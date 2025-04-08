Всего один день! ZOLOTO и фестиваль «Антон тут рядом» запускают pop-up выставку в «Цистерне» — с закрытой премьерой клипа

«Сколько уже дней» режиссера Степана Абрамова рассказывает о пути безымянного героя. В каждой сцене — отсылки к культовым произведениям искусства: кадрам из фильмов Андрея Тарковского, Сергея Эйзенштейна, картинам Исаака Левитана, Василия Сурикова и многих других.

Новый клип снят техникой stop motion. Вначале была создана раскадровка (4515 снимков!) 3D-анимации, которые далее напечатали и вручную обработаны в коллажи. То, что получилось, вновь собрали в видео. «Такой процесс придал ролику текстуру и глубину, недостижимые цифровыми средствами», — комментируют в пресс-релизе.

Именно эти кадры станут главными экспонатами на выставке — их можно будет приобрести на маркете и в интернет-магазине фонда «Антон тут рядом».

Напомним, 11-й благотворительный музыкальный фестиваль «Антон тут рядом» пройдет 27 августа в «Севкабель Порту».