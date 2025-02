Charli XCX, Сабрина Карпентер и Кендрик Ламар: объявлены лауреаты премии «Грэмми»-2025

R&B и рэп

Лучшая R&B песня

Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA) — Saturn

Лучшее R&B-исполнение

Muni Long — Made For Me (Live On BET)

Лучший R&B-альбом

Chris Brown — 11:11 (Deluxe)

Лучший прогрессивный R&B-альбом

Avery*Sunshine — So Glad to Know You

NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) — Why Lawd?

Лучшее исполнение традиционного R&B

Lucky Daye — That's You

Лучшее рэп-исполнение

Kendrick Lamar — Not Like Us

Лучшее исполнение мелодичного рэпа

Rapsody Featuring Erykah Badu — 3

Лучший рэп-трек

Kendrick Lamar — Not Like Us

Лучший рэп альбом

Лучший речитативный альбом

Tank and The Bangas — The Heart, The Mind, The Soul

Лучшее музыкальное видео

Kendrick Lamar — Not Like Us