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Юра Борисов, «Субстанция» с Деми Мур и «Бруталист»: названы номинанты на «Оскар»-2025. Новость дополняется

Лауреатов 97-й церемонии вручения премия Американской академии кинематографических искусств и наук узнаем уже в марте, а пока публикуем список претендентов на статуэтки.

Фото: Константин Сорокин для Собака.ru

Лучший фильм

  • «Бруталист»
  • «Анора»
  • «Дюна: Часть 2»
  • «Эмилия Перес»
  • «Я все еще здесь»
  • «Конклав»
  • «Мальчишки из "Никеля"»
  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Субстанция»
  • «Злая»

Лучший режиссер

  • Жак Одиар, «Эмилия Перес»
  • Шон Бейкер, «Анора»
  • Корали Фаржа, «Субстанция»
  • Брэйди Корбет, «Бруталист»
  • Джеймс Мэнголд, «Боб Дилан: Никому не известный»

Лучшая актриса

  • Синтия Эриво, «Злая»
  • Майки Мэдисон, «Анора»
  • Карла София Гаскон, «Эмилия Перес»
  • Деми Мур, «Субстанция»
  • Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»

Лучший актер

  • Эдриан Броуди, «Бруталист»
  • Колман Доминго, «Синг-Синг»
  • Тимати Шаламе, «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Себастиан Стэн, «Ученик. Восхождение Трампа»
  • Рэйф Файнс, «Конклав»
"Бруталист"
Andrew Lauren Productions (ALP) /Brookstreet Pictures /Carte Blanche /Intake Films /Kaplan Morrison /Lip Sync /Meyohas Studio /Pierce Capital Entertainment /Richmond Pictures

"Бруталист"

Лучший актер второго плана

  • Юра Борисов, «Анора»
  • Киран Калкин, «Настоящая боль»
  • Эдвард Нортон, «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Гай Пирс, «Бруталист»
  • Джереми Стронг, «Ученик»

Лучшая актриса второго плана

  • Зои Солдана, «Эмилия Перес»
  • Ариана Гранде, «Злая»
  • Фелисити Джонс, «Бруталист»
  • Моника Барбаро, «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Изабелла Росселини, «Конклав»

Лучший оригинальный сценарий

  • Шон Бейкер, «Анора»
  • Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче, «Бруталист»
  • Джесси Айзенберг, «Настоящая боль»
  • Корали Фаржа, «Субстанция»
  • Мориц Биндер, Тим Фельбаум, «5 сентября»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Синг-Синг»
  • «Мальчишки из никеля»
  • «Совершенный незнакомец»

Лучший документальный фильм

  • «Дневники черного ящика»
  • «Нет другой земли»
  • «Фарфоровая война»
  • «Саундтрек к государственному перевороту»
  • «Сахарный тростник»

Лучший анимационный фильм

  • «Течение» (Латвия, Бельгия, Франция)
  • «Головоломка 2» (США)
  • «Мемуары улитки» (Австралия)
  • «Уоллес и Громит» (США, Канада)
  • «Дикий робот» (США, Япония)

Лучший зарубежный фильм

  • «Я все еще здесь»
  • «Девушка с иглой»
  • «Эмилия Перес»
  • «Семя священного инжира»
  • «Поток»

Лучший документальный короткий метр: 

  • Death by numbers
  • Incident
  • Instuments of beating heart
  • The onle girl in orchestra
  • I am ready, warden
"Конклав"
Access Entertainment /FilmNation Entertainment /House Productions /Indian Paintbrush

"Конклав"

Лучшие костюмы

  • «Совершенный незнакомец»
  • «Конклав»
  • «Гладиатор II»
  • «Носферату»
  • «Злая»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Носферату»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучшие макияж и прически

  • «Другой мужчина»
  • «Эмилия Перес»
  • «Носферату»
  • «Субстанция»
  • «Злая»

Лучшая работа оператора

  • «Бруталист», Лол Кроули
  • «Эмилия Перес», Пол Гильем
  • «Мария», Эд Лакман
  • «Носферату», Жардин Блак
  • «Дюна: Часть вторая», Грег Фрейзер

Лучший звук

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» 
  • «Дикий робот»

Лучший саундтрек

  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая»
  • «Дикий робот»

Лучшая песня

  • «Элтон Джон: Никогда не поздно»
  • «Эмилия Перес»
  • «Синг-синг»
  • «Батальон 6888»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Чужой: Ромул»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Планета обезьян: Новое царство»
  • «Планета обезьян: Новое царство»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

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