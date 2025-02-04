Кто из русскоязычных исполнителей мог бы получить «Грэмми»? Рассуждают (и фантазируют!) музыкальные критики

Еще год назад это казалось невероятным, но народного (и нашего!) краша, актера Юру Борисова номинировали на «Оскар». «Дальше — больше» — подумали мы и замахнулись вместе с музыкальными критиками и культуртрегерами на «Грэмми». Вернее, по итогам недавней церемонии попросили их пофантазировать, кто из российских исполнителей и почему мог бы получить награду за лучший альбом, трек и запись или стать главным фрешменом.
«конец солнечных дней» — «несколько вопросов самому себе»
Антон Савенко
диджей и автор телеграм-канала «а можно потанцевальней?»
Главный альбом: конец солнечных дней — «несколько вопросов самому себе». Говорят, жюри «Грэмми» любит награждать артистов, которые попадают в окошечко между популярной и «нетакусичной» музыкой. Если довериться этой версии, то можно представить победу омских инди-рокеров в главной категории. «несколько вопросов самому себе» — это бушующие, экспрессивные, несдерживающие свой пылкий креатив песни на стыке прог-рока, джаза, блюза и постпанка. Слишком нишево? Возможно. Но я легко представляю людей, которые с вопрошающими лицами впервые включают «лучший альбом года» и офигевают от того, насколько это прекрасная музыка.
Главная песня: Платина — «Виновата сама…» Достойный ответ песне Not Like Us. «Может, я не прав, ты тоже не права» — если Кендрик парировал Дрейку, то Платина в своем треке отвечает всем девушкам, когда-либо ранившим мужчин. В чем Платина лучше Кендрика? Сопереживать разлагающемуся в номере отеля одинокому скуфу кажется куда легче, чем спасителю уже не просто Комптона, но и всего хип-хопа как жанра.
Главный новый исполнитель: DJ Stonik1917. История в духе «Грэмми» — добавить артиста в эту категорию только тогда, когда игнорировать его уже совершенно невозможно. Мемный пример: техасская группа Khruangbin, которая в этом году на равных боролась c Чаппелл Рон, Doechii и Сабриной Карпентер, хотя первый официальный EP выпустила аж в 2011 году. С петербуржцем DJ Stonik все обстоит не так криминально. Под псевдонимом Батерс он дропал релизы еще в 2018 году, но заговорили про него только недавно, когда в соцсетях завирусилась песня про то, «какие хорошие дни бывают, чтобы подарить цветки». За успехом GoodDayFlopTray последователи концерты и клаб-шоу, а там все хорошенько расслушали и остальные треки с отличного альбома Happy House.
Главная запись: Рушана — «К окраинам». В чисто технической номинации тоже буду руководствоваться эмоциями, потому что без качественного сведения не было бы магии. Аккуратные гитарные переборы, много воздуха и кроткий голос Рушаны — кажется, будто едва дотронешься, и все развеется. То, как в финальной версии удалось сохранить ощущение живой записи, словно все писали в небольшой коммуналке одним тейком, — очень круто.
«ил» — «я дома»
Николай Грунин
музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Признаки жизни»
«Грэмми» — далеко не та премия, где вручают награды наиболее ярким, свежим и интересным исполнителям. Как правило, на нее выдвигаются те музыканты, что имеют высокие шансы на победу и мощную поддержку от лейблов. «Грэмми» — это борьба музыкальных тяжеловесов, своего рода пузырь. Например, Бейонсе получает уже 35-ую премию, хотя это абсурд. Ни один исполнитель за всю историю музыки не заслужил столько премий «Грэмми». Если переносить эти реалии в Россию, премию «Грэмми» заберут тоже не лучшие, а самые популярные исполнители. Открываете топ Яндекс.Музыки — и вам будет понятно, кто получит все награды.
Если мы говорим о действительно классных потенциальных номинантах, поделюсь своим, немейнстримным взглядом. В категории «главный новый артист» я бы наградил группу «конец солнечных дней». Они не совсем дебютанты, но это вписывается в логику «Грэмми» — в этой категории награждают не совсем уж новичков. Их последний альбом «несколько вопросов самому себе» — замечательная запись, достаточно длинная (54 минуты!), что нетрадиционно для современных артистов. У них велика роль духовых инструментов, заметно стилевое разнообразие, небанальна лирика. От этого альбома идет свежая волна.
Главная песня: Монеточка (признана Минюстом России исполняющей функции иностранного агента)— «Это было в России». Единственный трек на русском языке, который в моем инфополе вызвал фурор и стал интернет-феноменом. Это очень важная запись, которая отвечает на вопрос, как сегодня взаимодействовать людям, оставшимся в России, и музыкантам, которые уехали за рубеж. Монеточка (признана Минюстом России исполняющей функции иностранного агента) позиционировала ее не как манифест, а как ностальгический аттракцион. Это очень милая история про любовь.
