далее напечатали и вручную обработаны в коллажи. То, что получилось, вновь собрали в видео. «Такой процесс придал ролику текстуру и глубину, недостижимые цифровыми средствами», — комментируют в пресс-релизе.
Именно эти кадры станут главными экспонатами на выставке — их можно будет приобрести на маркете и в интернет-магазине фонда «Антон тут рядом».
Напомним, 11-й благотворительный музыкальный фестиваль «Антон тут рядом» пройдет 27 августа в «Севкабель Порту».
Комментарии (0)