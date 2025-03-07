В «Севкабель Порту» пройдет благотворительный музыкальный фестиваль «Антон тут рядом»

В рамках музыкального фестиваля «Антон тут рядом будут доступны несколько музыкальных сцен и лекторий, тату-зона, бары и фудкорты. Лай-нап участников будет объявлен позднее.

Традиционно все артисты фестиваля выступают без гонорара, и собранные деньги направят на поддержку проектов фонда «Антон тут рядом»: инклюзивные мастерские, юридическую службу, квартиры сопровождаемого проживания и другие.

Также на фестивале развернется традиционный маркет с изделиями мастерских фонда «Антон тут рядом», зоны фудкорта и отдыха. Кроме того, будет работать команда доступности — с переводом треков на русский жестовый язык, экскурсиями для незрячих и слабовидящих гостей, зоной сенсорной разгрузки для людей с аутизмом и дружелюбной очередью. Команда фестиваля подготовит тифлоаудиогид, чтобы каждый гость мог использовать его самостоятельно со своего смартфона, а у каждой сцены и в зоне отдыха будут доступны шумоподавляющие наушники.

Все собранные средства с продажи билетов пойдут на работу благотворительного фонда «Антон тут рядом»: помощь аутичным детям, взрослым, их родителям и специалистам. Фестиваль «Антон тут рядом» пройдет 27 августа в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 30.

Билеты доступны по ссылке. Детям до 7 лет включительно билет не потребуется, также фонд организует промокод на проход для сопровождающих и посетителей с инвалидностью.