Главный альбом: «Мир» Леонида Федорова. Я бы порекомендовал его всем, кто любит авангардную музыку. Если сторонний человек, который не слушал Федорова или группу «АукцЫон», включит его, то может быть поражен сочетанием несочетаемых элементов. Федоров высказывается не только на уровне музыки, но и сведения, шумов и стуков. «Мир» — это сильная работа, с точки зрения хитовости и свойственной только Федорову задушевности. Долгие десятилетия не было песни, которую мне захотелось бы исполнить на гитаре. На этой записи такие есть.
Главная запись: альбом группы «ил» — «я дома». Когда я первый раз прослушал его, для меня было неочевидно, что он акустический. Обычно про акустику говорят, что в ней чего-то не хватает: в плане звука она менее мощная и насыщенная, эмоционально сдержанная. Все это неправда, когда речь идет о «я дома». Это полноценная поп-рок-запись, в которой солируют клавишные и струнные, но нет ощущения акустики. Она такая классная и заразительная, что думаешь: «Ребята, где же вы были все это время? Это же все про меня».
Антоха MC — ШИК МОЛА
Андрей Васильев
автор телеграм-канала «Спасибо, послушаю» и одноименного YouTube-канала
Главный альбом: Антоха MC — ШИК МОЛА. Пройдемся по чек-листу «Грэмми». Непростая история борьбы артиста за право выступать со своими песнями и под своим сценическим именем? Есть (а главное, и победа)! Андерграундная музыка, ставшая со временем мейнстримом? Конечно! В прошлом году Антоха был хедлайнером чуть ли не половины летних фестивалей. Но главное — его музыка абсолютно универсальна. Совсем не обязательно понимать русский, чтобы уловить энергию солнечных фанк-вибраций в творчестве Антохи МС — не только же с russian doomer music нам покорять мировую сцену.
Главный новый исполнитель: Yerkatt. В 2024 году все внезапно узнали, что в России есть соул-музыка. Причем, не из серии «артист вдохновился *подставьте любого западного исполнителя* и записал альбом», а аутентичный отечественный соул. С детским хором, ностальгическим ретро-саундом и отсылками к классической русской поэзии. Благодарить за это нужно 23-летнего Ашота Шагеняна, выступающего под псевдонимом Yerkatt. Если уж даже российские музыкальные критики были удивлены, то западное музыкальное сообщество и подавно впечатлилось бы якутско-армянским соулом.
Главный трек: Муся Тотибадзе — «Сирена». Беспроигрышный вариант: синти-поп-дива Муся Тотибадзе поет песню Аллы Борисовны, написанную одним из самых прогрессивных советских композиторов Юрием Чернавским. Это, пожалуй, одно из лучших переосмыслений советского музыкального наследия за последнее время. Уже в 1980-е мелодичная электроника Чернавского заметно выделялась на фоне советской эстрады (и в ремейке ничуть не растеряла своего шарма!). А жюри «Грэмми» очень ценит деликатное обращение с музыкальным прошлым — тем более, если оно выливается в великолепно звучащее настоящее.
Главная запись: «Механический пес» — Benzin. За псевдонимом «Механический пес» скрывается Андрей Лысиков, он же Дельфин, но это совершенно необязательное уточнение: в этом проекте нет голоса — только мрачная, но бодрая электронная музыка, сотканная из сотен сэмплов. Чем-то подобным 30 лет назад занимался Трики: объединял совершенно разрозненные семплы в удивительно цельные произведения. И я более чем уверен: выйди этот альбом на лейбле RCA под условным названием «Mechanical Dog — Петрол», у него были бы все шансы оказаться в шорт-листе «Грэмми».
«Звери» — «Фолк»
Олег Кармунин
музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский Шаффл» и Youtube-каналов «История русской попсы» и «Лазерный диск»
Практика показывает, что русский исполнитель может получить «Грэмми», если он поучаствовал в иностранном альбоме или стал классическим музыкантом/дирижером, который мелькает в международных релизах.
В этом году жюри могло бы отметить исполнителя Øneheart — сейчас это самый известный российский музыкант на Spotify. Он даже вошел в лонг-лист «Грэмми» (!) в номинации «Лучший нью-эйдж-альбом». Я считаю, что это большое явление: парень сидит дома и сочиняет музыку, а его треки вирусятся в рилсах и шортсах за пределами России.
Абсурд в том, что этот популярный исполнитель пишет музыку в абсолютно непопулярном жанре. Кто помнит звезд эмбиента? Разве что в свое время кто-то слушал Брайана Ино, которого знают, как создателя этого жанра. Эмбиент — это очень сонные мелодии, гудящие звуки. Такие, знаете, саундтреки для томных посиделок.
Кого бы еще могли номинировать? Мемологичные треки Sigma boy или «Бобр». Если включать вкусовщину и выбирать то, что мне нравится, я бы назвал главным альбомом релиз группы «Звери» — «Фолк». Это такое серьезное перерождение: пожившая группа, которая начинала с «Районов, кварталов» и песен для девушек-подростков, теперь исполняет тяжелый фолк-блюз. Это серьезный альбом, душевный, тонкий. Главный трек — Yerkatt «Я буду жить». Это смешение грусти и позитива, звучит очень актуально и созвучно нашему времени.
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