Кто из русскоязычных исполнителей мог бы получить «Грэмми»? Рассуждают (и фантазируют!) музыкальные критики

диджей и автор телеграм-канала «а можно потанцевальней?»

Главный альбом: конец солнечных дней — «несколько вопросов самому себе». Говорят, жюри «Грэмми» любит награждать артистов, которые попадают в окошечко между популярной и «нетакусичной» музыкой. Если довериться этой версии, то можно представить победу омских инди-рокеров в главной категории. «несколько вопросов самому себе» — это бушующие, экспрессивные, несдерживающие свой пылкий креатив песни на стыке прог-рока, джаза, блюза и постпанка. Слишком нишево? Возможно. Но я легко представляю людей, которые с вопрошающими лицами впервые включают «лучший альбом года» и офигевают от того, насколько это прекрасная музыка.

Главная песня: Платина — «Виновата сама…» Достойный ответ песне Not Like Us. «Может, я не прав, ты тоже не права» — если Кендрик парировал Дрейку, то Платина в своем треке отвечает всем девушкам, когда-либо ранившим мужчин. В чем Платина лучше Кендрика? Сопереживать разлагающемуся в номере отеля одинокому скуфу кажется куда легче, чем спасителю уже не просто Комптона, но и всего хип-хопа как жанра.

Главный новый исполнитель: DJ Stonik1917. История в духе «Грэмми» — добавить артиста в эту категорию только тогда, когда игнорировать его уже совершенно невозможно. Мемный пример: техасская группа Khruangbin, которая в этом году на равных боролась c Чаппелл Рон, Doechii и Сабриной Карпентер, хотя первый официальный EP выпустила аж в 2011 году. С петербуржцем DJ Stonik все обстоит не так криминально. Под псевдонимом Батерс он дропал релизы еще в 2018 году, но заговорили про него только недавно, когда в соцсетях завирусилась песня про то, «какие хорошие дни бывают, чтобы подарить цветки». За успехом GoodDayFlopTray последователи концерты и клаб-шоу, а там все хорошенько расслушали и остальные треки с отличного альбома Happy House.

Главная запись: Рушана — «К окраинам». В чисто технической номинации тоже буду руководствоваться эмоциями, потому что без качественного сведения не было бы магии. Аккуратные гитарные переборы, много воздуха и кроткий голос Рушаны — кажется, будто едва дотронешься, и все развеется. То, как в финальной версии удалось сохранить ощущение живой записи, словно все писали в небольшой коммуналке одним тейком, — очень круто.