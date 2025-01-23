Юра Борисов, «Субстанция» с Деми Мур и «Бруталист»: названы номинанты на «Оскар»-2025. Новость дополняется

Лауреатов 97-й церемонии вручения премия Американской академии кинематографических искусств и наук узнаем уже в марте, а пока публикуем список претендентов на статуэтки.
Лучший фильм
- «Бруталист»
- «Анора»
- «Дюна: Часть 2»
- «Эмилия Перес»
- «Я все еще здесь»
- «Конклав»
- «Мальчишки из "Никеля"»
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Субстанция»
- «Злая»
Лучший режиссер
- Жак Одиар, «Эмилия Перес»
- Шон Бейкер, «Анора»
- Корали Фаржа, «Субстанция»
- Брэйди Корбет, «Бруталист»
- Джеймс Мэнголд, «Боб Дилан: Никому не известный»
Лучшая актриса
- Синтия Эриво, «Злая»
- Майки Мэдисон, «Анора»
- Карла София Гаскон, «Эмилия Перес»
- Деми Мур, «Субстанция»
- Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»
Лучший актер
- Эдриан Броуди, «Бруталист»
- Колман Доминго, «Синг-Синг»
- Тимати Шаламе, «Боб Дилан: Никому не известный»
- Себастиан Стэн, «Ученик. Восхождение Трампа»
- Рэйф Файнс, «Конклав»
"Бруталист"
Лучший актер второго плана
- Юра Борисов, «Анора»
- Киран Калкин, «Настоящая боль»
- Эдвард Нортон, «Боб Дилан: Никому не известный»
- Гай Пирс, «Бруталист»
- Джереми Стронг, «Ученик»
Лучшая актриса второго плана
- Зои Солдана, «Эмилия Перес»
- Ариана Гранде, «Злая»
- Фелисити Джонс, «Бруталист»
- Моника Барбаро, «Боб Дилан: Никому не известный»
- Изабелла Росселини, «Конклав»
Лучший оригинальный сценарий
- Шон Бейкер, «Анора»
- Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче, «Бруталист»
- Джесси Айзенберг, «Настоящая боль»
- Корали Фаржа, «Субстанция»
- Мориц Биндер, Тим Фельбаум, «5 сентября»
Лучший адаптированный сценарий
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Синг-Синг»
- «Мальчишки из никеля»
- «Совершенный незнакомец»
Лучший документальный фильм
- «Дневники черного ящика»
- «Нет другой земли»
- «Фарфоровая война»
- «Саундтрек к государственному перевороту»
- «Сахарный тростник»
Лучший анимационный фильм
- «Течение» (Латвия, Бельгия, Франция)
- «Головоломка 2» (США)
- «Мемуары улитки» (Австралия)
- «Уоллес и Громит» (США, Канада)
- «Дикий робот» (США, Япония)
Лучший зарубежный фильм
- «Я все еще здесь»
- «Девушка с иглой»
- «Эмилия Перес»
- «Семя священного инжира»
- «Поток»
Лучший документальный короткий метр:
- Death by numbers
- Incident
- Instuments of beating heart
- The onle girl in orchestra
- I am ready, warden
"Конклав"
Лучшие костюмы
- «Совершенный незнакомец»
- «Конклав»
- «Гладиатор II»
- «Носферату»
- «Злая»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Носферату»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучшие макияж и прически
- «Другой мужчина»
- «Эмилия Перес»
- «Носферату»
- «Субстанция»
- «Злая»
Лучшая работа оператора
- «Бруталист», Лол Кроули
- «Эмилия Перес», Пол Гильем
- «Мария», Эд Лакман
- «Носферату», Жардин Блак
- «Дюна: Часть вторая», Грег Фрейзер
Лучший звук
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Дикий робот»
Лучший саундтрек
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Злая»
- «Дикий робот»
Лучшая песня
- «Элтон Джон: Никогда не поздно»
- «Эмилия Перес»
- «Синг-синг»
- «Батальон 6888»
Лучшие визуальные эффекты
- «Чужой: Ромул»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Планета обезьян: Новое царство»
- «Планета обезьян: Новое царство»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
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